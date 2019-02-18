«Цифровые гангстеры»: за что Британия отчитала Facebook

Виновата во всем

Комитет цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании завершил 18-месячное расследование касательно распространение дезинформации и фейковых новостей. В докладе, представленном в британском парламенте, говорится о том, что компания Facebook не справляется со своими обязанностями, а ее руководство называют «цифровыми гангстерами».

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Как следует из документа, Facebook «преднамеренно и сознательно» нарушала законы о защите конфиденциальности данных и конкуренции в Великобритании. Кроме того, социальная сеть якобы намеренно вводила в заблуждение британские власти по вопросу о предполагаемом «вмешательстве» России во внутренние дела страны.

«Демократия в опасности из-за зловредных попыток распространить дезиинформации и таргетированную «черную рекламу» от неизвестных источников на популярных медиа-платформах», — предупредил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиен Коллинз.

Парламент Британии также недоволен главой Facebook Марком Цукербергом, который неоднократно отказывался посетить слушания и дать показания, посылая вместо себя младших подчиненных, которые не в состоянии ответить на интересующие парламентариев вопросы.

Лондон также потребовал ввести государственное регулирование Facebook и других IT-компаний.

«Нам необходимо независимое регулирование с широкими полномочиями и возможность налагать санкции для сдерживания «капитализма наблюдения» и тех сил, которые пытаются использовать технологии для подрыва нашей демократии», — заявили в парламенте.

Доклад объемом в 108 страниц также обвиняет Facebook в том, что она ставит прибыль акционеров выше прав своих пользователей, а также тщательно скрывает любые утечки данных.

«Facebook действует лишь тогда, когда серьезные утечки становятся достоянием общественности», — говорится в документе.

Досталось и персонально Цукербергу — Британия считает, что его заявления о том, что Facebook никогда не торговал данными юзеров, являются ложью.

«Марк Цукерберг продолжает не соответствовать тому уровню лидерства и персональной ответственности, которые следует ожидать от человека, возглавляющего одну из крупнейших в мире компаний», — добавил Дэмиен Коллинз.

«Мало кто выражал презрение к нашей парламентской демократии так же, как Марк Цукерберг, — соглашается заместитель лидера Лейбористской партии Том Уотсон, — если что-то и объединяет политиков всех мастей в это нелегкое время, так это желание привлечь его и его компанию к ответственности».

«Нельзя допустить, чтобы такие компании, как Facebook, вели себя в онлайн-мире как цифровые гангстеры, ставя себя вне закона», — говорится в комитетском докладе.

Цукерберг не доехал до Британии

В прошлом году компания Facebook стала участницей крупного скандала, связанного с британской фирмой Cambridge Analytica — руководство социальной сети допустило утечку данных 87 млн своих пользователей, которые были в дальнейшем использованы для для оценки политических предпочтений во время президентских выборов в США в 2016 году. Известно, что Cambridge Analytica тесно сотрудничала с Дональдом Трампом во время предвыборной гонки.

Конгресс США потребовал, чтобы генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг посетил слушания и объяснился за инцидент с утечкой информации. Когда же похожее требование выдвинул британский парламент, Цукерберг отказался поехать в Великобританию, отправив вместо себя одного из вице-президентов — руководителя отдела технологий Марка Шрепфера. К сожалению, его выступление совершенно не убедило политиков, которые направили Цукербергу повторное приглашение.

Известно, что отказ явиться на слушания может плохо закончиться для миллиардера — если вдруг он транзитом окажется в Великобритании, его могут вызвать на заседание в принудительном порядке, а повторный бойкот повлечет за собой арест.

В октябре прошлого года Лондон оштрафовал Facebook на £500 тыс. за «серьезное нарушение закона», повлекшее за собой утечку личных данных огромного количества пользователей.