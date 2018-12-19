Раскрыли тайну: кто читает вашу переписку в Facebook

Отдает бесплатно

Издание The New York Times, которое взяло на себя миссию по дискредитации Facebook, собрало новый компромат на социальную сеть. Как утверждают опрошенные источники, являющиеся бывшими сотрудниками Марка Цукерберга, компания заключила договоры о партнерстве и обмене данных со 150 компаниями, работающими в сфере IT, ритейла и развлечений.

Реклама

Несмотря на то, что Facebook ограничил доступ к личным данным пользователей для третьих лиц, участников договоров эти ограничения не коснулись. В список таких привилегированных компаний попали в том числе Apple, Amazon, Microsoft, Spotify и Netflix.

В рамках заключенных соглашений эти бренды собирали данные сотен миллионов человек ежемесячно, что в несколько раз превышает объем информации, полученной компанией Cambridge Analytica.

Большая часть договоров, заключенных еще в 2010 году, действовали на протяжении всего прошедшего года. Некоторые из них не утратили своей силы и на текущий момент.

Одним из самых провокационных моментов в материале NYT стала информация о том, что Spotify и Netflix, а также Royal Bank of Canada имели возможность читать личную переписку пользователей Facebook. Предположительно, у них также была возможность отправлять сообщения от имени владельца аккаунта и удалять полученные письма.

Как утверждает NYT, Марк Цукерберг действительно не продает пользовательские данные, как он не раз утверждал во время слушаний в Конгрессе в апреле 2018 года. Вместо этого он отдает их бесплатно — в рамках договоров с Кремниевой долиной. Взамен Facebook получает возможность привлечь новых пользователей, замотивировать их пользоваться социальной сетью чаще, а также получать еще больше доходов от рекламы.

При этом Facebook никогда в прямой форме не уведомлял пользователей о том, что их данные используются третьими лицами.

Многие приложения, принадлежащие другим компаниям, даже не были отражены в настройках соцсети, что не давало возможности отключить передачу информации. Как утверждает социальная сеть, она не обязана спрашивать согласие на распространение данных, которыми пользователь добровольно поделился на просторах Facebook — такая практика не требует дополнительного одобрения.

Издание также указывает на тот факт, что американские регуляторы были недостаточно строги с Facebook, хотя знали, что социальная сеть нарушает закон. Как следует из соглашения, заключенного между Федеральной торговой комиссией и компанией Цукерберга в 2011 году, Facebook обязан усилить меры безопасности в отношении приватных данных. По данным четырех бывших сотрудников агентства, договоры с третьими лицами очевидно нарушили условия соглашения, но Комиссия так и не назначила никаких штрафных санкций, способных повлиять на руководство компании и заставить их отказаться от нелегальной практики.

Новое журналистское расследование крайне впечатлило певицу Шер, которая заявила о том, что отказывается от использования Google и Facebook.

WONT USE GOOGLE,GETTING RID OF FACEBOOK ACCOUNT I DIDNT KNOW I HAD.WOULD GET RID OF TWITTER IF IT WASN'T 4 OF YOU.THESE COMPANIES HAVE NO ALLEGIANCE TO,OR OF ANYTHING BUT MONEY. THEY MIGHT AS WELL BE CONSPIRING WITH RUSSIA TO DESTROY OUR DEMOCRACY.

WHERESOF — Cher (@cher) 18 декабря 2018 г.

«Больше не буду пользоваться Google, удалила аккаунт в Facebook, о существовании которого я не подозревала... Эти компании сохраняют верность только по отношению к деньгам. Они наверняка участвуют в заговоре вместе с Россией, чтобы уничтожить нашу демократию!» — заявила звезда.

При этом она сообщила, что сохранит аккаунт в Twitter, поскольку с его помощью она общается с подписчиками.

Пора в отставку

Тем временем, The Guardian сообщает об открытом письме на имя Марка Цукерберга и главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг. Около дюжины правозащитных групп требуют, чтобы высшее руководство компании покинуло совет директоров после многих лет «нетерпимости и ненависти», якобы насаждаемых социальной сетью.

«Стало абсолютно понятно, что ваши менеджеры не могут справиться с проблемами, которые занимают наше общество. Пришло время перемен — не только в вашей политике, но и в организационной структуре», — говорится в письме.

Кроме того, авторы документа требуют принести извинения тем компаниям, чья репутация пострадала из-за деятельности Definers Public Affairs — PR-фирмы, которая была нанята Facebook, чтобы очернять конкурентов социальной сети.

На момент публикации заметки Facebook не предоставил официальный комментарий по этому вопросу. Тем не менее, ранее Цукерберг не раз заявлял, что не собирается покидать совет директоров своей компании, поскольку уверен, что никто не справится с проблемами социальной сети лучшего него самого.