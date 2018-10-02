Независимость Instagram закончилась: чем недоволен Цукерберг

Бывший дизайнер и друг Цукерберга

Компания Facebook, владеющая Instagram, назначила нового руководителя фотоплатформы. Им стал 35-летний Адам Моссери, работающий на Марка Цукерберга в течение десяти последних лет.

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«Мы счастливы объявить Адама Моссери, вице-президента по продуктам компании, новым главой Instagram. Мы передаем бразды правления лидеру с дизайнерским прошлым, который специализируется на прикладной работе и простоте, а также обладает глубоким пониманием важности всего сообщества. Это те ценности и принципы, которых мы придерживались с самого старта Instagram, и мы рады, что Адам станет их продолжателем», — заявили сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер, покинувшие компанию на прошлой неделе.

Кто же такой Адам Моссери?

Он начал свою карьеру в Facebook в качестве дизайнера в 2008 году, впоследствии переключившись на продакт-менеджемент.

Моссери занимался мобильной версией Facebook, а также лентой новостей, которая является одним из важнейших элементов Facebook, а в 2016 году был завербован Систромом и Кригером, и перешел в Instagram. В том же году он был назначен вице-президентом Facebook, став ценным кадром в управленческой команде Цукерберга и заодно приближенным лицом миллиардера.

В мае 2018 году Моссери получил должность руководителя отдела разработки Instagram, после чего появились слухи о скором увольнении Систрома и Кригера. Несмотря на то, что назначение Моссери повлекло за собой уход обоих основателей, он считается популярной фигурой среди сотрудников Instagram — хотя бы потому, что проводит много времени в офисе, в отличие от других вице-президентов и руководящего состава.

«Я польщен и счастлив, что у меня появилась возможность вести за собой команду Instagram. Я хочу поблагодарить их [Систрома и Кригера] за те ценности, которые они привнесли. Я сделаю все возможное, чтобы они, команда и Instagram-сообщество могли мной гордиться», — написал Адам Моссери в своем Instagram.

Сообщается, что акции Facebook упали менее чем на 1% после назначения Моссери на должность.

Минимум автономии

Кевин Систром и Майк Кригер покинули свои посты в Instagram после десяти лет успешной работы в компании. Несмотря на то, что их прощальное сообщение было максимально нейтральным и дружелюбным, источники внутри Facebook намекают на большое количество противоречий между основателями и Марком Цукербергом, который всегда рассматривал платформу не как отдельную компанию, а как часть активов Facebook.

По слухам, именно отсутствие необходимой автономии и стало причиной ухода Систрома и Кригера. После того, как Цукерберг купил Instagam за $1 млрд, Систром и Кригер имели возможность не соглашаться с некоторыми инициативами руководства Facebook, если чувствовали, что они противоречат их видению развития Instagram.

Тем не менее, это не устраивало Марка Цукерберга, который делает большую ставку на фотосервис в планировании будущего всей компании из-за его популярности и успешности.

Теперь, после ухода отцов-основателей, Instagram рискует превратиться в одно из подразделений материнской компании и потерять остатки самостоятельности. Этому будет способствовать и тот факт, что Моссери является ставленником Цукерберга, а значит поддержит любые его решения.

Эксперты интернет-сообщества обратили внимание на другую деталь — Адам Моссери был назначен главой Instagram (Head of Instagram), в то время как Кевин Систром был генеральным директором компании (CEO), что тоже предрекает будущую потерю автономности для фотоплатформы.

Ранее Facebook покинули основатели мессенджера WhatsApp, который также был куплен Цукербергом. При этом причиной ухода Брайана Эктона и Яна Кума также стали противоречия между ними и создателем социальной сети. Похоже, что Марк Цукерберг ужесточает контроль над всеми приложениями, принадлежащими Facebook, и хочет быть уверен, что его окружают надежные люди, которым он сможет доверять.

По всей видимости, Систром, Кригер, Эктон и Кум в их число так и не вошли.