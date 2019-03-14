Тюрьма плачет: на Цукерберга завели уголовное дело

Слили приватность

В США в отношении Facebook ведется уголовное расследование из-за ряда сделок, заключенных компанией Марка Цукерберга с Apple, Amazon и другими гигантами Кремниевой долины, сообщает The New York Times.

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Такое сотрудничество предусматривало передачу компаниям персональных данных пользователей, включая список друзей, контактную информацию и даже приватные сообщения без ведома юзеров.

По данным издания, большое жюри в Нью-Йорке потребовало предоставить суду записи как минимум от двух известных производителей гаджетов. Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook, получив широкий доступ к личной информации сотен миллионов ее пользователей.

«Мы сотрудничаем со следствием и воспринимаем эту проверку серьезно. Мы дали публичные показания, ответили на вопросы и пообещали оказывать дальнейшее содействие», — заявил официальный представитель Facebook.

После новостей о расследовании в среду 13 марта акции компании упали в стоимости на 1,5%.

Впервые о том, что Facebook позволял сторонним компаниям читать приватные сообщения пользователей, NYT сообщила в декабре прошлого года. По данным издания, в рамках заключенных соглашений IT-бренды, среди которых значатся Apple, Microsoft и Amazon, собирали данные сотен миллионов человек ежемесячно, что в несколько раз превышает объем информации, полученной компанией Cambridge Analytica.

Большая часть договоров, заключенных еще в 2010 году, действовали на протяжении всего 2018 года.

Газета заявила о том, что Марк Цукерберг действительно не продает пользовательские данные, как он не раз утверждал, а вместо этого он отдает их бесплатно — в рамках договоров с Кремниевой долиной. Взамен Facebook получает возможность привлечь новых пользователей, мотивировать их пользоваться социальной сетью чаще, а также получать еще больше доходов от рекламы.

В конце прошлого года генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал иск к компании Facebook Inc. за неспособность защитить пользовательские данные из-за скандала с Cambridge Analytica.

«Facebook не смог защитить приватность своих пользователей и держал их в неведении касательно того, кто имеет доступ к их личным данным и как они используются. Facebook подверг пользователей риску манипуляции, разрешая сторонним компаниям, таким как Cambridge Analytica, собирать персональную информацию без разрешения. Сегодняшний иск был подан, чтобы заставить Facebook выполнять свое обещание о защите своих пользователей», — сообщил Карл Рейсин в своем заявлении.

Согласно расследованию прокуратуры, Facebook виновен сразу по нескольким пунктам. Прежде всего, социальная сеть обманула своих пользователей, пообещав им защиту личных данных, но в то же время передавала их третьим лицам. Кроме того, компанию Цукерберга также обвиняют в том, что она не предоставила пользователям понятные настройки приватности — усложненная система настроек только вводила людей в заблуждение и не позволяла им ограничить распространение собственных данных.

Репутация катится под откос

То, что новым делом занялось большое жюри присяжных, демонстрирует серьезность ситуации — Facebook действительно могут ожидать новые штрафы после двухлетней череды скандалов, связанных с безопасностью и приватностью.

Но есть и более страшные негативные последствия, с которыми может столкнуться социальная сеть Цукерберга — потеря лояльной аудитории, которая уже начинает уставать от многочисленных проблем Facebook.

Репутация компании так и не восстановилась после скандала с Cambridge Analytica, скомпрометировавшего личные данные 87 млн пользователей, и новые трудности явно не идут социальной сети на пользу.

В дополнение к обвинениям со стороны прокуратуры у Facebook случилась другая беда — 13 марта у компании случился крупнейший сбой в истории, продолжавшийся около 10 часов. В течение этого времени Facebook, а также сервисы Instagram и WhatsApp, принадлежащие компании, оказались недоступны для многих стран по всему миру. На момент написания заметки доступ к этим платформам восстановлен.