Проявите уважение: в России накажут хулиганов в интернете

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин прокомментировал внесенный в среду 12 декабря в нижнюю палату Федерального собрания законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти.

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«Интернет — это по сути такое же публичное пространство. У нас же есть ответственность за оскорбление символа. Мы просто добавляем уточнение в уже существующий закон. По сути мы просто предлагаем нести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете», — рассказал парламентарий «Газете.Ru».

В законопроекте предлагается установить наказание за неуважение к государственным символам России, Конституции страны и органам, осуществляющим государственную власть в стране.

Распространение в сети информации, выражающейся в неприличной форме,

явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции и органам госвласти влечет наложение административного штрафа

в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», — говорится в проекте.

Отмечается, что после обнаружения информации провайдеру, а также лицу, разместившему соответствующую информацию, направляется требование удалить противоправный контент.

Помимо Вяткина авторами документа стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Людмила Бокова.

О распространения фейковых новостей в интернете постоянно говорят крупнейшие интернет-корпорации, пояснил «Газете.Ru» директор Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников, комментируя законопроект.

«Нужно признать, что на сегодняшний день некоторые интернет-издания или блогеры имеют даже больше влияния, чем некоторые телеканалы или радиостанции. Поэтому необходимо осознавать, какая ответственность лежит на тех, кто распространяет информацию. Передача фейковых новостей может привести к трагическим последствиям как общественным, так и личным», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

По его мнению, с такими вещами необходимо бороться на уровне интернет-корпораций и государства, тем более с учетом обострения в мире информационной войны. Данный закон позволит государству молниеносно реагировать на недостоверную информацию, пояснил эксперт.

Для проверки информации на достоверность необходимо применять базовые журналистские приемы, как минимум проверять информацию в нескольких источниках, подчеркнул директор РОЦИТ.

«Но тут еще хотелось бы включить понятие «саморегулирование» из этических соображений.

Люди, которые распространяют информацию, должны сами понимать, какое влияние она может оказать на их аудиторию,

так как она в интернете не всегда способна отличить фейк от не фейка. В этом случае все сводится к понятию «цифровая грамотность», а она у нас не на высоте», — указал аналитик.

По его словам, пользователи интернет-ресурсов, должны уметь анализировать информацию, которую получают.

«Классический пример — портал «Википедия». Ею пользуется огромное количество людей и при этом ни у кого даже не возникает сомнений в достоверности полученной оттуда информации, хотя это далеко не всегда так», — подчеркнул Гребенников.

«Что касается наказания, я против уголовной ответственности за такие преступления. Здесь необходимо иметь систему штрафов. А если издание, не зарегистрированное как СМИ, несколько раз получает предупреждение за распространение фейковых новостей, то в этом случае стоит рассматривать возможность закрытия этого издания», — пояснил он.

Гребенников добавил, что внесение такого законопроекта — это начало борьбы с кибербуллингом.

«Я бы в принципе этот законопроект расширил практически до бесконечности, потому что проблеме кибербуллинга сейчас уделяется очень мало внимания,

а это довольно серьезно. И в этом случае очень важно осознавать, к каким последствиям могут привести высказывания в Сети. Одно дело — высказаться ненормативной лексикой и не иметь при этом никакого злого умысла в отношении кого-либо, и совсем другое — намеренно оскорблять страну, призывать к неуважению ее. Сейчас очень много примеров довольно плачевных последствий кибербуллинга, поэтому этот законопроект весьма актуален», — резюмировал глава РОЦИТ.