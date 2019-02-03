Тайные делишки: 5 скандалов Facebook

Деньги за данные

В конце января стало известно о том, что социальная сеть платила молодым людям, включая детей от 13 лет, по $20 ежемесячно за установку «шпионского» приложения Facebook Research. В обмен на эти деньги пользователи предоставляли социальной сети доступ к своим личным сообщениям, чатам, отправленным фотографиям и видео, истории браузера и даже геолокации.

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«[В материале] игнорируются ключевые факты об этой исследовательской программе. Несмотря на сообщения в СМИ, в ней нет ничего «секретного», она так и называется — Facebook Research. Она не «шпионит» за людьми, так как все пользователи дали свое согласие на обработку данных и получают за это деньги. Кроме того, менее 5% участников являются подростками. Их родители одобрили участие в проекте», — сообщил сотрудник Facebook после того, как истории о Facebook Research появились в зарубежных СМИ.

Тем не менее, как и в большинстве подобных случаев, Facebook лукавит — компания никогда не рекламировала проект «Атлас» публично, используя посредников для распространения приложения.

Кроме того, несмотря на то, что участники проекта были предупреждены о последствиях, в инструкциях не указан полный список той информации, которую Facebook может получить с помощью своего проекта.

Неконфиденциальный звонок

Вскоре после скандала с Cambridge Analytica Facebook внес изменения в политику приватности и позволил пользователям скачивать всю собранную о них информацию. Тогда и выяснилось, что социальная сеть может отслеживать звонки и историю переписки в SMS-сообщениях. Некоторые пользователи обнаружили, что Facebook хранила данные трехлетней давности.

Кроме того, в архиве Facebook хранились телефонные номера контактов пользователя, включая те, которые были уже удалены из памяти телефона.

В свою защиту компания заявила о том, что пользователи сами давали разрешение на сбор подобной информации.

Тем не менее, судя по сообщениями пользователей, Facebook занимался сбором данных на протяжении многих лет, в том числе и тогда, когда операционная система Android устанавливала менее строгие требования к приложениям. Вероятно, что на старых версиях Android API и вовсе отсутствовал запрос о доступе, а Facebook получал данные пользователей по умолчанию.

Бесплатный VPN

В 2013 году Facebook приобрел сервис Onavo, предлагающий бесплатный VPN, который должен был «блокировать потенциально опасные сайты и защищать ваши данные».

Как позже выяснила компания Apple, это приложение собирало информацию о том, какие сайты посещает пользователь и какими приложениями он пользуется. В результате сервис был удален из AppStore за нарушения политики приватности.

Кстати, создателями Onavo являются бывшие сотрудники израильского Подразделения 8200, аналога Агентства национальной безопасности (АНБ) США, чьей основной задачей является сбор и анализ информации.

Спонсорский контент

В 2011 году Facebook представила проект «Sponsored Stories», который собирал информацию о пользователе, анализируя его чекины, фотографии и комментарии, чтобы создавать уникальные рекламные объявления для всемирно известных брендов.

Как ни странно, отказаться от этой опции было нельзя — участие в проекте было заложено в алгоритме социальной сети по умолчанию. Это привело к судебному иску к Facebook со стороны пользователей, которые заявили о том, что их личные данные были использованы без согласия.

Два года спустя компания выделила $9 млн на компенсацию пострадавшим и решила отказаться от «Sponsored Stories».

Все остается в онлайне

В то время, как Марк Цукерберг присутствовал на заседании конгресса, представитель Нью Мексико Бен Лухан задал ему вопрос о сборе информации о тех людях, которые никогда не являлись пользователями Facebook и не давали свое согласие на обработку своих данных.

Лухан говорил о так называемых «теневых аккаунтах». Как следует из материала Gizmodo, некоторые пользователи, которые ни разу не регистрировались в Facebook, и общение с которыми происходило только с помощью электронной почты, могут неожиданно появляться в разделе «Люди, которых вы можете знать».

Это говорит о том, что социальная сеть собирает куда больше информации об онлайн-активности каждого пользователя, чем мы можем себе представить.

Таким образом, становится понятно, что Facebook пытается добывать личные данные при любой удобной возможности, при этом позволяя себе не совсем честные методы сбора информации. Эксперты полагают, что будущее объединение платформ Facebook, Instagram и WhatsApp может еще больше усугубить ситуацию и сделать Марка Цукерберга одним из самых могущественных монополистов в сфере персональных данных.