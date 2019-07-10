Бунт против Facebook: что звезды не простили Цукербергу

Илон Маск

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Одним из тех, кто решил отказаться от Facebook, стал бизнесмен и инженер Илон Маск. Известно, что Маск часто общается со своими подписчиками в Twitter, к которому, по всей видимости, у миллиардера нет претензий. Во время одного из диалогов пользователь обратил внимание на то, что у принадлежащих Маску компаний SpaceX и Tesla есть свои аккаунты в Facebook.

«Удали, если ты мужчина», — предложил юзер. «Я даже не знал, что он [аккаунт] есть. Так и сделаю», — ответил Илон Маск.

I didn't realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

У самого Маска нет личной страницы в социальной сети — он, как и президент США Дональд Трамп, для взаимодействия с внешним миром предпочитает Twitter. Более того, когда сооснователь WhatsApp Брайан Эктон призвал всех удалить Facebook, опубликовав соответствующую запись в твиттере, Маск отреагировал внезапным образом: «А что такое Facebook?»

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У популярного актера Джима Керри свои претензии к Facebook — он не может простить Цукербергу, что его социальная сеть допустила российское вмешательство в президентские выборы США 2016 года.

«Я сбрасываю все акции Facebook и удаляю свой аккаунт, так как Facebook получила прибыль от российского вмешательства в наши выборы и ничего не делает, чтобы его остановить.

Я призываю других инвесторов сделать то же самое, если им небезразлично наше будущее», — заявил Керри, снабдив публикацию хэштегом #РасфрендитьФейсбук и рисунком Марка Цукерберга с надписью «fakebook».

I'm dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they're still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Вскоре после этого российский пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов) заявил, что поддерживает Джима Керри, и предложил ему зарегистрироваться в российских социальных сетях, так как «оттуда точно никто не вмешается в американские выборы».

Шер

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Шер присоединилась к движению #DeleteFacebook в марте 2018 года. В своем официальном аккаунте в Twitter певица заявила о том, что удаление страницы в Facebook было для нее непростым решением, так как она помогала ей с благотворительными проектами, а кроме того, помогла познакомиться с замечательными людьми.

Тем не менее, отметила Шер, существуют вещи, которые важнее денег — звезда считает, что крупные техкомпании наживаются на своих пользователях.

2day I did something VERY HARD 4 me.Facebook has helped me with my Charity, &there are amazing young Ppl there.I have a special friend (Lauren)who I Respect & Admire,but today I deleted my Facebook account .

I Love My.

I Believe....There are Things MORE"IMPORTANT"THAN — Cher (@cher) 21 марта 2018 г.

Dylan Martinez/Reuters

В марте прошлого года к бойкоту Facebook присоединился актер Уилл Феррелл — его возмутил скандал с Cambridge Analytica, связанный с утечкой данных 87 млн пользователей социальной сети.

Артист заявил о том, что он был обескуражен новостями об утечке, которая «подорвала нашу демократию и нарушила приватность наших граждан».

Кроме того, Феррелл был шокирован реакцией руководства Facebook, которое фактически не предприняло никаких шагов, чтобы предотвратить повторение этой ситуации.

По словам Феррелла, совесть не дает ему пользоваться сервисами компании, которая «позволяет распространение пропаганды, нацеленной на самые уязвимые слои населения». Судя по всему, актер, как и Джим Керри, имеет в виду скандал, связанный с якобы вмешательством Кремля в результаты выборов 2016 года.

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Последним в списке ненавистников Facebook стал сооснователь Apple Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом в гараже заложил основы одной из самых успешных компаний мира.

По мнению Возняка, Цукерберга не особо волнует приватность его пользователей, а потому «большинство людей» должны удалиться из социальной сети.

«Все люди разные, но некоторые преимущества Facebook не стоят потери конфиденциальности. Тем не менее, большинству я рекомендую найти способ отказаться от Facebook», — заявил Возняк журналистам.

Ранее инженер уже высказывался в негативном ключе о практиках Facebook. По его словам, больше всего он переживает за переписку, которая по идее должна быть приватной, но на деле это часто оказывается совершенно не так.

«Ты говоришь слова, которые никто не должен слышать, потому что ты этого не ждешь... Но это нельзя предотвратить», — сообщил Стив Возняк в интервью TMZ.