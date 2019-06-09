Кражи и безделушки: куда катится Apple

Во время WWDC Apple показала большое количество функций, продуктов и обновлений, которые были представлены как инновация от купертиновцев, но по сути были повторением уже имеющихся у других брендов технологий. Как отмечает портал The Verge, компания «грешит» этим уже который год — Apple внедряет в свои гаджеты удобные функции конкурентов, чтобы у пользователей не было соблазна перейти на другие продукты.

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Одной из таких функций стала кнопка «Sign in with Apple», или «Войти с помощью Apple». Теперь компания предлагает людям пользоваться сервисами с помощью своего аккаунта Apple вместо того, чтобы логиниться через Facebook или Google, которые придумали этот ход задолго до WWDC 2019. Впрочем, учитывая текущее отношение общественности к компаниям Марка Цукерберга и Сундара Пичаи, Apple попыталась выехать на безопасности и приватности, которую Facebook и Google могут обеспечить не всегда — достаточно вспомнить многочисленные утечки баз данных.

Также Apple «стащила» у Google функцию карт Street View, позволяющую смотреть панорамные виды улиц разных городов мира. У «яблока» она получила название Look Around, но на этом отличия в принципе заканчиваются. Часть пользователей Google Maps, возможно, и перейдет на карты Apple благодаря появлению этой функции, но пока она работает лишь в пределах США, так что на большой отток рассчитывать не стоит.

Еще в iOS 13 появится «новый способ» набора сообщений — с помощью свайпа пальцем, не отрывая его о экрана. Apple называет его QuickPath Typing. Эта технология появилась больше пяти лет назад и активно используется на смартфонах на базе Android.

Представленные функции важны для Apple, так как они помогут увести аудиторию у конкурентов, но это совсем не то, что мы привыкли видеть у «яблока».

Если раньше от инноваций захватывало дух, и казалось, что Apple — единственная компания, несущая прогресс в массы, то теперь позиция единоличного лидера весьма размыта.

В спину дышат Samsung, Huawei и ряд других китайских компаний, менее раскрученных, но не менее амбициозных.

Портал Mashable также отметил некий сдвиг в устоявшейся парадигме Apple. Во время презентации старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги отпускал шутки касательно iTunes — он говорил о том, что в устаревший медиаплеер будут добавлены почта и доступ к браузеру Safari. Многие люди в зале не поняли юмор и издали возглас одобрения, и это понятно — раньше, как любят говорить «староверы», «при Стиве Джобсе», Apple никогда не позволяла себе шутить над собственными продуктами на сцене.

Кроме того, Apple почти никогда не сдает назад. У них никогда не бывает провальных экспериментов, никаких корректировок по ходу дела. Иногда бывают редкие извинения, но всегда в виде официального письменного заявления. Генеральный директор Тим Кук и его команда не могут позволить себе ошибаться. Даже отказ от зарядного коврика AirPower, производство которого оказалось невозможным, прошел максимально тихо.

Единственный раз, когда еще Стив Джобс признал ошибку в рамках презентации, было мероприятие 2011 года, на котором был впервые показан iCloud. Создатель Apple раскритиковал предшественника iCloud под названием MobileMe. «Это была не лучшая наша идея. Но мы многому научились», — заявил Джобс со сцены.

Apple же под управлением Тима Кука постепенно скатывается в пародию на самих себя.

Шутки от Федериги над iTunes во время презентации воспринимались как что-то чужеродное и непонятное. Но самой смешной шуткой от Apple стала презентация подставки для монитора за $999. При этом подставка не несет в себе никаких функций, кроме поддержки экрана — это просто кусок металла.

«Я не люблю играть в игру «при Стиве Джобсе такого не было». Тем не менее, мне кажется, что основатель компании четко знал, где находятся границы и что нужно делать, чтобы тебя не высмеивали в СМИ. Он бы никогда не выпустил такой продукт по такой цене», — пишет колумнист Mashable Крис Тейлор.

Подставке за тысячу долларов действительно досталось в интернете. «Только Apple может требовать $1000 за подставку, и при этом выставлять ее на обозрение как произведение искусства», — пишет обозреватель Quartz Майк Мерфи.

only Apple would charge ,000 for a literal stand and then display it like it's a piece of art https://t.co/z0UVQP1Oeu — Mike Murphy (@mcwm) 4 июня 2019 г.

При этом Крис Тейлор отмечает, что Apple никогда не дает комментариев, если речь идет о критике в их адрес. Более того, они даже запрещают упоминать тот факт, что журналист обращался к ним за комментарием. «Какая-то оруэлловская антиутопия», — заявил Тейлор.

Рекордное снижение продаж айфонов также наглядно демонстрирует, что интерес к Apple падает по всему миру, но компания делает вид, что это ее не касается. Вместо того, чтобы соответствовать своему былому уровню, компания переключилась на сервисы и теперь пытается ворваться на и без того насыщенный рынок стриминга. Судя по холодному приему Apple TV+ в марте, план Тима Кука и его команды может быть не таким уж безупречным, как он задумывался.