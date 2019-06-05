Да будет война: инвесторы расследуют автократию Цукерберга

Крупный инвестор Facebook решил открыть новый фронт в войне с абсолютной властью Марка Цукерберга. Скотт Стрингер, владеющий акциями социальной сети на сумму $785 млн, требует провести независимое расследование в отношении структуры управления Facebook.

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На прошлой неделе в Facebook прошло ежегодное собрание акционеров, на котором должен был быть определен статус Марка Цукерберга в компании — на голосование был вынесен вопрос о смещении создателя социальной сети с поста председателя совета директоров. Так как Цукерберг совмещает эту должность с позиций генерального директора, люди как внутри, так и вне Facebook считают, что в его руках сосредоточено слишком много власти.

За отставку Цукерберга с поста председателя проголосовало 68% инвесторов. Кроме того, 83,2% проголосовали за отмену выпуска акций двух классов, поскольку привилегированные акции в руках Марка Цукерберга и его ближайших менеджеров дают им слишком много власти.

Тем не менее, оба предложения были заблокированы главой компании и его помощниками. Акции класса Б, которыми они владеют, дают в 10 раз больше голосов, чем акции класса А, которые есть у большинства голосовавших.

Исход голосования и нежелание Facebook меняться вынудил Стрингера публично потребовать независимое расследование. Он также написал письмо Сьюзен Дезмонд-Хелманн, которая считается заместителем Цукеберга в совете директоров, в котором выразил свое недовольство.

В письме Стрингер требует, чтобы Дезмонд-Хелманн приняла «решительные действия» и запустила расследование, чтобы выяснить, как «механизмы управления Facebook повлияли на корпоративную культуру компании, неадекватное реагирование на серьезные проблемы и неспособность взять на себя ответственность перед заинтересованными сторонами».

Стрингер отмечает, что расследование должны проводить автономные эксперты — даже независимые члены совета директоров, как Дезмонд-Хелманн, не смогут объективно оценить ситуацию, так как своим местом «обязаны Цукербергу».

Инвестор предлагает привлечь кого-то «со стороны», желательно со связями с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Автор письма также отметил те многочисленные скандалы, за которыми он и другие коллеги «с ужасом наблюдали». Среди них Стрингер перечислил вмешательство в выборы, разжигание ненависти и розни на платформе, Cambridge Analytica и другие.

«Раздутая роль Марка Цукерберга в Facebook должна быть сокращена. Компания полностью зависит от одного человека, который не никому не подотчетен, управляя повседневной работой и осуществляя надзор за постоянно расширяющейся деятельностью компании, что демонстрирует отсутствие понимания основ бизнеса, а также держит компанию в состоянии стагнации. Закрытый совет директоров Facebook должен быть открыт, потому что компания не несет ответственности ни перед своими пользователями, ни своими инвесторами, ни нашей демократией», — заявил Скотт Стрингер в комментарии Business Insider.

О том, чтобы убрать Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров, инвесторы заговорили еще в апреле текущего года.

«Генеральный директор, который также является председателем совета директоров, может оказывать чрезмерное влияние на совет директоров и его повестку дня, ослабляя тем самым надзор совета директоров за деятельностью менеджмента», — говорится в заявлении, призывающем открыть голосование.

Кроме того, подчеркивается необходимость разделения этих должностей, так как такое решение позволит гендиректору сосредоточиться на управлении компанией, а председателю — на надзоре и стратегическом руководстве.

Акционеры также отметили, что не в первый раз предлагают разделить должности гендиректора компании и председателя совета директоров между разными людьми, но совет директоров не поддерживает их предложение.

«В Google, Microsoft, Apple, Oracle и Twitter должности генерального директора и председателя занимают разные люди», — отметили они в документе в качестве обоснования.