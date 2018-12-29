Telegram, роуминг и все-все-все: 8 главных IT-событий года

Событие года: блокировка Telegram

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Одним из важнейших и самых резонансных событий общероссийского масштаба стала блокировка мессенджера Павла Дурова Telegram. Руководство приложения отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений отдельных пользователей ввиду отсутствия технической возможности.

В результате Таганский суд, по требованию Роскомнадзора, заблокировал Telegram на всей территории страны.

На этом противостояние надзорного органа и мессенджера не закончилось — как оказалось, полностью ограничить доступ к Telegram весьма проблематично, так как приложение постоянно меняет IP-адреса. Кроме того, для пользователей доступен широкий арсенал средств для обхода блокировок, например, использование прокси.

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Не обошлось и без скандалов. Так, Роскомнадзор «в погоне» за Telegram заблокировал миллионы IP-адресов, из-за чего на короткое время в «черный список» рунета попали социальные сети «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter, а также портал «Яндекс». Народ назвал такие неудачные попытки Роскомнадзора «ковровыми блокировками».

На текущий момент Telegram формально остается заблокированным, что не мешает россиянам продолжать им пользоваться. Павел Дуров, который не раз высказывался в пользу нахождения компромисса с российскими властями, пока не предпринимает каких-либо усилий, чтобы изменить эту ситуацию. Впрочем, как говорил создатель Telegram, Россия никогда не являлась приоритетным рынком для его мессенджера.

Скандал года: Cambridge Analytica

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Про британскую компанию Cambridge Analytica в этом году слышал, наверное, каждый, кто хоть чуть-чуть интересуется технологиями. С ней связан крупнейший скандал социальной сети Facebook.

Дело в том, что зарубежные СМИ выяснили, что личные данные свыше 90 млн пользователей Facebook оказались в руках третьих лиц, а именно аналитической компании Cambridge Analytica. Как оказалось, информация не была похищена — она досталась британцам практически законным путем, исключительно из-за недосмотра руководства Facebook, разрешавшего сторонним приложениям пользоваться данными пользователей.

Ситуацию осложнил тот факт, что Facebook знала об утечке еще в 2015 году, когда закрыла доступ ко всем данным, испугавшись огласки. Тем не менее, правда вскрылась только три года спустя.

Из-за Cambridge Analytica глава социальной сети Марк Цукерберг был экстренно вызван в конгресс США для дачи показаний. Таким образом, миллиардер посетил слушания первый раз в своей жизни — ранее он отправлял на них своих вице-президентов и топ-менеджеров, но ввиду серьезности скандала на этот раз решил присутствовать лично. Что интересно, на аналогичную встречу в британском парламенте Цукерберг решил не ехать, хотя был приглашен не один раз.

Ньюйсмейкер года: Илон Маск

Robyn Beck/Pool Photo via AP Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под городом Хортон в округе Лос-Анджелес

Инженер-миллиардер Илон Маск, известный своими гениальными PR-ходами, в этом году делал буквально все, чтобы попасть в заголовки прессы — запускал ракеты, открывал туннель под Лос-Анджелесом, выпускал огнеметы для борьбы с зомби, ругался с прессой, обвиняющей Tesla в выпуске дефективных машин, и даже планировал запустить сервис по борьбе с фейковыми новостями.

В таком насыщенном графике не обошлось и без скандалов — на бизнесмена подали в суд за клевету, после того, как он обозвал незнакомца «педофилом», а также лишили права занимать место председателя совета директоров Tesla. Тем не менее, Маска это несильно расстроило — главное, что люди обсуждали эксцентричного миллиардера на протяжении целого года.

Закон года: отмена общероссийского роуминга

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Одним из главных законов в сфере телеком-индустрии можно назвать долгожданную отмену национального роуминга в стране. Президент России подписал соответствующий закон, который вступит в силу 1 июня 2018 года.

