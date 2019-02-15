«Это угроза»: как Facebook следит за бывшими сотрудниками

Список угроз

В начале 2018 года пользователь Facebook опубликовал пугающее сообщение в адрес одного из офисов компании в Европе.

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«Завтра вы все заплатите», — написал юзер в социальной сети, после чего служба безопасности Facebook отследила его локацию, выяснила, что он находится в той же стране, где и офис, которому он угрожал, и уведомила местные правоохранительные органы о возможной угрозе.

Таким образом Facebook реагирует на любую опасность, которая может угрожать ее руководству, офисам или сотрудникам, сообщает CNBC со ссылкой на бывших и действующих работников компании.

Социальная сеть тщательно следит за комментариями, которые появляются на платформе, и в исключительных случаях начинает отслеживать геолокацию людей с помощью приложения Facebook на смартфонах.

Для этого служба безопасности ведет особый список, который называется «Под наблюдением» [be on lookout, или BOLO] и обновляется раз в неделю. Впервые он был создан в 2008 году, и на текущий момент в нем есть имена нескольких сотен людей.

Запись в BOLO включает в себя имя человека, его фото, местонахождение и короткое описание причины, по которой он попал в реестр.

Чтобы попасть в BOLO, достаточно опубликовать комментарий с угрозами под публикацией руководства социальной сети, например, гендиректора Марка Цукерберга или главного операционного директора Шерил Сэндберг. Иногда в список заносят тех людей, которые в течение продолжительного периода времени шлют провокационные е-мэйлы в адрес компании, и иногда туда попадают и те, кто просто пишет «Да пошел ты, Марк» под записью Цукерберга.

Один из источников CNCB отметил, что в компании нет четкого протокола касательно того, что считается реальной угрозой, поэтому решения принимаются исходя из конкретных обстоятельств.

«Наша служба безопасности работает для того, чтобы сотрудники Facebook были в безопасности. Они используют стандартные для индустрии меры, чтобы оценивать и справляться с вероятными угрозами, направленными против наших сотрудников и нашей компании, а также перенаправлять дело правоохранительным органам, если это потребуется. У нас есть строгие инструкции, созданные для защиты приватности людей, которые соответствуют всем законам и политике пользования Facebook», — заявил официальный представитель компании.

Впрочем, некоторые сотрудники соцсети полагают, что меры, включающие в себя слежку за потенциальными злоумышленниками, являются чрезмерными, и сравнивают их с «Большим братом» из антиутопии.

Некоторые люди продолжают жить и даже не знают, что были занесены в «черный список». Несколько лет назад мужчина узнал о том, что попал в BOLO, когда пришел на ланч со своим другом, который работал в офисе Facebook в Менло-Парке. Он зарегистрировался в качестве гостя, но, когда он появился на ресепшене, была объявлена тревога. Его обступили несколько охранников, которые не давали ему пройти дальше.

Как выяснилось позднее, мужчина появился в BOLO после того, как отправлял недоброжелательные комментарии в адрес Марка Цукерберга.

Уволен значит опасен

Оказалось, что в список «Под наблюдением» могут попасть не только пользователи Facebook, высказывающие свое категоричное мнение, но и бывшие сотрудники и подрядчики компании, которые были добавлены в реестр после увольнения по просьбе их коллег.

Некоторые из работников попадают в BOLO из-за неподобающего поведения в офисе, например, если их застали за кражей. Тем не менее, в большинстве случаев причин для добавления в «черный список» просто нет — три источника, знакомых с ситуацией, заявляют о том, что практически каждый уволившийся сотрудник автоматически попадает в реестр.

Еще один источник рассказал, что подрядчиков заносят в BOLO, если они слишком эмоционально реагируют на новости о том, что их контракт не будет продлен.

Представитель Facebook опроверг эти заявления, подчеркнув, что этот процесс является гораздо более скрупулезным и точечным: «Экс-сотрудники попадают в список лишь в исключительных обстоятельствах, включающих в себя угрозы применения насилия, после оценки от юристов и отдела кадров».

Практика добавления экс-сотрудников в BOLO приводила к нескольким курьезным ситуациям.

Иногда отдел кадров приглашал бывших работников на собеседование, чтобы закрыть какую-либо позицию, но их не пропускали на охране, потому что они в «черном списке».

Старший консультант Incident Management Group Тим Брэдли считает, что пример Facebook в случае с обеспечением безопасности компании и сотрудников является уникальным. По его словам, защита персонала должна находиться на первом месте.

«Если они понимают, что есть угроза, нужно принимать меры. То, как именно они получат информацию, второстепенно по сравнению с их обязанностью защитить сотрудников», — отметил Брэдли.