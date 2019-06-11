Android под запретом: Huawei перейдет на российскую ОС?

Американские санкции больно ударили по компании Huawei, чей бизнес за границей оказался под серьезной угрозой. Наибольший ущерб для китайского вендора принес отказ от сотрудничества со стороны Google, которая запретила пользоваться своими сервисами на новых смартфонах, что включает в себя и мобильную операционную систему Android.

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Замену Android может составить российская ОС «Аврора», созданная на базе финской ОС Sailfish и принадлежащая компании «Ростелеком» и бизнесмену Григорию Березкину, пишет The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что такую перспективу обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков накануне Петербургского международного экономического форума

Другой источник утверждает, что возможный переход Huawei на «Аврору» обсуждался и на встрече президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Помимо того, что в рамках сотрудничества «Аврора» может быть предустановлена на смартфоны Huawei, обсуждалась возможность перенести часть производства компании на территорию Российской Федерации — речь идет о выпуске чипов и программного обеспечения совместными усилиями.

Накануне стало известно, что Google предупредила администрацию Трампа о рисках для национальной безопасности США, если она не смягчит санкции в отношении Huawei. Известно, что IT-компания хотела бы продолжить сотрудничество с китайским производителем.

Google выразила опасения касательно того, что запрет Huawei на использование Android вынудит ее создать свою версию операционной системы, которая будет уязвима перед хакерскими атаками.

«Google утверждает, что прекращение сотрудничества с Huawei приведет к тому, что в США появится две версии ОС Android — настоящая и гибридная. В гибридной, скорее всего, будет больше багов, чем в оригинальной, из-за чего телефоны Huawei будут под угрозой хакерского взлома тем же самым Китаем», — сообщил источник Financial Times, знакомый с ситуацией. Впрочем, Белый дом пока никак не отреагировал на предупреждения, поэтому судьба Android на смартфонах Huawei пока еще не решена окончательно.

Также известно, что Huawei уже начал разработку собственной ОС, но ее шансы на покорение европейского рынка весьма невелики. Речь идет об операционной системе HongMeng, которая находится в разработке уже семь лет — с 2012 года.

Руководитель департамента Huawei по разработке программного обеспечения для потребительского бизнеса Ван Ченглу в сентябре 2018 года упомянул в интервью, что разработка операционной системы — дело несложное. Куда сложнее создать экосистему с поддержкой приложений, что часто является камнем преткновения даже для крупных компаний.

Так, например, случилось с Microsoft, которая пыталась внедрить Windows Phone, но в конце концов признала свой проект провальным.

От собственной ОС Tizen отказалась и Samsung — профильные издания назвали ее «бледной копией Android без каких-либо приложений». Не стоит забывать и о «смерти» Symbian и BlackBerry OS.

Существует большая вероятность, что HongMeng ожидает такая же судьба. У операционных систем без приложений нет никаких шансов в схватке с дуополией Android-iOS. Если для китайских пользователей, которые уже привыкли к запрету сервисов Google в стране, HongMeng может вполне оказаться адекватной альтернативой Android, то для европейского рынка такая ОС явно не подойдет.

В начале июня российские СМИ сообщили о том, что Huawei приобрел технологии распознавания лиц, принадлежащие разработчикам из РФ.

Речь идет о патентах компании «Вокорд». По данным «Ведомостей», российская «дочка» китайской компании «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd стали владельцами компании «Игл софтлаб».

Представитель Huawei подтвердил изданию, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но отказался раскрывать детали сделки. Сообщается, что «Вокорд» был оценен Huawei в $40-50 млн.