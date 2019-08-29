Залез под юбку: новый секс-скандал в Facebook

Сооснователя VR-компании Oculus Майкла Антонова обвинили в сексуальных домогательствах по отношении к девушке, которая на тот момент была студенткой, сообщает Business Insider. Отум Роуз Тейлор, которая продолжает работать в сфере виртуальной реальности, заявила о том, что в 2016 году Антонов пригласил ее к себе гостиничный номер, чтобы показать возможности нового VR-шлема.

После того, как Тейлор надела шлем, Антонов залез ей рукой под юбку и трогал ее в интимных местах, пока она оставалась в виртуальной реальности.

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По словам девушки, этот инцидент произвел на нее настолько сильное впечатление, что она предпочла молчать об этом до нынешнего момента.

Отум Роуз Тейлор рассказала о совершенном над ней насилии в серии твитов, в которых сначала не упомянула имя Антонова, назвав его лишь «важным человеком, которым восхищалась». Однако в следующих сообщениях, опубликованных несколько часов спустя, Тейлор указывает на домогателя напрямую.

I was new. I remember trusting them, they're an important person that I admired. So naive! They showed me VR demos, but put their hands up my skirt while they did so— WHILE I WAS STILL IN VR. The shock and fear of that happening while I was essentially blindfolded. — Autumn Rose Taylor #OC6 (@lusterly_) August 27, 2019

«К черту это. То, что этот случай остался со мной все эти годы, что-то да значит. Этот человек имел власть, когда VR только появился, поэтому я чувствовала себя незначительной. Я не должна была скрывать это. Майкл Антонов повел себя мерзко со мной на том мероприятии Oculus. Мужчинам не должно сходить это с рук», — заявила Тейлор в своем твиттере.

Как пояснила девушка Business Insider, она познакомилась с Антоновым на афтепати конференции Game Developer в 2016 году. Будучи студенткой, она впервые посетила мероприятие такого масштаба и была в восторге от того, что встретила одного из основателей Oculus. Шлем Oculus Rift должен был появиться в продаже только несколько недель после вечеринки, но Антонов предложил Тейлор зайти в его номер и протестировать устройство одной из первых.

Тейлор рассказала, что после случившегося она была очень напугана, но все же нашла в себе силы и вернулась в свой номер.

Как вспоминает Тейлор, она чувствовала себя неловко, но боялась, что если эта история всплывет наружу, то навсегда будет изгнана из VR-индустрии.

Кроме того, девушка переживала, что это навредит отношениям между Oculus и той компанией, в которой она работала.

Теперь же, когда сразу несколько женщин из индустрии гейминга и развлечений заявили о случаях насилия и домогательства, Отум Роуз Тейлор решила, что не может больше молчать.

Компания Oculus VR была основана Палмером Лаки, Бренданом Ирибом, Майклом Антоновым и Нэйтом Митчелом в 2012 году. Спустя два года стартап был куплен Марком Цукербергом за $2,3 млрд и стал частью Facebook. В пресс-службе социальной сети сообщили о том, что Майкл Антонов не так давно покинул компанию.

Впрочем, Facebook не стал полностью отстраняться от этого дела — нынешний вице-президент по VR и AR компании Эндрю Босворт ответил на сообщения Тейлор. Он пообещал узнать, были ли в прошлом подобные случаи, связанные с Антоновым, и как руководство на них реагировало.

«Эти истории отвратительны. Мне жаль, что это случилось тогда, и теперь вам приходится с этим жить. Я начал руководить отделом AR/VR и Oculus в 2018 году. Я не допускаю такого поведения», — заявил Босворт.

В июле 2019 года стало известно о том, что создателя ОС Android Энди Рубина обвиняют в сутенерстве — якобы он содержал несколько любовниц и продавал их другим клиентам. Утверждается, что будучи в браке, Рубин имел сразу несколько пассий.

По меньшей мере одна из них, которая в судебных документах обозначена как «М», участвовала в сексуальных контактах с несколькими мужчинами, что записывалось на пленку «для развлечения Рубина и других людей», а также занималась сексом с создателем Android уже «за кадром». Сообщается, что Энди Рубин «покрывал их расходы в обмен на то, что предлагал их другим мужчинам».

Кроме того, в 2018 году одна из сотрудниц Google обвинила Рубина в сексуальном насилии. Женщина сообщила, что 2013 году Рубин принудил ее заняться с ним оральными сексом в гостиничном номере. Это привело к увольнению инженера из компании, а также выплате ему денежной компенсации в размере $90 млн за внезапную отставку. Рядовые сотрудники Google были возмущены тем, что начальство покрывало насильника и еще приплачивало ему за харассмент, что привело к международной забастовке «гуглеров» в ноябре прошлого года.