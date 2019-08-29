Работать по 12 часов: глава Alibaba сделал предсказание

ИИ поможет отвлечься

В рамках конференции World Artificial Intelligence Conference миллиардер и глава Alibaba Джек Ма, известный своими критическими высказываниями о рабочем дне, неожиданно заявил о том, что в будущем люди будут работать только 12 часов в неделю.

По словам Ма, освободить сотрудников от дополнительной работы поможет искусственный интеллект, который возьмет на себя часть обязанностей.

Создатель Alibaba привел в пример электричество как технологию, освободившую людей от ряда забот.

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«Сила электричества заключается в том, что у людей появилось больше времени, чтобы вечером сходить в караоке или на вечеринку. Я считаю, что с внедрением искусственного интеллекта у людей появится больше времени наслаждаться тем, что они люди», — заявил Джек Ма.

Ма добавил, что в следующие 10-20 лет необходимо провести реформу образования, чтобы у молодых людей была возможность найти работу, которая требует занятости в 12 часов в неделю — три дня по четыре часа рабочего времени.

«Если мы не изменим текущую образовательную систему, у нас будут неприятности», — заключил бизнесмен.

По его словам, нынешнее образование заточено под индустриальный век и совершенно не подходит для современности.

Что характерно, не далее как весной 2019 года Джек Ма выступал в поддержку культуры работы по 12 часов в сутки шесть дней в неделю. По его словам, это единственный способ добиться успеха.

«Я считаю, что возможность работать с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю — это благословение. В нашем мире каждый мечтает об успехе, хорошей жизни, хочет иметь уважение. Но позвольте я спрошу у вас, как вы добьетесь успеха, если не будете тратить больше времени и энергии, чем остальные?» — заявил Ма на встрече с сотрудниками Alibaba.

Кроме того, он подчеркнул, что в Alibaba не будут рады тем, кто рассчитывает на «комфортный» рабочий день продолжительностью в восемь часов. Он подчеркнул, что сам много работал, когда создавал свою империю, и ожидает такой же отдачи от своих сотрудников.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству труда до 30 сентября выработать предложения по сокращению рабочей недели в стране до четырех дней.

В июне 2019 года в ходе конференции в Женеве Медведев указал на то, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

Впрочем, россияне думают иначе — по данным ВЦИОМ, всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу к четырехдневной рабочей неделе, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Больше всего граждане страны боятся вместе с пятым рабочим днем потерять и часть зарплаты.

Угроза или благо

На сцене World Artificial Intelligence Conference Джек Ма также встретился с главой Tesla и Space X Илоном Маском. Вместе они обсудили возможные риски и возможности искусственного интеллекта, но не смогли прийти к общему мнению.

Китайский бизнесмен заявил о том, что он «оптимистично настроен» по отношению к ИИ, ведь, по его словам, «умным людям» вроде него самого и Маска бояться совершенно нечего.

«Ну, не знаю, звучит как чьи-то предсмертные слова», — парировал глава Tesla.

Маск добавил, что эта технология развивается быстрее, чем люди успевают в ней разобраться.

Джек Ма, в свою очередь, признал, что искусственный интеллект развился настолько, что может победить человека при в шахматы или го, но заявил о том, что не хочет играть с машиной — в эти игры люди должны играть с другими людьми.

«...У компьютеров есть процессы, а у людей — сердца. Мудрость исходит от сердца», — заявил глава Alibaba.

По его словам, компьютеры могут быть умными, но люди все равно останутся сообразительнее. Маск не согласился с этим мнением, заявив о том, что машины уже превзошли человека по части интеллекта.