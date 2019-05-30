«Россия не должна отставать»: Путин определил властелина мира

На совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта президент РФ Владимир Путин указал на важность ИИ в современном мире.

«Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности», — подчеркнул глава государства.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, борьба за технологическое лидерство, особенно в сфере ИИ, превратилось в поле глобальной конкуренции. Путин отметил, что развитие искусственного интеллекта будет определять будущее всего человечества.

Глава государства заявил о том, что многие страны активно развивают ИИ, и Россия не должна отставать.

«Мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства. Речь идет не только об алгоритмах для отдельных узкоспециальных задач, нужны именно универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли», — заявил президент России.

«Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок», — добавил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия должна стать одной из ключевых площадок «для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира», а также не забывать о наращивании кадрового и интеллектуального потенциала.

«Надо наращивать наш кадровый, интеллектуальный потенциал. Сохранять свои таланты и привлекать лучших специалистов со всего мира. Кстати говоря, сегодня у нас достаточно много людей работает в этой сфере, но гораздо меньше, чем в странах, которые пытаются обеспечить себе лидерство», — сообщил глава государства.

Кроме того, президент заявил о том, что в течение следующих пяти лет Россия должна стать лидером в ряде технологических отраслей.

«Сильные научные прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и, главное, коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность. За пять лет нам нужно выйти по этим направлениям на лидирующие позиции», — отметил российский лидер.

Помимо прочего, президент России призвал ускорить процедуру предоставления гражданства и права на работу для приезжающих в РФ из-за рубежа специалистов в области высоких технологий и, в частности, искусственного интеллекта, передает «Интерфакс».

«Важно продолжить разработку эффективных механизмов материального стимулирования, создавать удобные условия работы как для наших программистов, инженеров и ученых, так и для ведущих специалистов, работающих за рубежом, среди которых, как мы знаем, немало и наших соотечественников, которые с удовольствием возвращаются в РФ и работают вместе со своими коллегами в России», — сказал Путин.

Президент также добавил, что при необходимости следует быстро решать вопросы о предоставлении гражданства, разрешения на работу, и «решать другие формальности».

Во время совещания Владимир Путин также указал на необходимость формирования эффективного правового регулирования в сфере оборота данных.

«Необходимо сформировать эффективное правовое регулирование оборота данных, передовую инфраструктуру для их обработки и хранения, а также предложить взвешенные решения, которые позволят использовать данные для создания алгоритмов искусственного интеллекта», — заявил он.

Глава государства отметил, что важнейшим условием для развития этой сферы является «готовность общества, граждан к повсеместному внедрению таких технологий».