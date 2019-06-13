Нашли виноватого: Цукерберг наплевал на приватность Facebook

Внутренние письма руководства Facebook указывают на то, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам приватности пользователей социальной сети, сообщает The Wall Street Journal.

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Несмотря на то, что эти письма не доказывают, что Цукерберг нарушал какие-либо правила Facebook, относящиеся к защиты личных данных пользователей, тем не менее, они демонстрируют, как создатель социальной сети подвергал сомнению некоторые меры по обеспечению сохранности персональной информации.

Так, например, с 2012 года Facebook была обязана подчиняться указу Федеральной торговой комиссии (ФКТ) США, призывающему обеспечить конфиденциальность пользователей онлайн-платформы.

Однако, как следует из писем, Цукерберг и другие руководители Facebook дали понять, что соблюдение предписания ФКТ не является «приоритетом компании».

Сообщается, что в прошлом году Федеральная торговая комиссия инициировала расследование после скандала с Cambridge Analytica, незаконно получившей данные десятков миллионов пользователей Facebook. ФТК намерена выяснить, является ли эта утечка прямым нарушением указа от 2012 года, согласно которому социальная сеть пообещала приложить все усилия для сохранности персональных данных.

Стоит отметить, что уже после Cambridge Analytica Facebook столкнулась с рядом других утечек, которые также не прибавили популярности компании Марка Цукерберга.

Сам Цукерберг намерен пойти на мирное соглашение с Комиссией. В апреле текущего года сообщалось, что компания планирует выплатить регулятору от $3 млрд до $5 млрд в качестве компенсации.

«В первом квартале 2019 года мы подсчитали возможные убытки и заложили сумму в 3 млрд в связи с расследованием Федеральной торговой комиссии, связанным с приватностью пользователей», — говорится в финансовом отчете Facebook за первый квартал.

Западные СМИ подняли вопрос о том, покроет ли этот штраф все «прегрешения» Facebook — или же он коснется лишь скандала с Cambridge Analytica. Портал Business Insider и вовсе назвал такой штраф «шуткой». По мнению издания, эта сумма не является неподъемной для Facebook, но, вместе с тем, выплата штрафа избавит компанию от самого серьезного разбирательства со стороны Федеральной торговой комиссии.

«Штраф в $3-5 млрд будет самым большим в истории ФТК, это факт. Но это не будет иметь никакого влияния на Facebook. Компания просто выбросит это из головы, посчитав штраф платой за ведение бизнеса, и продолжит делать то, что делает», — пишет Business Insider.

Во вторник, 11 июня, Facebook выпустила заявление, в котором прокомментировала продолжающееся расследование.

«Мы оказывали всяческое содействие расследованию ФТК и предоставили ей десятки тысяч документов, электронных писем и файлов. Мы продолжаем сотрудничество и надеемся довести этот вопрос до соответствующего разрешения», — заявил официальный представитель Facebook.

После того, как WSJ опубликовал свой материал, компания выпустила дополнительное заявление.

«Ни при каких обстоятельства ни Марк [Цукерберг], ни другой сотрудник Facebook никогда намеренно не нарушал указ ФТС. Не существует электронных писем, которые доказывают обратное», — сообщили в компании.

Тем временем, в самом Facebook зреет раскол — после того, как голосование инвесторов компании по назначению независимого председателя совета директоров было заблокировано Марком Цукербергом, они требуют независимого расследования касательно абсолютной власти владельца социальной сети.

За отставку Цукерберга с поста председателя проголосовало 68% инвесторов. Кроме того, 83,2% проголосовали за отмену выпуска акций двух классов, поскольку привилегированные акции в руках Марка Цукерберга и его ближайших менеджеров дают им слишком много власти.

Тем не менее, оба предложения были заблокированы главой компании и его помощниками. Акции класса Б, которыми они владеют, дают в 10 раз больше голосов, чем акции класса А, которые есть у большинства голосовавших.

Теперь инвесторы призывают провести независимое расследование, чтобы сократить роль Цукерберга в управлении компанией, лишив его абсолютной власти.