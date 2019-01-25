Тайное стало явным: Apple не удалось скрыть правду об iPhone

На десять миллионов меньше

В ноябре 2018 года Apple сообщила о неожиданном решении — теперь компания не будет публиковать подробную статистику о количестве проданных айфонов, айпадов и макбуков.

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Информация о продажах будет находиться в разделе «доходы от устройств» в виде общей выручки от продаж.

Таким образом, никто из сторонних аналитиков не сможет подсчитать, насколько успешно продается та или иная модель.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, который провел аналогию с супермаркетом, количество продуктов не имеет значения, если оценивать стоимость всей тележки.

Эксперты связали эти меры со слабыми продажами трех новых моделей iPhone — XS, XS Max и XR, представленных на ежегодном мероприятии Apple в сентябре 2018 года.

Эта информация так и осталась бы скрытой от посторонних глаз, если бы не компания Intel, которая представила отчет о своих доходах. Этот калифорнийский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов является поставщиком мобильных модемов для устройств Apple.

Как сообщает Business Insider, Intel обратила внимание на «стремительно ослабевающий спрос на модемы» в новогодние праздники. По словам исполняющего обязанности генерального директора компании Боба Свона, доход от продаж модемов сильно сократился «ниже ожидаемого» из-за плохого спроса на смартфоны — в этой период Intel недосчиталась $200 млн.

Компания не упомянула Apple в своем отчете как главного виновника своих бед, но известно, что купертиновцы являются основным покупателем модемов от Intel. Кроме того, Apple ранее заявляла о том, что продажи iPhone на праздниках были «разочаровывающими».

По разным данным, Apple платит от $17 до $23 за каждый мобильный модем.

Если представить, что дефицит в $200 млн случился исключительно из-за Apple, и цена одного модема составляет $17, то Intel не смогла продать 11,8 млн устройств. Вероятно, что количество непроданных iPhone эквивалентно этой же цифре.

В случае, если модемы продавались по $23, то этот показатель составит 8,7 млн айфонов.

Такие цифры показывают существенное падение спроса на новые модели iPhone. По данным прошлых квартальных отчетов, в новогодний сезон Apple продавала от 74 млн до 78 млн смартфонов. Дефицит в 11,8 устройств составляет около 16% относительно предыдущих показателей.

Представитель Intel отказался сообщить изданию, по какой цене они продают модемы, и есть ли у компании другие покупатели. Пресс-служба Apple не предоставила свой комментарий по этой теме.

Грядут изменения

В начале января текущего года глава Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что доход компании в новогодние праздники будет на 7,6% ниже, чем ожидалось. Причиной этому он назвал низкие продажи iPhone, особенно на территории Китая.

Несмотря на то, что цифры, полученные в результате анализа отчета Intel, являются только приблизительными, трудно не заметить, что Apple переживает не лучшие времена.

Компания страдает от снижения спроса на айфоны, и планирует диверсифицировать свои доходы, сделав ставку на предоставление услуг, а не продажу гаджетов. Это подтверждает сам Кук, который объявил о запуске ряда новых сервисов в 2019 году.

«Компания Apple недополучила $10 млрд выручки — это 3,7% от годовой выручки, что достаточно серьезно для одного квартала. Однако такое падение продаж было ожидаемым, поскольку в Китае в декабре по решению суда было запрещено продавать смартфоны старше версии iPhone X», — рассказывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

В январе 2019 года Тим Кук предупредил инвесторов о возможном снижении выручки компании из-за падения спроса на американскую технику в Китае и других развивающихся рынках. В письме гендиректора говорится, что Apple планировала заработать в первом квартале 2019 года от $89 до $93 млрд, однако теперь прогноз сокращен до $84 млрд.