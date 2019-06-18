Последний шанс: Цукерберг ударился в криптовалюту

Facebook объявил о запуске собственной криптовалюты под названием Libra, которая увидит свет уже в 2020 году. Этот проект должен обеспечить пользователей, которые не пользуются услугами банков и других финансовых организаций, возможностью совершать быстрые и безопасные транзакции.

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Для этих целей будет создан консорциум, в которую войду около 100 компаний, каждая из которых инвестирует в развитие криптовалюты не менее $10 млн. Штаб-квартира Libra расположится в Женеве.

Среди первоначальных участников консорциума значатся Visa, Mastercard, PayPal, eBay, Lyft, Spotify AB, Uber Technologies, Vodafone и многие другие. Они будут управлять Libra централизованно.

Для упрощенного обмена криптовалютой будет создано отдельное приложение под названием Calibra. Так же будет называться одноименная компания, которая станет еще одним активом Facebook. Несмотря на то, что социальная сеть утверждает, что каждый член консорциума будет иметь одинаковое влияние на Libra, уже на старте можно заметить стремление Facebook быть «равнее» остальных, учитывая, что разработкой Calibra займутся инженеры под чутким надзором Марка Цукерберга.

Создавая консоцирум, Цукерберг пытается успокоить американских политиков, которые давно озаботились гегемонией Facebook на IT-рынке — учитывая миллиардную аудиторию Facebook, Instagram и WhatsApp, принадлежащей одной компании, слово «монополия» само собой приходит на ум. Если бы Цукерберг стал единоличным владельцем новой криптовалюты, «расчленение» его корпорации со стороны властей США не заставило бы себя ждать.

Будучи монополистом, Facebook идеологически противоречит децентрализации и отсутствию контроля, а это основные принципы лежащие в основе криптовалют, рассказала «Газете.Ru» консультант по стратегическим коммуникациям и режиссер документального фильма о криптолихорадке Crypto Rush Лилиана Пертенава.

«Учитывая текущую репутацию компании, доказать противоположное будет трудно. Сообщество опасается, что несмотря на заявления в технических документах и в общем позитивное веяние по внедрению технологии блокчейна в мейнстрим, платформа Libra не будет независимой. В таком контексте, ее цель — создание валюты внутри социальной сети, чтобы организовать монетизацию гиганта в странах , где у пользователей нет банковских счетов», — заявила собеседница «Газеты.Ru».

Если вспомнить скандалы последних лет, связанные с Facebook, вероятно, что Марк Цукерберг тщательно продумал план по развитию криптовалюты, так как компания может не выдержать очередного провала, тем более инвесторы социальной сети уже давно точат зуб на генерального директора.

Тем не менее, нельзя не отметить, сколько рисков в себе несет затея с Libra — от утечек личных данных и антимонопольных исков до нарушения финансовой стабильности в стране.

Создание универсальной валюты, которая поможет объединить людей, находящихся вне традиционной экономической системы, кажется неплохой идеей. Плохо только то, что за этой идеей стоит Facebook, считает Forbes.

Дело в том, что у компании Цукерберга на текущий момент одна из самых плохих репутаций в сфере защиты персональных данных — скандал с Cambridge Analytica и сливом конфиденциальной информации 87 млн человек аукается Facebook и по сей день. Не стоит забывать и об инцидентах, подвергающих вопросу этическую политику компании — достаточно вспомнить вмешательство в американские выборы и насильственные протесты в Мьянме, в которых тоже замешана соцсеть Цукерберга.

«Если дело касается Facebook, для которого его пользователи — расходный материал, то сама идея о предоставлении им моих финансовых данных приводит меня в ужас», — пишет обозреватель Forbes.

Действительно, ужасаться есть чему — слив любой информации, связанной с денежными счетами, потенциально опаснее слив условной электронной почты или номера телефона. С учетом, что Facebook не учится на своих ошибках, каждый раз обещая исправиться, но не делая для этого ничего, потенциальный клиент несколько раз задумается прежде чем регистрироваться в новом приложении Цукерберга. Кроме того, как уже давно известно, чем масштабнее проект, тем тяжелее последствия от возможного злоупотребления.

Не исключено, что запуском криптовалюты, в котором также принимают участие крупнейшие игроки рынка, руководство Facebook пытается отвлечь внимание общественности от собственного бедственного положения, связанного со скандалами, низким уровнем боевого духа среди сотрудников и недовольством Цукербергом в качестве лидера. Впрочем, о провалах социальной сети вряд ли в скором времени кто-то забудет.

Проект Libra, безусловно, повлияет на популяризацию криптовалют в целом, но к самому проекту есть ряд важных вопросов, которые в конечном итоге определят, добьется он успеха или же провалится, считает аналитик компании Zichain Арсений Бессмертных.

«На текущий момент неясно, насколько заинтересована в подобном продукте целевая аудитория Facebook — как показывает последняя статистика, средний возраст пользовательской базы социальной сети неизменно растет и уже превышает средний возраст представителей блокчейн-комьюнити. Демография в данном случае не на стороне Facebook», — считает Бессмертных.

Но главный вопрос к Libra — это степень децентрализованности проекта. Из всех технологических гигантов Facebook имеет самую плохую репутацию в вопросах хранения и защиты личных данных пользователей, зачастую нарушая их интересы. Многие пользователи изначально скептически настроены к идее предоставить компании еще и финансовые данные.

«Таким образом, успех Libra не является предопределенным, и многое будет зависеть от решений команды Марка Цукерберга в первые месяцы после запуска проекта», — заявил собеседник «Газеты.Ru».