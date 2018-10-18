Выбора нет: Twitter раскрыл «российских троллей»

Компания Twitter опубликовала массивный архив сообщений объемом в 360 Гб, чтобы наглядно проиллюстрировать активность интернет-троллей на своей платформе в период с 2013 по 2018 год. Об этом сообщается в официальном блоге Twitter.

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«Ранее мы уже делились информацией об этом, но сейчас публикуем гораздо больше данных, чтобы помочь независимым исследователям», — говорится в сообщении компании.

Руководство Twitter также отметило, что после дачи показаний в американском Сенате в сентября этого года пообещало законодателям регулярно публиковать отчеты об иностранном вмешательстве в политические дискуссии на платформе. Как утверждает в соцсети, пропаганду распространяют две «фабрики троллей», которые западные СМИ зачастую обвиняют во всех смертных грехах, — российская и иранская.

Всего в опубликованном архиве фигурирует 3841 аккаунт, связанный с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency, или IRA), и 770 аккаунтов, базирующихся в Иране.

За пять лет совместными силами они выложили 10 млн твитов, включающих в себя 2 млн изображений, видео и других единиц медиа-контента.

«Один из самых главных выводов из этой публикации — масштабность операций. Другой вывод — эти операции проводились в интересах той нации, которую представляли тролли. Если поначалу все начиналось с внутреннего инструмента по подавлению мнения своих же граждан, то закончилось мощным оружием, направленным против Соединенных Штатов», — заявил исследователь Бен Ниммо в интервью Bloomberg.

Основной целью иранских троллей было продвижение проправительственной повестки за границей, а также направление пользователей на определенные веб-сайты.

Три ключевых слова, которые чаще всего встречаются в публикациях этих ботов, — саудиты, Иран и Трамп. Отдельное внимание уделялось и европейским лидерам, например, Терезе Мэй, Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель.

Одна треть всех публикаций иранских троллей вела читателей на сайт AWDNews, который позиционирует себя как независимое новостное агентство, но на деле контролируется властями.

Тролли из Агентства интернет-исследований якобы преследовали сразу несколько целей. Одной из них является вмешательство в президентские выборы 2016 года, дабы не допустить победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

При этом, судя по информации из архива, российские тролли часто выступали на диаметрально разных сторонах того или иного конфликта. После стрельбы в Сан-Бернардино в три года назад один из таких аккаунтов призывал к запрету на свободную продажу оружия, а второй критиковал тех, кто пытается решить проблему насилия, ограничивая ношение огнестрела. Таким образом, по мнению экспертов, тролли пытались еще больше разобщить оппонентов.

Кроме того, многие тролли, пишущие на английском языке, вступались за Россию, называя расследование «российского дела» спецпрокурора США Роберта Мюллера «охотой на ведьм».

Согласно статистике «Би-би-си», в твитах от IRA слово Brexit встречалось 3789 раз. Большинство этих публикаций были размещены непосредственно в день референдума или на следующие сутки, что вносит выход Великобритании из Европейского союза в сферу интересов Агентства интернет-исследований.

Twitter и Facebook, которые чаще всего используют интернет-тролли для продвижения политической пропаганды, подверглись критике со стороны американских властей за неспособность противостоять фейковым новостям и нашествию ботов, влияющих на общественное мнение. Некоторые законодатели до сих пор призывают к жесткому регулированию социальных сетей, которые не могут справиться самостоятельно.

Руководители Twitter и Facebook Джек Дорси и Марк Цукерберг присутствовали в Сенате США и давали показания о вмешательстве других государств в политику с помощью соцсетей. Учитывая тот факт, что в следующем месяце в Америке состоятся промежуточные выборы в Конгресс, руководство этих платформ должно приложить все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации 2016 года, так как это может привести к санкциям со стороны властей.