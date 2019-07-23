Скандал за скандалом: Facebook отправил детей к педофилам?

Messenger Kids, являющийся отдельной версией мессенджера Facebook, предназначенной специально для детей, появился в декабре 2017 года. Его суть заключается в том, что родители имеют полный контроль над тем, с кем общается их ребенок, лично «одобряя» собеседников. При этом в приложении нет встроенных покупок и рекламы, а также сбора информации с целью настройки таргетинга. В Messenger Kids общаются дети, не достигшие возраста 13 лет — это минимальный возраст для регистрации в социальной сети Facebook.

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Но защита Facebook дала слабину — портал The Verge сообщил о том, что

внутри Messenger Kids была обнаружена уязвимость, которая позволила детям добавляться в чаты с незнакомцами, включая взрослых людей, о которых родители даже не подозревали.

При этом брешь в безопасности приложения особо не афишировалась: Facebook лишь тихо отправил родителям, чьи дети зарегистрированы в мессенджере, предупреждения, о том, что приватность их ребенка оказалась под угрозой.

«Добрый день, [родитель]. Мы обнаружили техническую ошибку, которая позволила [друзьям] вашего [ребенка] создавать групповые чаты с участием [ребенка] и одним или несколькими участниками, одобренными родителями [друга]. Мы хотим уведомить вас, что отключили все групповые чаты и удостоверимся, чтобы такое больше не повторилось в будущем. Если у вас остались вопросы о Messenger Kids или безопасности онлайн, напишите нам», — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении The Verge.

В Facebook подтвердили подлинность письма и добавили, что подобное сообщение было направлено тысячам пользователей, которые могли потенциально пострадать от опасной уязвимости. Пока доподлинно неизвестно, сколько именно эта уязвимость оставалась в системе, прежде чем была обнаружена.

Кроме того, согласно американскому законодательству, это нарушение является серьезным, так как пользователями Messenger Kids являются дети до 13 лет, а значит они попадают под Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA).

Некоторые правозащитные организации уже обвиняли Messenger Kids в нарушении этого закона, а значит у них появился новый повод для недовольства компанией Марка Цукерберга.

Очередной скандал с Facebook появился в крайне невыгодное для компании время, когда она находится в центре разбирательства с Федеральной торговой комиссией. За нарушение конфиденциальности пользователей ведомство намерено оштрафовать социальную сеть на рекордные $5 млрд по делу Cambridge Analytica. Пока соглашение не достигнуто, не исключено, что уязвимость в Messenger Kids будет добавлена в «послужной список» нарушений Facebook, что может потенциально затянуть разбирательство.

Проблема нежелательного контента, который могут увидеть дети, остро стоит на повестке дня крупнейших интернет-платформ, а особенно YouTube. В марте текущего года стало известно, что видеохостинг принял нелегкое решение отключить комментарии под роликами, в которых принимают участие несовершеннолетние.

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщила администрация видеохостинга.

Таким образом YouTube намерен защитить детские видео, которые потенциально могут вызвать неподобающие комментарии от взрослых людей. Впрочем, американские власти все еще недовольны теми мерами, которые предпринимает видеохостинг. В июне стало известно, что Федеральная торговая комиссия США проверит, как YouTube собирает персональные данные, и оценит степень защиты несовершенннолетних от нежелательного контента.

В условиях подобного давления YouTube может пойти на крайние меры — сразу несколько зарубежных СМИ сообщали о том, что руководство видеохостинга предположительно намеревается перенести все видео с детьми в отдельное приложение YouTube Kids. Впрочем, учитывая сложности, связанные с таким радикальным шагом, эта инициатива вряд ли будет претворена в жизнь в ближайшее время.