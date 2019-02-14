«Удобная мишень»: США создают антироссийский центр

«Роль Штатов будет сокращаться»

Американские сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин выступили с предложением создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз одного из сенаторов.

«Целью этого центра является подготовка и реагирование на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации», — пояснили члены Сената.

В законопроекте, получившем название «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» [Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA], также говорится о финансировании «фонда противостояния российскому влиянию». Этот фонд будет оказывать помощь тем европейским странам, которые считаются уязвимыми к вмешательству Кремля в их внутренние дела.

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«Продолжающаяся агрессия России против Соединенных Штатов и наших союзников, а также ее посягательство на суверенитет Украины должны быть встречены с явным межпартийным осуждением со стороны Конгресса, — заявила Джинн Шейхин. — Этот законопроект основан на предыдущих усилиях Конгресса по привлечению России к ответственности за ее воинственное поведение против Соединенных Штатов и ее решимость дестабилизировать глобальный мировой порядок. Я настоятельно призываю руководство Сената незамедлительно принять этот документ».

Решение США создать центр реагирования на гибридные угрозы прокомментировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«У данного предложения есть как внешнеполитические, так и внутриполитические составляющие. Какая из них более сложная и очевидная, сказать трудно.

Насчет внешнего фактора, понятно, что Соединенным Штатам стало труднее удерживать свои позиции глобального доминирования, их лидерство оспаривается.

В этом смысле наиболее очевидными, с точки зрения политической риторики, направлять все стрелы против России. Но проблема в том, что роль Соединенных Штатов и дальше будет сокращаться. И дело тут не в России, а в том, что другие страны становятся сильнее и мир меняется, возникают новые центры силы», — заявил Рогулев.

По его словам, внутриполитические составляющие связаны с той борьбой, ведущейся в США, «с противостоянием и расколом общества».

«Поэтому Соединенным Штатам важно искать каких-то внешних врагов, и Россия оказывается удобной мишенью», — заключил эксперт.

Новый день — новые санкции

Накануне сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, связанных с инцидентом в Керченском проливе. Ограничения предлагается ввести против банковского, энергетического, судостроительного сектора РФ, а также суверенного государственного долга.

Документ подразумевает санкции против судостроительного сектора и государственных энергетических проектов, ограничения против 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно пересекших границу РФ в Керченском проливе.

Кроме того, сенаторы предлагают применить санкции против российских банков, которые, по версии Вашингтона, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран», а также против российского киберсектора.

Новый проект жестких санкций против России подготовили сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес. Последний заявил, что Конгресс хочет, чтобы Россия ответила за гуманитарный кризис в Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада, а также за агрессию на Украине и «устойчивую эрозию международных норм».

В схожем ключе высказался и сенатор от республиканцев Грэм. Он заявил, что хочет изменить статус-кво, наложить серьезные санкции и принять меры против России: «Он [Владимир Путин] должен прекратить вмешиваться в американские выборы, отказаться от кибератак на американскую инфраструктуру, уйти с Украины и прекратить попытки посеять хаос в Сирии».

Более того, сенаторы считают, что Госдеп должен определиться, «стоит ли считать Россию спонсором терроризма».