Начиная с этой даты, операторы связи не смогут взимать разную стоимость за звонки в разных частях России — таким образом, уничтожается привязка абонента к своему «домашнему» региону. Этот закон парламентарии пытались продвинуть на протяжении нескольких лет подряд, и в 2018 году им это наконец удалось.

Иллюзия года: Laurel или Yanny

Если в 2015 году самым главным вопросом, поднятым в интернете, был цвет платья, то в этом году мир разделился на два лагеря из-за звуковой иллюзии Laurel/Yanny.

Впервые о новом феномене заговорили на форуме Reddit 13 апреля. К публикации автора было приложено видео, на котором роботизированный голос произносит имя. При этом пользователи никак не могут сойтись во мнении, какое именно — дело в том, что половина форума слышало Yanny («Йенни»), а вторая — Laurel («Лорел»).

Как оказалось, никакой магии в этой иллюзии нет — все дело во внешних факторах, которые оказывают влияние на слушателя.

Так, значение имеет устройство, которое проигрывает звук, скорость аудио, а также ожидания самого человека — «настроившись» на одно имя, он скорее всего услышит именно его.

Кроме того, есть версия, согласно которой из-за плохого качества записи слуховой аппарат разных людей воспринимает аудио двусмысленно — мозгу не хватает информации и он самостоятельно «додумывает» недостающие звуки.

Потеря года: Пол Аллен

John Lok/Globallookpress.com Пол Аллен (21 января 1953 — 15 октября 2018). Американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft и глава Charter Communications

В этом году не стало сооснователя Microsoft и близкого друга Билла Гейтса Пола Аллена — он скончался в возрасте 65 лет от неходжкинской лимфомы. Ранее бизнесмену уже дважды удавалось победить рак, но на этот раз его организм не справился с осложнениями от онкологического заболевания.

Пол Аллен и Билл Гейтс познакомились еще в школе в 1968 году, объединенные общей идеей создать компактную ЭВМ.

В результате в 1975 году в американском городе Альбукерке появилась компания Microsoft.

При этом Гейтс в основном занимался переговорами и деловыми контактами, в то время как Аллену были ближе технические разработки.

В 1983 году Пол Аллен покинул компанию из-за лимфомы Ходжкина. Ему удалось вылечиться вылечиться, но в Microsoft Пол Аллен так и не вернулся, оставаясь членом совета директоров компании в течение двух десятилетий. После Microsoft, он создал инвестиционную компанию Vulcan, а также приобрел две спортивные команды — футбольный клуб «Сиэтл Сихокс» и баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Нарушитель года: Google

Arnd Wiegmann/Reuters

Компанию Google можно назвать главным нарушителем года из-за крупных штрафов, с которыми пришлось столкнуться IT-гиганту. Прежде всего, Европейская комиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в €4,3 млрд (около $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. В ЕС уверены, что компания использовала «антиконкурентные практики», связанные с операционной системой Android.

В декабре стало известно о другом штрафе для Google — на этот раз, от Роскомнадзора. Сообщается, что американская компания не выполнила требования закона «Об информации…» по подключению к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС).

При этом Роскомнадзор пообещал, что если Google и дальше будет нарушать российское законодательство, то это может привести к изменению закона и замене штрафа на блокировку в России. Впрочем, как показала блокировка Telegram, полностью ограничить доступ к поисковику вряд ли удастся.

Челлендж года: The #InMyFeelings Challenge

Не обошлось в этом году и без вирусного челленджа — люди танцевали под трек Дрейка «In My Feelings». Особенностью этого флешмоба было исполнение танца — люди на ходу выходили из машины и двигались под музыку рядом с ней, пока автомобиль продолжал движение.

Впоследствии этот челлендж был признан опасным полицией в нескольких странах мира. Стражи порядка предупреждали об осторожности во время исполнения танца — некоторые люди неудачно выпрыгивали из машины и получали травмы, другие врезались в препятствия, потому что смотрели в камеру, а кое-кого даже сбивала другая машина, двигающаяся в противоположном направлении. К счастью, серьезных увечий и летальных исходов удалось избежать.