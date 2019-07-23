Скандал за скандалом: Facebook отправил детей к педофилам?

Критическая ошибка в Facebook добавила тысячи детей в чаты с незнакомцами

Специальный мессенджер от Facebook для детей был создан для того, чтобы огородить самых маленьких от опасного контента, который встречается на просторах социальной сети. Тем не менее, Facebook эту задачу провалил — в результате критической ошибки тысячи детей попали в чаты ко взрослым незнакомцам.

Messenger Kids, являющийся отдельной версией мессенджера Facebook, предназначенной специально для детей, появился в декабре 2017 года. Его суть заключается в том, что родители имеют полный контроль над тем, с кем общается их ребенок, лично «одобряя» собеседников. При этом в приложении нет встроенных покупок и рекламы, а также сбора информации с целью настройки таргетинга. В Messenger Kids общаются дети, не достигшие возраста 13 лет — это минимальный возраст для регистрации в социальной сети Facebook.

Но защита Facebook дала слабину — портал The Verge сообщил о том, что

внутри Messenger Kids была обнаружена уязвимость, которая позволила детям добавляться в чаты с незнакомцами, включая взрослых людей, о которых родители даже не подозревали.

При этом брешь в безопасности приложения особо не афишировалась: Facebook лишь тихо отправил родителям, чьи дети зарегистрированы в мессенджере, предупреждения, о том, что приватность их ребенка оказалась под угрозой.

«Добрый день, [родитель]. Мы обнаружили техническую ошибку, которая позволила [друзьям] вашего [ребенка] создавать групповые чаты с участием [ребенка] и одним или несколькими участниками, одобренными родителями [друга]. Мы хотим уведомить вас, что отключили все групповые чаты и удостоверимся, чтобы такое больше не повторилось в будущем. Если у вас остались вопросы о Messenger Kids или безопасности онлайн, напишите нам», — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении The Verge.

В Facebook подтвердили подлинность письма и добавили, что подобное сообщение было направлено тысячам пользователей, которые могли потенциально пострадать от опасной уязвимости. Пока доподлинно неизвестно, сколько именно эта уязвимость оставалась в системе, прежде чем была обнаружена.

Кроме того, согласно американскому законодательству, это нарушение является серьезным, так как пользователями Messenger Kids являются дети до 13 лет, а значит они попадают под Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA).

Некоторые правозащитные организации уже обвиняли Messenger Kids в нарушении этого закона, а значит у них появился новый повод для недовольства компанией Марка Цукерберга.

Очередной скандал с Facebook появился в крайне невыгодное для компании время, когда она находится в центре разбирательства с Федеральной торговой комиссией. За нарушение конфиденциальности пользователей ведомство намерено оштрафовать социальную сеть на рекордные $5 млрд по делу Cambridge Analytica. Пока соглашение не достигнуто, не исключено, что уязвимость в Messenger Kids будет добавлена в «послужной список» нарушений Facebook, что может потенциально затянуть разбирательство.

Проблема нежелательного контента, который могут увидеть дети, остро стоит на повестке дня крупнейших интернет-платформ, а особенно YouTube. В марте текущего года стало известно, что видеохостинг принял нелегкое решение отключить комментарии под роликами, в которых принимают участие несовершеннолетние.

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщила администрация видеохостинга.

Таким образом YouTube намерен защитить детские видео, которые потенциально могут вызвать неподобающие комментарии от взрослых людей. Впрочем, американские власти все еще недовольны теми мерами, которые предпринимает видеохостинг. В июне стало известно, что Федеральная торговая комиссия США проверит, как YouTube собирает персональные данные, и оценит степень защиты несовершенннолетних от нежелательного контента.

В условиях подобного давления YouTube может пойти на крайние меры — сразу несколько зарубежных СМИ сообщали о том, что руководство видеохостинга предположительно намеревается перенести все видео с детьми в отдельное приложение YouTube Kids. Впрочем, учитывая сложности, связанные с таким радикальным шагом, эта инициатива вряд ли будет претворена в жизнь в ближайшее время.