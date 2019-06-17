«Удалил аккаунт»: как Илон Маск ушел из твиттера

«Мы тебе не верим»

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение. Тем не менее, этой идиллии пришел конец — Маск заявил о том, что удалил свой аккаунт.

Just deleted my Twitter account — Daddy DotCom (@elonmusk) 17 июня 2019 г.

«Только что удалил свой профиль», — заявил Маск.

Впрочем, это сообщение было встречено подписчиками со скепсисом.

Прежде всего, оно было отправлено с помощью твиттера, так что аккаунт пока еще работает.

Кроме того, Маск по неизвестной причине поменял имя на «Daddy DotCom».

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Что означает новое «альтер-эго» инженера не очень понятно. Если это сайт в доменной зоне .com, то по этому адресу расположен образовательный ресурс в помощь будущим отцам, ожидающим ребенка. Учитывая, что у Илона Маска на текущий момент нет постоянной пары и уже есть пятеро детей, маловероятно, что миллиардер хотел таким образом рассказать о будущем пополнении.

Подписчики аккаунта Илона Маска, количество которых насчитывает 27 млн человек, не упустили возможности обсудить неожиданное решение бизнесмена. Зная о необычном чувстве юмора Маска, кое-кто просто ему не поверил.

Нашлись и те, кто не понял — радоваться этому факту или огорчаться. «Это какой-то парадокс, замаскированный под шутку, или я просто глупая?» — интересуется пользователь по имени Келли.

Многие юзеры выразили свое сожаление, отметив, что аккаунт Маска является единственной причиной, по которой они все еще пользуются твиттером. Действительно, в прошлом Илон Маск действительно не раз веселил своих подписчиков, отпуская веселые шутки и даже отвечая им на русском языке.

Илон наш

В феврале 2019 года официальный аккаунт НТВ отправил Маску сюжет про российский автомобиль, который был модернизирован ставропольским изобретателем, благодаря чему могла ездить багажником вперед.

«Как тебе такое, Илон Маск?» — спросил русскоязычный аккаунт, сделав отсылку к известному интернет-мему.

«Хаха офигенно», — неожиданно ответил Маск, «оценивший» российские инновации [орфография и пунктуация автора сохранены].

Подписчики Илона Маска пришли в восторг — некоторые принялись переводить комментарий на другие языки мира, а кое-кто испугался, что аккаунт взломали «русские хакеры».

«Илон наш!» — восхитились русскоязычные пользователи Twitter.

Кроме того, однажды аккаунт Илона Маска был временно забанен администрацией онлайн-платформы. Бизнесмен публично признался в любви к аниме, а после начал отвечать своим подписчикам, используя картинки с персонажами японских мультфильмов.

В одном из таких ответов Маск предложил юзеру купить у него биткоины, после чего его профиль был временно заблокирован. Дело в том, что это отсылка к популярному в твиттере виду мошенничества, когда фейковые аккаунты, маскирующиеся под миллиардера, устраивают «раздачу криптовалюты», а затем выманивают у людей деньги. Администрация Twitter решила, что настоящего Илона Маска взломали злоумышленники, и решила от греха подальше ограничить действие его аккаунта.

Twitter thought I got hacked & locked my account haha — Daddy DotCom (@elonmusk) 23 октября 2018 г.

Буквально на днях Маск прокомментировал в твиттере пост, на котором изображен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на красной «семерке» в космосе. Картонного Рогозина создали томские ученые, которые запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с автомобилем и картонным Рогозиным за рулем.

В ответ на это Маск иронично пошутил.

«Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле», — написал глава Space X.

Но самой важной «шуткой» в твиттере для Маска стала публикация скандального сообщения о своем намерении сделать Tesla частной компаний и выкупить все акции с биржи. При этом миллиардер заявил, что финансирование его инициативы «обеспечено».

При этом Маск не предоставил никаких доказательств того, что действительно обладает необходимыми финансами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) тоже не оценила планы Маска и завела на него дело из-за неправильного информирования своих акционеров, а также из-за попытки повлиять на цену акций Tesla.

В результате «один неловкий твит» стоил Маску поста председателя совета директоров Tesla и крупного штрафа. Кроме того, SEC пристально следит за сообщениями миллиардера онлайн, чтобы не допустить повторения ситуации.