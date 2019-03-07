«Нужно больше приватности»: Цукерберг закрывает сеть

Смена парадигмы

Марк Цукерберг объявил о планах «исправить» Facebook, которые подразумевают под собой полную реконструкцию не только социальной сети, но и Messenger, а также Instagram.

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«Когда я думаю о будущем интернета, я верю, что коммуникационные платформы, ориентированные на приватность, станут еще более важными, чем сегодняшние открытые платформы», — пишет Цукерберг в подробном посте, анонсирующем изменения. Он также отмечает, что уже сейчас набирает популярность жанр Stories («Истории»), в котором сообщения удаляются с течением времени.

Глава Facebook выделил несколько идей, которые лягут в основу «приватной платформы»: личные взаимодействия, шифрование, уменьшение времени хранения данных, безопасность, интероперабельность и сохранность информации.

«В течение нескольких лет мы планируем перестроить работу многих наших сервисов, основываясь на этих идеях. Решения, с которыми мы столкнемся на этом пути, будут означать вырабатывание мнений по важным вопросам, касающихся будущего интернета», — сообщил Марк Цукерберг.

Кроме того, Цукерберг намерен ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании.

«Мы планирует создать [систему безопасности] так, как мы разработали WhatsApp: сфокусироваться на самом главном и частном кейсе — сообщениях — сделать их максимально безопасными, и далее создать больше возможностей для взаимодействия людей, в том числе через звонки, видео чаты, сообщения, в группах, историях, для бизнеса, платежей, коммерции и в конечном итоге для платформ по другим частным услугам», — заявил гендиректор Facebook.

Работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться «до полного внедрения шифрования» в сервисы. По окончании модернизации к отправленным сообщениям будут иметь доступ только участники беседы, и даже администрация Facebook не сможет их прочитать. По такому принципу сейчас работают практически все современные мессенджеры.

Кредит доверия иссякает

Это заявление от Марка Цукерберга звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ожидаемо, оно вызвало волну скепсиса от журналистов, аналитиков и простых пользователей, которые уже не верят ни Facebook, ни самому Цукербергу.

Репортер Уолт Моссберг отмечает, что социальная сеть всегда выступала за открытость и повсеместный шеринг, но вдруг слишком неожиданно «переобулась».

«Марк Цукерберг написал, что он верит в то, что в будущем нас ждет мир, в котором люди могут общаться приватно и жить свободно, не боясь, что их информацию получит кто-то чужой. И сколько по времени он в это верит? Час? Сутки?» — спрашивает Моссберг в своем твиттере.

IT-эксперт Ом Малик также удивился новым планам Facebook. «Кто-то реально верит в то, что они изменятся? Эта компания постоянно лжет обо всем», — заявил экс-журналист.

«Если вы верите, что у Марка Цукерберга действительно «видение социальной сети, ориентированной на приватность», то вы — простофиля», — вторит ему колумнист Сэм Биддл.

Политический деятель и демократ Адам Пархоменко указал на то, что Цукербергу понадобилось три года, чтобы обратиться к приватности и шифрованию после скандала с Cambridge Analytica.

«Заявление Цукерберга уже давно утратило актуальность и, скорее всего, является ложью», — заключил политик.

Не остался в стороне и бывший руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос, покинувший компанию из-за конфликта с главным операционным директором Шерил Сэндберг. Он заявил о том, что «это не тот пост, который я ожидал прочитать, и я бы хотел, чтобы он [Цукерберг] написал его два года назад». Стамос также добавил, что «повернуть такой большой корабль будет сложно».

Месяцем ранее парламент Великобритании выпустил доклад, в котором резко раскритиковал деятельность компании Facebook. По мнению британских властей, социальная сеть нарушила закон о конфиденциальности, а также не смогла вовремя противостоять попыткам Кремля вмешаться в результаты зарубежных выборов.

Как следует из документа, Facebook «преднамеренно и сознательно» нарушала законы о защите конфиденциальности данных и конкуренции в Великобритании. Парламент отметил, что социальная сеть явно не справляется со своими обязанностями, и назвал руководство компании «цифровыми гангстерами».