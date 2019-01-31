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«Клоун Джефф»: Безос винит Трампа в своем разводе

Глава Amazon намерен обвинить Трампа в своем разводе

Глава Amazon Джефф Безос, который разводится с женой после скандальной публикации о его любовнице, намерен провести собственное расследование — самый богатый человек мира полагает, что за скандальным материалом скрывается политическая подоплека. Кроме того, по мнению Безоса, президент Соединенных штатов Дональд Трамп сыграл в этом деле не последнюю роль.

Влиятельный враг

Персональная служба безопасности главы Amazon Джеффа Безоса инициировала расследование, сообщает The Daily Beast. Самый богатый человек мира намерен узнать, как именно его интимные SMS-сообщения попали в материал The National Enquirer, рассказывающий о связи Безоса с его 49-летней любовницей Лорен Санчез. Из-за этой интрижки супруга создателя Amazon Маккензи Безос подала на развод.

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«Я хочу вдыхать тебя... Хочу держать крепко в объятиях... Хочу поцеловать твои губы. Я люблю тебя», — говорится в одном из слитых сообщений. Другие SMS несут в себе куда более откровенные сексуальные послания и даже включают в себя непристойные фотографии миллиардера.

Джефф Безос лично финансирует расследование, которое должно установить, кто слил сообщения прессе.

Изначально считалось, что телефоны Безоса и Санчез были взломаны, вследствие чего их переписка стала достоянием общественности. Тем не менее, по информации источников, знакомых с расследованием, цифровая судебная экспертиза установила, что хакерской атаки не было.

Кроме того, служба безопасности проверила причастность самой Санчез к утечке, но доказательств так и не нашла.

После этого охрана Безоса начала прорабатывать версию о том, что слив переписки был «политически мотивированной» уловкой, чтобы навредить главе Amazon. А враг, способный пойти на такие меры, у Безоса есть — это президент Соединенных штатов Дональд Трамп.

Джефф Безос является любимой «грушей для битья» у американского лидера, который не раз критиковал и самого магната, и Amazon, и принадлежащую ему газету The Washington Post. Источники, близкие к президенту, сообщили о том, что Трамп буквально «зациклен» на Безосе и постоянно ищет повод, чтобы ему «насолить».

«Трамп давно мечтает подрезать Безосу крылышки, но пока у него нет плана, как это осуществить», — заявил аноним, знакомый с ситуацией, в интервью Axios.

В поддержку этой версии говорит и тот факт, что горячие подробности романа Безоса и Санчез были опубликованы именно в The National Enquirer, чьим владельцем является Дэвид Пекер. Пекер — давний друг и соратник Трампа, который не раз выручал его, выкупая права на негативные материалы про американского президента и предотвращая их публикацию.

Помимо прочего, когда СМИ узнали о разводе Джеффа и Маккензи Безосов, Дональд Трамп не сдержался и прокомментировал эту новость.

«Ну что же, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи. Это будет прелесть», — заявил президент США.

Спустя несколько дней после этого американский лидер снова затронул тему развода Безоса в своем твиттере.

«Так жаль слышать новости о том, как Клоун Джефф [англ. Jeff Bozo] был низложен конкурирующим изданием, чьи материалы, по моему мнению, гораздо более правдивые, чем в его лоббистской газете Amazon Washington Post. Надеюсь, эта газета скоро окажется в более компетентных и ответственных руках», — написал Дональд Трамп.

Раздел имущества впереди

О разводе Джеффа и Маккензи стало известно 9 января, за сутки до публикации о связи с Лорен Санчез. Супруги, которые были в браке 25 лет, сообщили о том, что они «расстаются друзьями».

«Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорится в заявлении супругов.

«Мы провели такой прекрасный период совместной жизни как супружеская пара, и мы также видим, что нас ждет замечательное будущее как родителей, друзей, партнеров в различных проектах и в качестве людей, ищущих авантюры и приключения... Если бы мы знали, что расстанемся спусти 25 лет, мы бы снова все повторили», — пишут Джефф и Маккензи.

Сообщается, что у Безосов не было брачного контракта, а значит, согласно правилам штата Вашингтон, где зарегистрированы Маккензи и Джефф, любые активы, накопленные во время брака, делятся пополам. По подсчетам агентства Bloomberg, Маккензи Безос сможет получить после развода $69 млрд, что сделает ее самой богатой женщиной мира.