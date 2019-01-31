«Клоун Джефф»: Безос винит Трампа в своем разводе

Влиятельный враг

Персональная служба безопасности главы Amazon Джеффа Безоса инициировала расследование, сообщает The Daily Beast. Самый богатый человек мира намерен узнать, как именно его интимные SMS-сообщения попали в материал The National Enquirer, рассказывающий о связи Безоса с его 49-летней любовницей Лорен Санчез. Из-за этой интрижки супруга создателя Amazon Маккензи Безос подала на развод.

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«Я хочу вдыхать тебя... Хочу держать крепко в объятиях... Хочу поцеловать твои губы. Я люблю тебя», — говорится в одном из слитых сообщений. Другие SMS несут в себе куда более откровенные сексуальные послания и даже включают в себя непристойные фотографии миллиардера.

Джефф Безос лично финансирует расследование, которое должно установить, кто слил сообщения прессе.

Изначально считалось, что телефоны Безоса и Санчез были взломаны, вследствие чего их переписка стала достоянием общественности. Тем не менее, по информации источников, знакомых с расследованием, цифровая судебная экспертиза установила, что хакерской атаки не было.

Кроме того, служба безопасности проверила причастность самой Санчез к утечке, но доказательств так и не нашла.

После этого охрана Безоса начала прорабатывать версию о том, что слив переписки был «политически мотивированной» уловкой, чтобы навредить главе Amazon. А враг, способный пойти на такие меры, у Безоса есть — это президент Соединенных штатов Дональд Трамп.

Джефф Безос является любимой «грушей для битья» у американского лидера, который не раз критиковал и самого магната, и Amazon, и принадлежащую ему газету The Washington Post. Источники, близкие к президенту, сообщили о том, что Трамп буквально «зациклен» на Безосе и постоянно ищет повод, чтобы ему «насолить».

«Трамп давно мечтает подрезать Безосу крылышки, но пока у него нет плана, как это осуществить», — заявил аноним, знакомый с ситуацией, в интервью Axios.

В поддержку этой версии говорит и тот факт, что горячие подробности романа Безоса и Санчез были опубликованы именно в The National Enquirer, чьим владельцем является Дэвид Пекер. Пекер — давний друг и соратник Трампа, который не раз выручал его, выкупая права на негативные материалы про американского президента и предотвращая их публикацию.

Помимо прочего, когда СМИ узнали о разводе Джеффа и Маккензи Безосов, Дональд Трамп не сдержался и прокомментировал эту новость.

«Ну что же, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи. Это будет прелесть», — заявил президент США.

Спустя несколько дней после этого американский лидер снова затронул тему развода Безоса в своем твиттере.

«Так жаль слышать новости о том, как Клоун Джефф [англ. Jeff Bozo] был низложен конкурирующим изданием, чьи материалы, по моему мнению, гораздо более правдивые, чем в его лоббистской газете Amazon Washington Post. Надеюсь, эта газета скоро окажется в более компетентных и ответственных руках», — написал Дональд Трамп.

Раздел имущества впереди

О разводе Джеффа и Маккензи стало известно 9 января, за сутки до публикации о связи с Лорен Санчез. Супруги, которые были в браке 25 лет, сообщили о том, что они «расстаются друзьями».

«Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорится в заявлении супругов.

«Мы провели такой прекрасный период совместной жизни как супружеская пара, и мы также видим, что нас ждет замечательное будущее как родителей, друзей, партнеров в различных проектах и в качестве людей, ищущих авантюры и приключения... Если бы мы знали, что расстанемся спусти 25 лет, мы бы снова все повторили», — пишут Джефф и Маккензи.

Сообщается, что у Безосов не было брачного контракта, а значит, согласно правилам штата Вашингтон, где зарегистрированы Маккензи и Джефф, любые активы, накопленные во время брака, делятся пополам. По подсчетам агентства Bloomberg, Маккензи Безос сможет получить после развода $69 млрд, что сделает ее самой богатой женщиной мира.