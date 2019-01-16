Поговорим о погоде: что разрешили обсуждать в Facebook

Нечего тут обсуждать

В офисах Facebook вводятся новые правила поведения, которые запрещают сотрудникам обсуждать политику и религию, а также навязывать собеседникам свои взгляды. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутренний документ компании за авторством технического директора Facebook Майка Шрепфера.

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Сообщается, что изменения в политике были вызваны падением боевого духа среди сотрудников. В связи с многочисленными прошлогодними скандалами, уровень доверия к Facebook упал не только среди пользователей, но даже работников компании, которые все чаще позволяют себе критиковать существующий порядок дел.

По словам Шрепфера, теперь в компании будет действовать «свод правил, который обеспечит открытое и уважительное общение на рабочем месте».

«Мы не будем усложнять, всего появится три принципа — не оскорбляй, не трави и не отталкивай других. Не пытайся навязать другому свои политические или религиозные взгляды. Не приставай к другим», — заявил техдиректор в своем письме.

Сообщается, что эти принципы применимы ко всем способам коммуникации между сотрудниками, включая внутренний мессенджер, электронную почту, чаты, постеры, магнитные доски и личное общение.

При этом Шрепфер заявил о том, что онлайн-публикации, которые будут вызывать у работников Facebook вопросы, будут в оперативном порядке отправлены на модерацию.

Представитель пресс-службы компании Энтони Харрисон пояснил, что новые правила поведения не являются проявлением цензуры, а призваны лишь регулировать поведение на работе.

«Открытость — это одно из преимуществ работы в Facebook. А уважение — ключ к понимаю того, кем мы являемся. Эти принципы введены для того, чтобы люди, работающие здесь, могли делиться мыслями, участвовать в дискуссиях и задавать вопросы в рамках правил, которые должны обеспечить уважительное общение», — прокомментировал Харрисон.

Культ работы

Тем не менее, если верить сообщениям зарубежной прессы, открытость — это не совсем про Facebook. Как в начале января сообщал CNBC, в компании процветает культура, которую некоторые сотрудники называют «культом» — так, идеальный работник социальной сети должен ставить ее превыше всего, никогда не спорить с начальством и устанавливать дружеские отношения со всеми коллегами без исключения.

В 2018 году в рейтинге лучших работодателей мира Facebook упал с первого места сразу на седьмое — на это повлиял непростой период, в течение которого компания Марка Цукерберга оказалась в центре нескольких скандалов. Как сообщили несколько текущих и бывших сотрудников компании, некоторые из этих скандалов могли случиться еще и потому, что им запрещено жаловаться и указывать на недостатки в работе начальства.

«Тут процветает такая тема — даже если ты чувствуешь себя несчастным, ты должен вести себя так, как будто обожаешь это место. Нельзя показывать, что это не лучший работодатель на Земле», — заявил один из источников, покинувших Facebook осенью прошлого года.

«Вместе с масштабом и крупным штатом приходит понимание того, что мы не можешь иметь свое личное мнение. Чем больше ваша армия, тем меньше в ней разных мнений. Все просто следуют за лидером», — рассказал экс-сотрудник компании. По его словам, ему и его коллегам «навязывалось» мнение, что они должны доверять менеджеру, выполнять поручения и избегать конфликтных ситуаций.

Другой сотрудник описал работу в компании, как «пузырь», в котором находятся все работники, которым запретили критиковать их руководителей.

«Я крайне разочарован, так как я очень уважаю Шерил [Сэндберг, главный операционный директор Facebook], которая очень много говорит о необходимости честно и жестко высказывать свое мнение», — заявил собеседник издания.

Действительно, после событий прошедшего года настроения в Facebook приобрели более негативный оттенок. По информации The Wall Street Journal, если в 2017 году 84% сотрудников соцсети «с оптимизмом смотрели в будущее компании», то спустя год эта цифра упала до 52%. Помимо прочего, если раньше 72% сотрудников верили, что «Facebook меняет мир в лучшую сторону», то теперь с этим согласны лишь 53%.