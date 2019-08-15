Военным нужнее: операторам связи не дадут частоты для 5G

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Президент России Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности РФ, выступившего против предоставления мобильным операторам частот 3,4–3,8 ГГц для развития технологии 5G. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник внутри профильного ведомства и некоторых участников рынка.

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Вышеобозначенный диапазон является важным для развертывания сетей пятого поколения, однако на текущий момент он почти полностью занят Министерством обороны, ФСБ, спецсвязью и другими ведомствами. Как отметили в издании, авторы письма указали на тот факт, что обслуживать уже существующих пользователей и при этом одновременно развивать 5G на этих же частотах невозможно.

При этом Совбез назвал расчистку диапазона для гражданских нужд нецелесообразной «по соображениям безопасности и обороны страны».

Кремль отказался комментировать резолюцию Владимира Путина в связи с выделением частот для 5G.

«Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В мире диапазон 3,4–3,8 ГГц считается самым популярным для 5G. Прежде всего, он считается подходящим с технологической точки зрения, а кроме того, во многих странах эти частоты свободны.

В июле текущего года о необходимости расчистки диапазона 3,4–3,8 ГГц высказался заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

«Это крайне... перспективный, я имею в виду диапазон 3,4-3,8 ГГц — крайне плотный, «населенный», но очень нам нужный [диапазон]. Поэтому это большая работа, она продолжается. Мы на следующей неделе будем проводить большое совещание по этому вопросу, и будем еще и еще работать. Это работа не быстрая, она займет, как я уже говорил, несколько лет», — цитирует ТАСС Акимова.

Кроме того, в июне Акимов назвал вопрос расчистки частот для 5G «вопросом выживания», если Россия хочет забрать технологическое лидерство.

Известно, что Министерство обороны предложило другие диапазоны для мобильных операторов, но у них есть определенные ограничения — так, на некоторых частотах отсутствует необходимое коммерческое оборудование, а на других нет нужной площади покрытия.

В августе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказал о том, что быстрого развития и роста технологии 5G в России пока ждать не стоит.

Подлежит обязательной проверке

На прошлой неделе на официальном сайте мэра Москвы появилась информация о том, что операторы мобильной связи начали тестирование сетей 5G в столице. Сообщается, что в ходе тестирования операторы изучат функции и доступные сервисы сети. 5G станет доступна до конца 2019 года в пилотном режиме на ВДНХ, Тверской улице, в Парке Горького, Воробьевых горах и в инновационном центре «Сколково».

Известно, что Минздрав и Минкомсвязи намерены изучить влияние 5G на здоровье человека, прежде чем технология заработает в России повсеместно.

Уточняется, что работы займут больше года. При этом опасность излучения проверят на животных.

«По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения», — говорится в сообщении ведомств.

У сетей пятого поколения более высокая пропускная способность, чем у 4G, что позволяет передавать информацию со скоростью до 20 гигабит в секунду (против 1 гигабита в секунду у 4G).

Подобные скорости необходимы для поддержания таких инновационных технологий, как «умные» города, интернет вещей (IoT), беспилотный транспорт и многих других, именно поэтому развитие 5G в России является одной из составляющих национального проекта «Цифровая экономика». Согласно этой программе, к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек.