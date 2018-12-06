Компромат на Facebook: секреты Цукерберга оказались в сети

Устранение конкурентов

Комитет цифрового развития, культуры, медиа и спорта Британского парламента опубликовал слитые электронные письма, принадлежащие топ-менеджменту компании Facebook, включая главу социальной сети Марка Цукерберга. Эти данные попали в руки к британцам от главы компании Six4Three, который, в свою очередь, получил документы во время судебного разбирательства с Facebook, которую предприниматель обвинил в злоупотребление пользовательской информации.

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В архиве находятся сотни страниц писем, большая часть которых датируется 2012-2015 годами. Эти документы частично приоткрывают завесы тайны, окружающей Facebook — в частности, стало известно о том, что уничтожение потенциальных соперников давно находится в приоритете компании.

Цукерберг лично контролирует список «стратегических конкурентов» Facebook и тщательно следит за тем, чтобы в их руки не попали ценная информация о многочисленных пользователях социальной сети.

Как оказалось, в падении популярности и закрытии видео-приложения Vine компания Цукерберга сыграла не последнюю роль.

В 2013 году вице-президент Facebook Джастин Ософски в личном письме Цукербергу предложил отключить Vine от программного интерфейса, с помощью которого пользователи сервиса могли искать друзей из Facebook. Генеральный директор согласовал инициативу, после чего функция поиска друзей в Vine отключилась.

Вместе с «черным списком» параллельно существовал и «белый список». В 2015 году Facebook ужесточил политику в сфере доступа к личным данным среди разработчиков. Тем не менее, несколько компаний сохранили свои привилегии и получали больше информации, чем другие — среди них, например, Airbnb, Netflix, Lyft и другие.

Также в 2015 году Facebook пытался заполучить доступ к звонкам и SMS-переписке пользователей, чтобы усовершенствовать некоторые функции, например, вкладку «Люди, которых вы можете знать». При этом руководство сети осознавало, что сбор такой информации вызовет гнев пользователей и негативным образом скажется на имидже компании.

Тогда топ-менеджерам было дано задание сделать сбор настолько незаметным, чтобы пользователи даже не догадывались, что у Facebook есть доступ к звонкам и сообщениям.

В одном из внутренних писем Марк Цукерберг честно признается в том, что интересы всего мира могут отличаться от интересов Facebook, и призывает своих менеджеров действовать без оглядки на пользователей.

Кроме того, шесть лет назад он рассматривал возможность монетизации Facebook — авторизация и публикация остались бы бесплатными, а вот за чтение ленты новостей пришлось бы заплатить около 10 центов в год с каждого пользователя.

Все правда, но не до конца

Несмотря на то, что Марк Цукерберг не очень оперативно реагирует на любые скандалы, связанные с Facebook, на публикацию компромата он ответил почти сразу в отдельном посте. По его словам, многие письма были вырваны из контекста и не дают полного представления об описанных ситуациях.

«Я понимаю, что наша деятельность находится под пристальным вниманием. Это нормально, учитывая количество людей, которые пользуются нашей платформой, и это правильно, что нас постоянно просят объяснить наши действия. Но очень важно, чтобы освещение нашей работы — включая пояснения к внутренним письмам — не искажало наши настоящие мотивы», — заявил Цукерберг.

Кроме того, глава компании еще раз подчеркнул, что Facebook никогда не продавал личные данные пользователей третьим лицам; доказательства этого действительно отсутствуют в опубликованных документах.

Ранее в ноябре издание New York Times опубликовало большой материал, в котором рассказывает о том, как компания скрывала правду о российском вмешательстве, очерняла конкурентов и даже организовала кампанию против миллиардера Джорджа Сороса, пытаясь обвинить его в неудачах соцсети. Сначала руководство Facebook обвинило во всем бывшего топ-менеджера Facebook Эллиота Шраге, но, как выяснилось позднее, все критические решения принимал либо сам Цукерберг, либо его правая рука и главный операционный директор Шерил Сэндберг.