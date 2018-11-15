Скрывали правду, поливали грязью: как Facebook обманывал всех

Издание The New York Times опубликовало большой материал о внутренней «кухне» Facebook после того, как социальную сеть обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и пособничестве «русским», а также подвергли критике из-за скандала Cambridge Analytica с утечкой личных данных пользователей.

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Если верить 50 опрошенным нынешним и бывшим сотрудникам Facebook, то генеральный директор Марк Цукерберг и главный операционный директор Шерил Сэндберг делали все возможное, чтобы сохранить репутацию компании, прибегая ко всем возможным методам — от умалчивания правды до поливания грязью своих конкурентов.

«Не дразните медведя»

Прежде всего, руководство Facebook предпочло сохранить хорошие отношения с Республиканской партией и президентом Дональдом Трампом, несмотря на то что это противоречило убеждениям компании. Из-за этого социальная сеть якобы «пассивно» боролась с русской пропагандой вместо принятия агрессивных мер, а также игнорировала некоторые публикации американского лидера, хотя они носили в себе расистский характер.

Так, в 2015 году, еще до своего избрания, Трамп призвал выгнать всех мусульман из Соединенных штатов, что шокировало Цукерберга. Он попросил своих старших менеджеров проверить пост политика, чтобы найти в нем нарушения правил Facebook.

Тем не менее, руководство сети приняло решение «не душить свободу слова». Или, как сказал вице-президент Facebook по вопросам глобальной политики Джоэль Каплан, «не дразнить медведя».

В другой раз Facebook подкорректировал свой отчет о распространении пропаганды на платформе, убрав оттуда все упоминания о России и ее вероятных агентах.

«Если Facebook будет и дальше обвинять Россию, то республиканцы обвинят компанию в поддержке демократов», — заявил тогда Каплан. Его поддержала Шерил Сэндберг, которая попросила Алекса Стамоса, который тогда возглавлял отдел по вопросам информационной безопасности компании, не делать акцент на Москве. Спустя год Стамос уволился из Facebook по собственному желанию.

В результате, чтобы не злить консерваторов и действующего президента, Facebook сохранил все публикации Трампа, хотя в любом другом случае заблокировал бы аккаунт по причине распространения языка ненависти.

Вся эта ситуация не могла не отразиться и на настроениях внутри Facebook. По данным The Wall Street Journal, если в 2017 году 84% сотрудников соцсети «с оптимизмом смотрели в будущее компании», то сейчас эта цифра упала до 52%. Помимо прочего, если раньше 72% сотрудников верили, что «Facebook меняет мир в лучшую сторону», то теперь с этим согласны лишь 53%.

Перевели стрелки

Когда скандал с Cambridge Analytica был на пике, Facebook приходилось искать способы снять напряжение в обществе. Чтобы отделаться от многочисленных критиков платформы, руководство соцсети приняло решение нанести по ним ответный удар.

В частности, по данным NYT, руководство Facebook наняло компанию Definers Public Affairs, связанную с республиканской партией, которая дискредитировала «протестующих активистов», приписывая им связи с американским миллиардером и либеральным активистом Джорджем Соросом.

Клевета в адрес магната взбесила руководителя филантропического фонда Сороса Open Society Foundations Патрика Гаспарда, который направил в адрес Шерил Сэндберг гневное письмо, в котором назвал действия компании «достойными порицания» и потребовал личную встречу.

«В конце концов, дело не в Джордже Соросе и его фондах, а в том, что ваши методы ставят под угрозу наши демократические ценности», — заявил Гаспард.

My letter to @facebook regarding the smear campaign they paid for and disseminated against George Soros & @OpenSociety as reported by @nickconfessore in the @nytimes. These tactics out of Putin's playbook have no place in an important debate about the integrity of our elections pic.twitter.com/jF9RhC5vSy — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) 15 ноября 2018 г.

Кроме того, эта же компания писала статьи, в которых критиковала конкурентов, в частности, Google и Apple, пытаясь переключить внимание общественности на проблемы других брендов.

Кстати, Apple, по всей видимости, раздражает Цукерберга больше остальных — после того как генеральный директор «яблока» несколько раз критически высказывался в адрес Facebook, создатель соцсети запретил своим сотрудникам пользоваться айфонами и потребовал перейти на смартфоны на базе Android.