Ушла эпоха: в России отменили роуминг

27 декабря президент России Владимир Путин подписал долгожданный закон об отмене роуминга в России. В конце мая текущего года соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, и, начиная с 1 июня, роуминг наконец-то ушел в прошлое.

Упразднение внутрисетевого роуминга означает, что абонент будет платить одинаковую сумму за звонки в любом регионе страны, даже если он покинул свой домашний регион, где зарегистрирована его SIM-карта.

Минуты, интернет-трафик и SMS-сообщения будут расходоваться из пакета, приобретенного абонентом. Большинство клиентов «большой четверки» пользуются именно пакетными тарифами.

Реклама

Немного сложнее обстояла ситуация с национальным роумингом, когда у оператора нет своей сети в регионе, и абонент подключается к оператору-партнеру. Дело в том, что в Крыму и Севастополе «большая четверка» мобильных операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2 — оказывают услуги опосредованно с помощью местных сотовых компаний. Тем не менее, «четверке» пришлось разобраться и с этим: согласно закону, оператор может взимать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны.

С 1 июня «большая четверка» отменяет плату за входящие звонки на территории Крыма.

Тот факт, что такие звонки стали полностью бесплатными, «Газете.Ru» подтвердили пресс-службы всех четырех операторов. При этом плата за исходящие звонки из Крыма и в Крым будет варьироваться в зависимости от выбранного абонентом тарифа.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что мобильные операторы, которым пришлось включить Крым в свое тарифное пространство, не понесут убытки, а наоборот получат дополнительную прибыль за счет привлечения новых абонентов.

«Нам операторы говорили, что, если уйдет роуминг, они понесут огромные убытки. А на самом деле из-за того, что возрастает выручка от увеличивающегося числа абонентов, они только выиграли. Их доходы, даже за вычетом налогов, только увеличились», — заявил руководитель антимонопольной службы.

Следующим шагом в развитии мобильной связи в стране станет отмена роуминга между странами Евразийского экономического союза — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

О таких планах сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов на встрече с Дмитрием Медведевым.

«В июне 2017 года был отменен роуминг между государствами — членами Европейского союза. И конечно, это оказало позитивное влияние на углубление интеграции. Через два дня, 29 мая, мы будем отмечать пятилетие со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. И по Вашему [Медведева] поручению мы интенсифицировали работу по поэтапной отмене роуминга между странами союза — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией — внутри «пятерки». Это, конечно, длительный процесс. Прежде всего мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов», — заявил Акимов.

По его словам, первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков. Ожидается, что подписание этого документа состоится уже в этом году.

«Это будет важная веха в экономической интеграции. Это будет, безусловно, вклад в мобильность наших граждан и наших соседей. То, что реализовано сейчас на территории Российской Федерации, станет стандартом работы на пространстве Евразийского союза», — сообщил зампред правительства.

Процесс отмены роуминга в стране проходил достаточно тяжело — мобильные операторы вели длительное противостояние с Федеральной антимонопольной службой, которая без остановки выписывала «большой четверке» все новые и новые штрафы.

В июне 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев впервые заявил о подготовке документов для изъятия из законодательства понятия роуминга внутри страны.

Первое предупреждение от Федеральной антимонопольной службы мобильные операторы получили в июле 2017 года. Тогда ФАС в ходе своего расследования обнаружила несправедливо завышенные цены на связь в роуминге и потребовала в течение двух недель устранить разницу в тарифах.

Антимонопольная служба решила, что ценовые предложения мобильных операторов и условия предоставления услуг «ни экономически, ни технологически не обоснованы», и выпустила предписание по выравниванию тарифов в домашнем регионе и других регионах страны.

В конце 2017 года экс-министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров выразил уверенность в том, что внутрисетевой роуминг будет полностью отменен в 2018 году, отметив, что мобильные операторы уже проводят необходимые мероприятия.

10 июля 2018 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга в стране.