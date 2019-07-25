Дешево отделались: почему Facebook должен радоваться штрафу

Федеральная торговая комиссия (FTC) США наконец оценила ущерб от скандала с Cambridge Analytica, который должен возместить Facebook за халатность, приведшую к утечке данных 87 млн пользователей. Социальная сеть должна выплатить $5 млрд в качестве компенсации. В самой FTC называют эту меру «беспрецедентной».

Реклама

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — говорится в официальном пресс-релизе FTC.

Однако, многие СМИ раскритиковали условия соглашения между Комиссией и Facebook, назвав его победой для Марка Цукерберга.

Портал TechCrunch утверждает, что юристы Facebook, узнав о штрафе в $5 млрд, наверняка начали «открывать бутылки с шампанским».

Прежде всего, даже если в истории FTC это самый крупный штраф, для Facebook — это крайне незначительная сумма. Некоторые эксперты утверждают, что она эквивалентна месячной выручке компании.

Кроме того, некоторые члены Комиссии обратили внимание на то, что цены на акции компании незначительно выросли после того, как стало известно о штрафе.

«Тот факт, что ценность Facebook на рынке выросла после новостей о штрафе в $5 млрд, говорит о том, что рынок уверен в том, что нарушение закона стало для Facebook прибыльным», — заявила комиссар Ребекка Келли Слотер.

Ее коллега Рохит Чопра, также раскритиковавший соглашение, заявил о том, что «нарушение закона должно быть рискованным, чем его соблюдение», иначе система наказаний не будет работать должным образом.

Не осталось без внимания и то, что никто из высшего руководства Facebook не пострадал. Ни Марк Цукерберг, ни его правая рука Шерил Сэндберг, ни любой другой топ-менеджер компании не понес персональное наказание, что в ситуации с Cambridge Analytica кажется абсолютно неправильным.

«Я основал Facebook и я несу ответственность за то, что происходит на нашей платформе», — заявил Цукерберг в прошлом году. Тем не менее, после такого общественного резонанса, который вызвал скандал с утечкой, он даже не покинул пост председателя совета директоров.

Досталось и другому пункту соглашения между Комиссией и Facebook, согласно которому в компании должен появиться Комитет по приватности и независимый эксперт, в сферу задач которого будет входить проверка на соответствие нормам приватности каждого нового продукта или сервиса Facebook. По мнению TechCrunch, все эти специалисты будут проверять, сертифицировать, консультировать, но на реальном положении дел это никак не отразится.

В конечном итоге ни штраф, ни новые правила не повлияют на фундаментальную проблему, которая вызывает противоречия между Facebook, его пользователями и регуляторами — бизнес-модель социальной сети строится на сборе огромных массивов данных, чтобы потом продавать их рекламодателям.

Пока Facebook существует, он будет собирать информацию о пользователях и отдавать ее третьим лицам. Кроме того, доступ к ней могут получить и злоумышленники, так как от утечек и взломов никто не застрахован.

При этом, судя по финансовому отчету Facebook за второй квартал, аудитория социальной сети никак не реагирует на многочисленные скандалы с приватностью, рассказал «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Число активных ежедневных пользователей Facebook в отчетном квартале выросло на 8% — до 1,59 млрд, что позволяет инвесторам спокойней относиться к рискам усиления надзора.

К тому же текущая сумма штрафа, как было известно заранее, ограничена $5 млрд, поэтому рисков неопределенности предстоящие выплаты не несли. В первом квартале компания зарезервировала $3 млрд расходов. Во втором они увеличились еще на $2 млрд, что привело к снижению прибыли в отчетном периоде на 49% — до $2,6 млрд. Без учета разовых расходов прибыль продемонстрировала рост на 7%.

«Отчет Facebook в очередной раз подтвердил, что бизнес-модель компании достаточно устойчива к шокам благодаря популярности соцсети у пользователей, что позволяет сохранять уверенный рост выручки. Тем не менее компании стоит активней развивать новые инструменты монетизации, так как поступления от рекламы будут увеличиваться все медленнее», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».