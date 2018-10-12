Американские тролли: Facebook блокирует пропаганду из США

Русские знают все

Компания Facebook продолжает тщательно отчитываться об удалении подозрительных аккаунтов, которые занимаются политической пропагандой на платформе. Особенно актуальными такие сообщения становятся накануне промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в США уже в следующем месяце.

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Памятуя о президентской гонке 2016 года, когда Facebook был признан невольным помощником «русским троллям», которые якобы вмешались в результаты голосования, а также скандале с Cambridge Analytica, Марк Цукерберг предпочитает не рисковать и блокировать все страницы, которые вызывают вопросы.

На этот раз «под горячую руку» попала российская компания SocialDataHub (SDH), чей официальный сайт утверждает, что этот бизнес «знает все про всех».

«SocialDataHub – многопрофильная компания, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта. Основной наш продукт – платформа интеллектуального анализа инфополя, включающая в себя сбор, обогащение, аналитику данных, поиск изображений и автоматическое формирование отчетности. Наш сервис охватывает все открытые источники, форумы, блоги, радио, телевидение, СМИ и весь открытый интернет», — говорится на сайте компании.

Facebook приняла решение удалить аккаунты SDH, так как подозревает ее в незаконном сборе информации о пользователях.

«Это нарушение правил пользования сервисом, из-за чего мы заблокировали 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений SocialDataHub, и планируем заблокировать остальные», — говорится в заявлении социальной сети.

В свою очередь представитель SDH утверждает, что компания занимается сбором данных из открытых источников, которые можно найти в поисковой выдаче Google, и никогда не скачивала информацию из профилей в Facebook, особенно тех, которые принадлежат не-российским гражданам. По словам представителя, все действия SocialDataHub легальны, поэтому он надеется на скорую разблокировку аккаунтов.

Тем не менее, маловероятно, что Facebook пойдет на встречу российской компании — после того, как Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей социальной сети, ее руководство приложит все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации.

Новые тролли

Спустя некоторое время Facebook рассказала о еще одной операции, повлекшей за собой удаление аккаунтов. В это трудно поверить, но на этот раз всему виной не агенты Кремля, а сами американцы.

Согласно официальному блогу социальной сети, злонамеренные пользователи Facebook создали сотни фейковых аккаунтов и страниц, чтобы распространять политическую пропаганду среди других юзеров. В рамках борьбы платформа удалила 559 страниц и 251 профилей, которые «систематически нарушали наши правила касательно спама и скоординированных действий».

Сама социальная сеть не указала происхождение удаленных аккаунтов, однако The New York Times заявляет о том, что их создали граждане Америки.

Если верить источникам издания, среди заблокированных страниц были аккаунты, принадлежащие Right Wing News, которая распространяла фейковые новости правого толка, а также «левым» группам Resistance и Reverb Press.

Facebook указывает на то, что тролли публиковали большое количество контента, пытаясь заманить пользователей на свои сайты, таким образом увеличив их посещаемость. Точно такую же технику, по мнению американских властей, использовали «русские тролли» во время президентских выборов 2016 года, пытаясь склонить чашу весов в пользу Дональда Трампа.

Социальная сеть подчеркнула, что принимала решение об удалении, оценивая не опубликованный контент, а поведение подозрительных аккаунтов.

«Эти люди активно распространяют сенсационный политический контент разных направлений, чтобы нарастить аудиторию и привлечь трафик на свои сайты, зарабатывая на этом деньги... Эти «новости» часто невозможно отличить от обычных политических споров, поэтому важно оценивать поведение таких аккаунтов — например, используют ли они фейковые аккаунты или постоянно публикуют спам», — заявил руководитель службы кибербезопасности Facebook Натаниэль Гляйхер.

Пресс-служба Facebook пока не прокомментировала заявление The New York Times касательно американского происхождения пропагандистов. А тем временем критики уже выступили против компании Марка Цукерберга, обвиняя ее в медлительности в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США.

«В некоторых штатах уже начались ранние этапы голосования, до Дня выборов осталось всего несколько недель, поэтому Facebook непростительно начать удаление фейковых аккаунтов только сейчас», — заявил президент Media Matters for America Анджело Карузон.

«Хорошо, что Facebook наконец-таки начала действовать, но, тем не менее, это еще один пример того, как социальная сеть не готова активно противостоять вызовам на своей платформе», — прокомментировал Карузон.