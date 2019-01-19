«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США

Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвиняют в мошенничестве в интернете, был экстрадирован в пятницу из Болгарии в США, сообщает ФАН. На данный момент он содержится в тюрьме штата Нью-Йорк. В ближайшее время его посетят сотрудники генерального консульства РФ в Нью-Йорке, сообщило российское посольство в США на своей официальной странице в твиттере.

Реклама

«По информации офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка, 18 января 2019 года экстрадирован из Болгарии в США российский гражданин [Александр] Жуков. Россиянину предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества», — указали в заявлении.

Жукова задержали в ноябре 2018 года в Болгарии по запросу США. Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила ему обвинения в мошенничестве в интернете. В этом же подозревают еще пятерых россиян — Бориса Тимохина, Дениса Авдеева, Дмитрия Новикова, Александра Исаева и Михаила Андреева — и двух граждан Казахстана — Евгения Тимченко и Сергея Овсянникова.

Все они обвиняются по нескольким статьям: кибермошенничество, проникновение в компьютерные сети, кража личных данных с отягчающими обстоятельствами и отмывание денежных средств.

По версии американских следователей, предполагаемые мошенники заработали $36 млн на продаже рекламы на реальных вебсайтах. Объявления действительно появлялись онлайн, но ни один реальный человек их так и не увидел. Чтобы доказать клиентам, что они выполнили работу, были созданы две преступные схемы.

Одна из них — Methbot — заключалась в том, что сначала мошенники заключали договор с рекламными сетями, чтобы разместить баннер. Затем в дело вступала арендованная серверная ферма, с помощью которой удавалось симулировать просмотры рекламы.

Другая схема — 3ve — работала практически по такому же принципу, но вместо арендованных серверов в деле участвовал ботнет, который включал 1,7 млн зараженных компьютеров.

Помимо Жукова по этому делу пока задержаны только Овсянников и Тимченко. Их задержали в Малайзии и Эстонии соответственно. Остальные пока остаются на свободе.

Это не единственное киберпрестепление, в котором американские власти обвиняют российских граждан. На данный момент по таким обвинениям в США арестованы сразу несколько россиян. Один из них — программист Станислав Лисов — был экстрадирован в Америку в начале 2018 года. Лисова обвиняют в хищении почти $1 млн, а также попытке провести другие незаконные операции на сумму более $4 млн.

В июле 2017 года в Штаты экстрадировали из Латвии Юрия Мартышева. Он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и в пособничестве компьютерному мошенничеству. По этим пунктам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В апреле 2017 года в Испании был задержан российский программист Петр Левашов. В феврале 2018 года испанские власти предали его США. Американская сторона обвиняет россиянина в создании глобального ботнета Kelihos и заражении десятков тысяч компьютеров.

Пребывая в заключении, Левашов жаловался на условия содержания в американской тюрьме.

По его словам, в камере не было света, элементарных средств личной гигиены, постельных принадлежностей, элементарной подушки, а за пределами камеры постоянно шум. К тому же он говорил, что ему запрещены прогулки и не предоставляются медикаменты.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала прекратить издевательства над арестованным. По ее словам, ведомство расценивает такое положение, как попытку оказать давление на россиянина, чтобы сделать его более сговорчивым перед следствием.

Вскоре после этого Левашову улучшили условия содержания и перевели из изолятора в зону общего содержания.

«После неоднократных обращений генконсульства России в Нью-Йорке в американские правоохранительные органы условия содержания россиянина Петра Левашова были улучшены, и он был переведен из изолятора в зону общего содержания. Находимся в контакте с руководством тюрьмы, планируем посетить Левашова в ближайшее время», — сообщили в официальном твиттере Генерального консульства России в Нью-Йорке.

Начало судебного процесса над российским программистом переносили на декабрь 2018 года, сообщил адвокат россиянина Игорь Литвак. Он пояснил, суд присяжных будет рассматривать это дело несколько месяцев.

«Суд пройдет в штате Коннектикут и может продлиться несколько месяцев, а то и лет. Таким образом, вынесение вердикта стоит ожидать только в 2019 году, а может, и позже. Судья отложил начало процесса из-за сложности дела. Ни защита, ни прокуратура не готовы начинать в апреле», — подчеркнул адвокат.

Он отметил, что сторона обвинения пока не предоставила никаких доказательств. Левашову грозит до 50 лет заключения.