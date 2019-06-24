«Он разрушит экономику»: сооснователь Facebook раскритиковал Цукерберга

Крис Хьюз, являющийся одним из четырех сооснователей Facebook, бьет тревогу касательно планов Марка Цукерберга выпустить собственную криптовалюту Libra. Свои опасения Хьюз выразил в своей колонке в газете Financial Times.

Реклама

По словам предпринимателя, утверждения о том, что Libra будет «децентрализованной» платформой, подлежат сомнению.

Кроме того, запуск собственной криптовалюты может сделать Facebook еще более могущественным, так как компания Цукерберга понемногу осваивает все новые и новые сферы.

«То, что сторонники Libra называют «децентрализацией», по факту является передачей власти от центральных банков развивающихся стран к транснациональным корпорациям, Федеральной резервной системе США и Европейскому центральному банку», — пишет Хьюз.

Он подчеркивает, что Facebook и его партнеры будут самостоятельно решать, с какими платежными системами и банками сотрудничать, а с какими нет, что лишь усилит уже существующих игроков вместо того, чтобы создать по-настоящему децентрализованную систему.

Кроме того, Крис Хьюз утверждает, что Libra в конечном итоге может пошатнуть экономики развивающихся стран, которые Facebook якобы пытается усилить.

В конце своей колонки он предупреждает американские регуляторы о необходимости принять меры против наполеоновских планов Цукерберга.

«Если мы что-то и узнали о Facebook, так это то, что нельзя недооценивать его силу влияния на взаимодействие между людьми», — заявил предприниматель.

Не так давно Хьюз стал одним из главных критиков социальной сети, которую он когда-то сам помог раскрутить. По его словам, нынешний Facebook уже не тот, каким они его создали с Марком Цукербергом во время их совместного проживания в общежитии в Гарварде.

«Тот [Facebook. — «Газета.Ru»], который существует сейчас, я считаю, слишком большой. И он слишком могущественный. И самое главное, его генеральный директор Марк Цукерберг не несет ответственности», — написал Хьюз в авторской колонке для NYT.

Сооснователь компании добавил, что Цукерберг — «хороший, добрый человек», но Хьюзу не нравится, как глава социальной сети жертвует безопасностью пользователей ради кликов и роста доходов.

Чтобы решить эту проблему, заявил Крис Хьюз, необходимо «расчленить» Facebook, лишив его абсолютной власти.

Марк Цукерберг прокомментировал предложение Криса Хьюза, заявив, что оно не поможет решить проблемы соцсети. Он также назвал размеры компании ее преимуществом, а не недостатком, поскольку Facebook смогла позволить выделить на безопасность бюджет, превышающий весь доход компании.

Стоит отметить, что криптовалюта Libra от Цукерберга была воспринята в штыки сразу в нескольких странах мира. Член Палаты представителей США Максин Уотерс призвала Facebook отложить планы по запуску криптовалюты до тех пор, пока регуляторы не получат возможность оценить риски Libra.

«С анонсом своих планов по выпуску криптовалюты Facebook продемонстрировал продолжение своей нерегулируемой экспансии и расширения своего влияния на жизнь пользователей. Учитывая проблемное прошлое компании, я требую, чтобы Facebook согласился на приостановление деятельности по разработке криптовалюты до тех пор, пока Конгресс и регуляторы не оценят эту инициативу и не примут соответствующие меры», — заявила Уотерс.

Европейские власти тоже не оценили расширение влияния Цукерберга. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что Libra не станет «суверенной валютой», и это «даже не обсуждается», а глава Банка Англии Марк Карни сообщил о том, что появление Libra на рынке потребует более тщательного и жесткого регулирования во всем мире.

Как пояснил «Газете.Ru» основатель и CEO компании Zerocracy, создатель криптовалюты Zold Егор Бугаенко, Facebook играет по правилам нынешнего крипторынка, в котором за последние несколько лет технологии потерпели поражение и уступили место спекулятивному и грубому маркетингу.

Сейчас мало кого интересует, что стоит за криптоактивом в техническом плане, важно лишь как быстро и успешно удастся развернуть его рекламную кампанию и привлечь инвесторов.

«Очень жаль, что Facebook, имея ресурсы, не создал технологически новый продукт масштаба Bitcoin или Ethereum, а соорудил весьма стандартную платежную систему с собственным токеном, как делали до него сотни мелких и средних ICO. Очень надеюсь, что вопреки прогнозам Криса Хьюза, дестабилизировать экономику не получится, так как ценность нового продукта минимальна, и кроме огромной пользовательской базы Facebook и громких имен инвесторов никаких других рычагов против, например, Bitcoin она не имеет. Вероятнее всего, Libra постигнет та же участь, что и некогда широко разрекламированной социальной сети Google+ — рынку она будет просто не интересна», — заключил эксперт.