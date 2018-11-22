Адвокаты заряжены: Facebook готовится к войне с Трампом

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Кейт Пэтхен, которая проработала в Министерстве юстиции 14 лет, присоединилась к команде Facebook в качестве ведущего юриста. На странице Пэтхен в социальной сети LinkedIn указано, что она начала работу в компании Марка Цукерберга с ноября 2018 года.

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Пэтхен считается лучшим специалистом в сфере антимонопольного законодательства во всей Кремниевой долине. По мнению Business Insider,

ее назначение может означать, что Facebook готовится к полномасштабной войне с президентом США Дональдом Трампом.

Дело в том, что в начале ноября Трамп дал интервью, в котором признался, что всерьез рассматривает ужесточение антимонопольного законодательства для IT-компаний. Причиной этому выступил штраф в $5 млрд для Google, которого Европейский союз обвинил в монополизме.

«Я смотрю на Евросоюз, они оштрафовали Google на миллиарды долларов, и мне, честно говоря, не нравится, что они так делают только потому, что это американская компания. Мне не нравится, что они так делают. Но если кто-то и должен так делать, то это должны быть мы [США]», — заявил американский лидер.

Далее Дональд Трамп отметил, что его администрация «рассматривает возможность» устроить антимонопольные проверки для Amazon, Facebook и Google. Такими делами, как правило, занимается Федеральная торговая комиссия или Министерство юстиции.

«Многие люди начинают говорить о монополии, когда упоминают эти три компании... Это не означает, что мы действительно ими займемся, но такая вероятность есть. Мне кажется, многие об этом догадываются», — сообщил Трамп.

После подобных высказываний найм Кейт Пэтхен уже не кажется совпадением, учитывая, что после интервью президента прошло чуть больше двух недель. Кроме того, летом Трамп уже выступал с угрозами в адрес крупнейших игроков Кремниевой долины, призывая их «быть осторожными» — президент обеспокоен тем, что социальные сети и онлайн-платформы якобы подтасовывают результаты поисковой выдачи, чтобы демонстрировать преимущественно негативные новости об американском лидере.

«Мне кажется, что Google, Twitter и Facebook ходят по очень-очень тонкому льду, и им следует быть осторожными. То, что они делают — нечестно по отношению к большим слоям населения», — подчеркнул Трамп.

Вопросов больше, чем ответов

Антимонопольное расследование — не единственная текущая проблема Facebook. После череды скандалов руководство социальной сети всерьез опасается проверок со стороны властей, а также возможного ужесточения законодательства в сфере регулирования онлайн-платформ.

Стоит отметить, что и генерального директора Facebook Марка Цукерберга, и главного операционного директора Шерил Сэндберг в этом году уже вызывали на слушания в Конгрессе США для дачи показаний по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, а также из-за скандала с Cambridge Analytica.

Тем не менее, американские законодатели до сих не получили прямых ответов на интересующие их вопросы.

В ноябре издание The New York Times предложило Палате представителей инициировать еще одни слушания с участием компании Facebook, чтобы раз и навсегда выяснить, какой информацией о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 года владеет социальная сеть.

При этом NYT поясняет, что в Штатах до сих пор отсутствует строгий надзор за технологической отраслью, что позволяет Facebook скрывать правду о своем возможном участии в «российском деле».

Но, несмотря на многочисленные проблемы, пока Facebook удается держаться на плаву. В частности, это касается его создателя и руководителя Марка Цукерберга, чьи действия и решения уже давно вызывают негативную реакцию со стороны инвесторов компании.

В своем последнем интервью CNN Цукерберг заявил, что не планирует покидать пост председателя совета директоров Facebook, так как, по его собственному признанию, «делает все правильно». По мнению главы социальной сети, его компания переживает не лучшие времена, но со временем преодолеет все противоречия.