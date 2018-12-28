Подписано президентом: в России отменяют роуминг

«Многострадальный закон»

27 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реклама

Этот законопроект был внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым, Олегом Ниловым и Игорем Ананских во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. В пояснительной записке они указывают на тот факт, что существование роуминга в стране является архаизмом, а значит он должен быть упразднен.

Для отмены национального роуминга требуется, чтобы операторы связи, оказывающие услуги в России, выровняли свои тарифы и предоставляли «одинаковые условия оказания услуг».

Это означает, что абонент будет платить одинаковую сумму за звонки в любом регионе страны, даже если он покинул свой домашний регион, где была зарегистрирована его SIM-карта.

Значимость этого законопроекта подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин, назвав отмену роуминга «важнейшим вопросом». По его словам, новая инициатива «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о том, что, благодаря закону от об отмене роуминга, в 2019 году россияне смогут сэкономить на услугах связи до 36 млрд руб.

«Мы преодолели довольно жесткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали: пока не примем закон, они и не пошевелятся», — сообщил лидер партии.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT назвал новый закон «многострадальным», так как его пытались вносить на рассмотрение не один раз.

«Сейчас уже назрел момент, и мы приняли закон, отменяющий внутрироссийский роуминг, как это сделано во многих странах со значительной территорией. Я считаю, что этот большой прорыв будет способствовать информационному обмену между гражданами и развитию цифровой экономики в целом в России. Считаю, что это знаковое событие», — заявил Крупенников.

Дополнительные платежи не требуются

Изменения, внесенные в закон «О связи», вступят в силу 1 июня 2019 года — к этому времени операторы связи обязаны привести свои тарифы в соответствие с документом. В пояснительной записке указывается, что роуминг «препятствует развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации» и служит лишь дополнительным источником доходов для мобильных операторов.

«Согласно экспертным оценкам роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов связи возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным», — говорится в пояснительной записке.

Также сообщается, что в ряде стран мира национальный роуминг уже отменен, включая Соединенные Штаты и государства Европейского Союза.

«Таким образом, отмена «национального роуминга» будет способствовать более развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов», — заявляют авторы законопроекта.

Ранее стало известно, что в сентябре текущего года «Большая четверка» операторов связи России отменила внутрисетевой роуминг на территории страны. Это было сделано по распоряжению Федеральной антимонопольной службы России, потребовавшей от операторов снизить и выровнять тарифы на связь в поездках по регионам.