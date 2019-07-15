«Ему и убийство сойдет с рук»: почему штраф для Facebook — это насмешка

В апреле 2019 года стало известно, что Facebook заложила в свою финансовую отчетность сумму в размере $3 млрд — компания просчитала возможные убытки, связанные с компенсацией ущерба, причиненного утечкой личных данных 87 млн пользователей в рамках скандала с Cambridge Analytica.

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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала расследование этого инцидента в марте 2018 года. Дело в том, что социальная сеть нарушила соглашение, заключенное с ФТК в 2011 году. Согласно ему, Facebook обязана получать согласие пользователя перед тем, как передать его приватную информацию другим лицам.

Максимальный штраф по этому делу составляет $5 млрд, что является рекордом за всю историю Комиссии. Тем не менее, западные СМИ выступили против такого урегулирования, так как нет никаких гарантий, что даже после такого большого штрафа Facebook не продолжит заниматься тем, чем занималась ранее. Кроме того, $5 млрд может и являются рекордом для ФТК, но для такой корпорации, как Facebook, это всего лишь капля в море.

Теперь же случилось то, чего все так боялись — Федеральная торговая комиссия одобрила соглашение с Facebook, по которому она выплатит тот самый рекордный штраф, сообщает Axios.

Отмечается, что $5 млрд эквивалентно месячной выручке компании. Более того, этот штраф является лишь 9% от дохода Facebook за весь 2018 год.

Как сообщает New York Times, Facebook согласилась на более тщательный надзор за тем, как она обрабатывает пользовательские данные. При этом ни одно из условий соглашения не ограничивает право Facebook на сбор и передачу информации третьим лицам.

Кроме того, Wall Street Journal утверждает, что помимо штрафа социальная сеть столкнется с «другими правительственными ограничениями», но не раскрывает их сути. Вероятно, они настолько несущественны, что источник издания не стал на них подробно останавливаться.

Помимо прочего, многие были уверены, что в рамках соглашения от персональных санкций пострадает и генеральный директор компании Марк Цукерберг, который допустил такую масштабную утечку. Тем не менее, нет никакой информации о том, что Цукерберг понесет какую-либо личную ответственность за случившееся.

О том, что Facebook никак не пострадает от штрафа ФТК свидетельствуют и котировки акций, которые выросли на 1% после появления новостей о заключении соглашения.

Конгрессмен-демократ от штата Род-Айленд Дэвид Сициллин раскритиковал решение ФТК, сравнив с его со строгим выговором.

«Федеральная торговая комиссия преподнесла Facebook подарок на Рождество на пять месяцев раньше срока», — заявил политик.

Сенатор от Коннектикута Ричард Блументаль назвал соглашение «крайне недостаточным, бессовестно запоздалым и пустым», а также призвал устроить слушание в Конгрессе по данному вопросу.

Кандидат в президенты Элизабет Уоррен, которая ранее призывала «расчленить» Кремниевую долину, чтобы лишить ее абсолютной власти, считает, что

сделка с Федеральной торговой комиссей — это «победа для Facebook».

С ней соглашается и сенатор Марк Уорнер, который обвиняет ФТК в неспособности принять меры для защиты персональных данных граждан.

Business Insider указывает на то, что после такого исхода Марк Цукерберг может «почувствовать себя Дональдом Трампом». В 2016 году будущий президент США опрометчиво заявил о том, что может застрелить кого-нибудь на Пятой авеню в Нью-Йорке и все равно не потерять голоса избирателей.

Портал заявляет, что «маленький» штраф в $5 млрд заставит Цукерберга чувствовать, что ему сойдет с рук не только утечка данных миллионов человек, но и убийство.

Несмотря на то, что многие члены Комиссии выступили против соглашения, нашлись и те, кто его поддержали. По мнению BI, они могут «и дальше обманывать себя, думая, что обошлись с Facebook жестоко». Тем не менее, если социальной сети удалось относительно бескровно уйти от ответственности за утечку данных 87 млн человек, кто знает, что Цукерберг и его компания натворят в следующий раз.