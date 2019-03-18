«Он не лгун»: шпион подал в суд на Facebook

Во всем виноват Facebook

Британский профессор Александр Коган, создавший приложение, с помощью которого Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, считает, что социальная сеть Марка Цукерберга оклеветала его. Руководство компании сообщило, что Коган солгал касательно того, как именно будут использоваться полученная информация — якобы он утверждал, что сбор осуществляется исключительно для научных целей.

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Сам профессор говорит о том, что никогда не скрывал тот факт, что данные могут быть использованы в коммерческих целях. В связи с этим он принял решение подать иск против Facebook за клевету в свой адрес.

«Алекс [Коган] не лгун, не мошенник и не обманщик. Facebook определенно точно знал, что именно делает его приложение, или должен был догадываться. Социальной сети был отчаянно нужен козел отпущения, и Алекс им стал», — заявил адвокат профессора Стив Коэн.

В комментарии для The New York Times представитель Facebook Лиз Буржуа назвала иск Александра Когана «пустяковым документом» от человека, «который нарушил наши правила и рисковал приватностью людей».

Коган ответственен за создание приложения-опросника «This is Your Digital Life», которое в итоге собрало личные данные 87 млн пользователей Facebook и передало их в Cambridge Analytica. Впоследствии эта фирма была нанята предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году и полученная информация использовалась для анализа политических предпочтений американских избирателей.

Ранее Александр Коган принижал роль собранных данных в президентской гонке, но заявлял о том, что был в курсе того, что информация будет использована Cambridge Analytica в ходе выборов.

«Я знал, что это делается для выборов... И у меня было понимание или ощущение того, что это поможет республиканцам», — заявил он в интервью CBS News в апреле 2018 года.

В том же интервью профессор признался, что действовал «весьма наивно», когда продавал собранные данные третьим лицам.

«Если бы я знал, что это повредит нашим отношениям с Facebook, я бы никогда этого не сделал. Если бы я знал, что это причинит боль стольким людям, я бы никогда этого не сделал. В то время мы были слепы», — заявил Коган, рассказывая о временах, когда он только запустил свое приложение.

Профессор добавил, что Facebook был очевидно в курсе этого сбора данных, но не считал это проблемой.

Таким образом, заявления прессы о том, что приложение Когана похитило данные пользователей Facebook, технически являются неверными — профессору и его команде не пришлось взламывать систему, чтобы получить информацию, так как она была в открытом доступе для всех разработчиков приложений.

Темная полоса продолжается

На прошлой неделе стало известно, что в отношении Facebook было возбуждено уголовное дело из-за незаконной передачи данных. Речь идет о сделках компании Марка Цукерберга с рядом мировых технологических гигантов, включая Apple, Amazon и Microsoft.

Такое сотрудничество предусматривало передачу компаниям личной информации о пользователях, включая список друзей, контактную информацию и даже приватные сообщения без ведома юзеров.

«Мы сотрудничаем со следствием и воспринимаем эту проверку серьезно. Мы дали публичные показания, ответили на вопросы и пообещали оказывать дальнейшее содействие», — заявил официальный представитель Facebook.

Вскоре после этого Facebook, а также принадлежащие ему Instagram и WhatsApp стали жертвами 14-часового сбоя, в течение которого пользователи испытывали трудности с доступом к этим платформам. Администрация Facebook заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера», которые вызвали целый ряд проблем.

«В результате у многих людей появились трудности с доступом к нашим приложениям. Мы решили проблему, и в течение последних нескольких часов наши системы возвращаются в обычный режим. Мы сожалеем о доставленном неудобстве и ценим ваше терпение», — заявили в пресс-службе компании.