«Жаль этого клоуна»: Трамп просто издевается над Безосом

Кому развод, а кому — радость

Президент США Дональд Трамп продолжает издеваться над разводом своего давнего врага, главы Amazon Джеффа Безоса, публикуя провокационные твиты в своем аккаунте. В одной из своих последних записей американский лидер назвал бизнесмена «клоуном».

«Так жаль слышать новости о том, как Клоун Джефф [англ. Jeff Bozo] был низложен конкурирующим изданием, чьи материалы, по моему мнению, гораздо более правдивые, чем в его лоббистской газете Amazon Washington Post. Надеюсь, эта газета скоро окажется в более компетентных и ответственных руках», — заявил президент Трамп.

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

В английском языке слово «bozo» можно перевести как «клоун», «дурак», «болван».

Речь в твите президента идет об издании National Enquirer, которое провело собственное расследование и выяснило, что Джефф Безос изменяет своей жене Маккензи с экс-ведущей новостей, 49-летней Лорен Санчез, которая на данный момент находится в браке.

Реклама

Эта история была опубликована вскоре после того, как Безосы объявили о разводе после 25 лет совместной жизни.

После того, как весь мир узнал об измене самого богатого человека Земли, Дональд Трамп прокомментировал грядущий развод.

«Ну что же, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи. Это будет прелесть», — не без сарказма заявил американский президент.

Теперь же лидер США нахваливает National Enquirer, и, скорее всего, на это есть основания. Этот таблоид уже не в первый раз публикует истории о неприятелях Дональда Трампа, включая его бывшего адвоката Майкла Коэна, ведущую Мегин Келли и соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Кроме того, холдинг, куда входит газета, скрывал информацию о связях Трампа с Карен Макдугал и Сторми Дэниэлс, которые предположительно состояли с политиком в сексуальных отношениях.

Дело в том, что главой издательского дома American Media, выпускающего таблоид National Enquirer, является медиамагнат Дэвид Пекер — давний друг и соратник Дональда Трампа.

Сообщается, что Пекер лично «предложил помочь справиться с негативными историями об отношениях Трампа с женщинами», выкупая права на их публикацию и не допуская их утечки в другие СМИ.

Теперь, называя National Enquirer «правдивым» изданием в своих твитах, Трамп официально признает газету Дэвида Пекера «дружественной», в отличие от The Washington Post, принадлежащей Джеффу Безосу. Стоит отметить, что отношения американского лидера и СМИ не складываются с самого начала вступления в должность — он неоднократно осуждал американских журналистов, которые, по его мнению, являются выдумщиками.

Больше всего от Трампа доставалось CNN, The New York Times, ABC и NBC, которые получили условное обозначение «fake news», или «лживые новости». Разумеется, The Washington Post тоже находится в этом списке.

В начале января газета опубликовала материал, в котором утверждается, что Дональд Трамп скрывает свои встречи с президентом России Владимиром Путиным. Чуть позже американский президент опроверг достоверность статьи в интервью Fox News и прокомментировал публикацию: «Я ничего не скрываю, поэтому мне наплевать».

Подрезал крылья

Разумеется, претензии Трампа к Безосу распространяются не только на его газету, но и на Amazon, который обеспечил бизнесмену его беспрецедентное состояние. В марте прошлого года на портале Axios появился материал, в котором утверждается, что президент США буквально ненавидит Amazon.

Как сообщил источник, Трамп «помешан» на ритейл-гиганте и пытается найти легальные методы, чтобы уничтожить Amazon, который, по мнению Трампа, мешает развитию более мелких компаний за счет своего доминирования на рынке.

По информации Axios, среди этих «мелких компаний» могут оказаться компании друзей президента, которые жалуются на Безоса и только подливают масла в огонь.

«Трамп давно мечтает подрезать Безосу крылышки, но пока у него нет плана, как это осуществить», — говорится в материале.

Учитывая такую явную антипатию американского президента к главе Amazon, не исключено, что расследование касательно личной жизни Джеффа Безоса началось не без одобрения Дональда Трампа. По крайней мере, его радость относительно развода самого богатого человека мира кажется предельно искренней.