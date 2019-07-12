Ограбили на $32 млн: кто взломал криптобиржу

Японская криптобиржа Bitpoint стала жертвой хакерской атаки, сообщает Finacial Times. Злоумышленникам удалось вывести $32 млн, $23 млн из которых принадлежали клиентам биржи.

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В Bitpoint обнаружили факт утечки вечером в четверг 11 июля, когда оператор попытался провести платеж с помощью криптовалюты Ripple, но получил сообщение об ошибке. Как оказалось впоследствии, онлайн-кошелек, с помощью которого должна была пройти оплата, оказался пустым.

Сообщается, что хакерам удалось получить доступ к так называемому горячему кошельку, который подключен к интернету, а значит может стать целью мошенников. Холодные кошельки, которые не имеют доступа в онлайн, а потому являются более защищенными, не пострадали.

В опустошенном кошельке хранились криптовалюты пяти типов — Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и Ripple.

Как отмечает FT, этот взлом — далеко не первый в истории криптовалют. В 2014 году биржа Mt Gox объявила себя банкротом после того, как потеряла 850 тыс. биткоинов. В прошлом году Coincheck также пострадала от действий хакеров, которые похитили $500 млн. При этом найти злоумышленника в таких случаях крайне сложно, так как операции с криптовалютами являются обезличенными, поэтому цифровой след не приводит к конкретному человеку или компании.

Bitpoint пообещала, что решит вопрос с компенсацией пострадавшим клиентам.

Акции компании в день взлома упали в цене на 18,6%.

До тех пор, пока криптобиржа не завершит расследование, ее деятельность будет приостановлена.

Любопытно, что примерно в это же время, когда появились первые новости о взломе Bitpoint, о криптовалютах внезапно заговорил президент США Дональд Трамп, который ранее не был замечен в проявлении интереса к ним.

В твиттере глава государства заявил о том, что не является «фанатом» биткоина и других криптовалют, поскольку они не являются настоящими деньгами, а их ценность очень волатильна.

«Криптовалюта Libra от Facebook также не кажется очень надежной», — также добавил президент, которого, очевидно, уведомили о новом проекте Марка Цукерберга.

По мнению Дональда Трампа, если Facebook и другие компании хотят стать банками, то они должны регулироваться, как и остальные банки. Завершил свою речь президент США словами о том, что в Америке есть только одна настоящая валюта, которая «сильна как никогда», — доллар.

....Similarly, Facebook Libra's "virtual currency" will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Некоторые подписчики Трампа выразили сомнение, что президент сам написал этот твит, поскольку раньше он никогда публично не обсуждал криптовалюты. Кое-кто язвительно предположил, что глава государства узнал для себя новое слово и решил сделать вид, как будто разбирается в теме.

Нашлись и те, кто вступился за Цукерберга и Libra, сообщив президенту, что Facebook хочет помогать людям, а Трамп в этом ничего не понимает. Впрочем, в этом отношении аналитики выступают скорее на стороне американского президента.

Так, в конце июня сооснователь Facebook Крис Хьюз резко раскритиковал Libra.

По его словам, Libra не только усилит и без того могущественный Facebook, но и сможет дестабилизировать экономику развивающихся стран.

По словам предпринимателя, утверждения о том, что Libra будет «децентрализованной» платформой, подлежат сомнению.

«То, что сторонники Libra называют «децентрализацией», по факту является передачей власти от центральных банков развивающихся стран к транснациональным корпорациям, Федеральной резервной системе США и Европейскому центральному банку», — пишет Хьюз.

Он подчеркивает, что Facebook и его партнеры будут самостоятельно решать, с какими платежными системами и банками сотрудничать, а с какими нет, что лишь усилит уже существующих игроков вместо того, чтобы создать по-настоящему децентрализованную систему.

Хьюз также предупредил американские регуляторы о необходимости принять меры против планов Цукерберга.

«Если мы что-то и узнали о Facebook, так это то, что нельзя недооценивать его силу влияния на взаимодействие между людьми», — заявил предприниматель.