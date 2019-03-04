Угрозы и подкуп: как Facebook склоняла политиков на свою сторону

Заводили влиятельных друзей

Издание The Guardian, ссылаясь на слитые засекреченные документы Facebook, представило материал, в котором описывается стратегия компании по установлению дружественных отношений с мировыми политиками при помощи собственного влияния и больших денежных средств. Среди чиновников, которых социальная сеть Цукерберга пыталась «переманить» на свою сторону, числятся бывший канцлер Великобритании, бывший премьер-министр Ирландии и экс-президент Индии.

Как оказалось, Facebook использовала специальные тактики, чтобы расположить к себе политиков и, с их помощью, пролоббировать законопроекты в сфере IT и защиты данных или смягчить уже существующие.

Так, например, мемуары главного операционного директора Шерил Сэндберг «Lean In», имеющие феминистическую направленность, использовались как инструмент для привлечения женщин-законодателей.

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Как следует из внутренних документов Facebook, Вивиан Рединг, занимающая пост комиссара Европейского союза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству, имела «сложные» отношения с социальной сетью из-за предвзятого отношения к американским компаниям. Известно, что Рединг была приглашена на ужин-презентацию книги «Lean In» и даже встречалась с Сэндберг лично после мероприятия.

Также Facebook удалось наладить контакт с Эндой Кенни, которая ранее занимала должность премьер-министра Ирландии. В отчете Facebook Кенни указана как «друг компании», что является особенно тревожным, учитывая роль Кенни в политике всего Европейского союза.

Дело в том, что в 2013 году Энда Кенни была назначена президентом Совета Европейского союза, вскоре после того, как законодатели ЕС впервые заговорили о введении Общего регламента по защите данных (GDPR). GDPR, призванный защищать приватность европейских пользователей, накладывает огромное количество правил и ограничений на IT-компании, в том числе и на Facebook.

Имея Энду Кенни в «друзьях», Facebook явно рассчитывала на особое отношение к себе при внедрении GDPR. О явном расположении политика к Цукербергу свидетельствует и тот факт, что европейская штаб-квартира социальной сети располагается в Дублине.

Кроме того, Facebook удалось «подружиться» с экс-канцлером казначейства Великобритании Джорджем Осборном, предлагая ему инвестиции в британские технологии в обмен на защиту интересов социальной сети при принятии GDPR.

Известно, что в 2013 году Осборн также был ведущим мероприятия, на котором Шерил Сэндберг впервые представляла свои мемуары.

Впрочем, Цукербергу не всегда удавалось добиться желаемого дружелюбием. В материале Guardian говорится о том, что Шерил Сэндберг угрожала некоторым европейским странам и Канаде прекратить инвестиции, если законодатели не пойдут на сотрудничество. Официальный представитель Facebook, комментируя это заявление, сообщил о том, что «это была не угроза». По его словам, компания просто делала то, что было нужно, чтобы защитить своих пользователей.

«Прежде чем открыть центр обработки данных в любой точке мира, мы хотим убедиться, что мы полностью понимаем законы страны в сфере защиты конфиденциальности. Это не угроза прекращения инвестиций, а лишь часть нашей ответственности по защите данных людей», — заявил представитель компании.

Цукерберг виноват

На прошлой неделе российская певица Чичерина назвала Facebook «психическим оружием разведки США». Об этом она написала в социальных сетях после того, как администрация сервиса запретила ей публиковать записи в течение месяца из-за освещения ситуации на Украине.

«Просто знайте: ФБ это психическое оружие разведки США. На его счету уже несколько революций и множество смертей. Марк Цукерберг стравливает русских с украинцами, он нанял в русскоговорящий сегмент ФБ свидомых укров ненавистников всего русского», — сообщила певица [орфография и пунктуация автора соблюдены]. Известно, что ее заблокировали и в Instagram — этот фотохостинг также принадлежит Facebook.

После этого о сложных отношениях с сервисами Цукерберга заговорил и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По его словам, он принял решение уйти из Instagram.

«В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам», — заявил исполнитель, пообещав перебраться на другую онлайн-платформу.