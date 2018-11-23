Абсолютная власть: как Цукерберг и Маск топят свои компании

Ушел под страхом уголовки

Генеральный директор Tesla Илон Маск известен своими выходками, которые порой становятся настолько эксцентричными, что вредят не только репутации самого миллиардера, но и его многочисленных компаний. При этом Маску все сходило с рук — и обвинения незнакомца в педофилии, и кража интеллектуальной собственности, и эпатажные выходки в прямом эфире.

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До недавнего времени Маск занимал должность генерального директора Tesla и одновременно являлся председателем совета директоров компании. В такой ситуации повлиять на него и призвать к благоразумию практически невозможно — он владеет большинством голосов, и в любой ситуации его точка зрения окажется единственно правильной.

При этом в большинстве крупных брендов Кремниевой долины, например в Google или Apple,

посты гендиректора и председателя занимают два разных человека, что создает своеобразную систему сдержек и противовесов, не позволяющую концентрировать всю власть в руках одного человека.

Все изменилось после скандального твита, когда Илон Маск заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене. При этом инженер подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено».

До сих пор до конца неизвестно, действительно ли Маск планировал выводить акции Tesla или это был очередной необдуманный импульс, но публикацией миллиардера заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая увидела в действиях Маска попытку денежной махинации.

Когда впереди замаячило уголовное дело, миллиардеру пришлось пойти на сделку — выплатить штраф в размере $20 млн, а также покинуть должность председателя совета директоров по требованию Комиссии.

Другой, менее импульсивный руководитель, вероятно, обрадовался бы достаточно спокойному урегулированию проблемы и залег бы на дно, пока шумиха не уляжется. Маск, напротив, продолжил строчить гневные твиты, назвав SEC «Комиссией по обогащению шортселлеров» (англ. Shortseller Enrichment Commission). Эта издевательская публикация еще немного снизила цену на акции Tesla.

«Если бы я был в совете директоров, я бы отвел Маска в сторонку и сказал: «Послушай, мой друг, ты же можешь стать лучше. То, что ты творишь, это сумасшествие»», — заявил аналитик Роджер МакНейми, который является одним из ранних инвесторов Facebook. По его словам, бизнесмен должен прислушиваться к вкладчикам, так как они оказывает не последнее влияние на развитие всего бренда.

По мнению венчурного капиталиста и бизнесмена Майка Вольпи, своими твитами Илон Маск как бы прощупывает границы дозволенного.

«Я думаю, что Маск — умный парень, и когда он дойдет до крайности, то у него хватит ума отступить», — заявил Вольпи. Тем не менее, по его словам, в современных компаниях, которые строятся вокруг одного создателя, членам совета директоров практически невозможно его приструнить по одиночке — для этого необходимы коллективные действия. Учитывая, что в совете Tesla находится брат Илона Кимбал Маск, то инженер становится практически неприкосновенным.

Культ личности создателей в Кремниевой долине стал настоящей проблемой, заявил Роджер МакНейми.

«Никто не спорит, что великие основатели создают великие стартапы, но как только компания выходит на публичный рынок, как только она начинает «взрослеть», у нее появляются определенные обязанности. Важно, чтобы в команде были люди, которые могут справляться с этими обязанностями... Но, что более важно, в этой системе должны существовать сдерживающие факторы, чтобы оказывать влияние на лидеров», — подчеркнул эксперт.

На текущий момент Илон Маск покинул пост председателя совета директоров, а его место заняла Робин Денхолм. Она находится в должности меньше месяца, так что ограничение власти Маска и последствия для будущего Tesla пока еще только предстоит оценить.

Не умеет слушать критиков

Другим примером лидера в Кремниевой долине, который не отчитывается ни перед кем, является основатель Facebook Марк Цукерберг. Он также занимает две должности сразу — и генерального директора, и председателя совета директоров.

За последние два года Facebook столкнулся с чередой скандалов — вмешательство в президентские выборы, Cambridge Analytica, утечка данных и многие другие. Принятые Цукербергом меры и ответная реакция во всех этих случаях не до конца устраивала инвесторов и членов совета директоров, но возразить ему у них не было возможности.

Ситуацию осложняет и тот факт, что Facebook выпускает два типа акций, причем привилегированные акции класса В дают в 10 раз больше голосов, чем акции класса А.

Цукерберг владеет свыше 75% акций В, что дает ему больше половины всех голосов в компании при принятии важных решений.

Остальные привилегированные акции находятся в руках его ближайших соратников, которые точно не пойдут против своего лидера.

Как полагает МакНейми, отсутствие людей, которые могут возразить создателю, сказывается на его восприятии критики.

«Они [основатели] плохо относятся к конструктивной критике, не могут к ней прислушаться, а потому не делают ничего, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — заявил инвестор.

В июне в зарубежных СМИ появилась информация, что терпение инвесторов Facebook лопнуло и они требуют, чтобы Цукерберг покинул пост председателя, а вместо него пришел независимый управленец. Тогда представитель Facebook отказался комментировать новости о недовольстве среди инвесторов, сославшись на недавние заявления компании о том, что ее руководство «отвечает всем требованиям».

Что же касается ухода Цукерберга с поста председателя, компания считает, что этот шаг вызовет «неопределенность, путаницу и неэффективность в работе правления».

Сам же Цукерберг в недавнем интервью напрямую заявил, что не собирается покидать пост председателя, потому что считает, что «все делает правильно». Таким образом, единственная ситуация, в которой глава Facebook может сложить полномочия, это скандал такого масштаба, что у Цукерберга не останется иного выхода, кроме как уйти, чтобы сохранить компанию.

«Если случится еще одна Cambridge Analytica или вмешательство в выборы, то тогда социальное недовольство может дойти до той точки, когда придется поменять модель власти», — заявил один из инвесторов Facebook Дилан Сейдж. Тем не менее, новые скандалы в Facebook появляются с завидной регулярностью, но Цукербергу пока удается избегать ответственности.