«Цукерберг мне должен»: Билл Гейтс рассказал о своих уроках

Предостерег от ошибок

В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг предстал перед членами Сената и Конгресса США. Его вызвали для дачи показаний в связи с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы, а также скандалом с Cambridge Analytica, когда социальная сеть допустила утечку личных данных десятков миллионов своих пользователей.

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Каждое заседание длилось в общей сложности пять часов, в течение которых Цукерберг отвечал на вопросы американских политиков, пытающихся поставить создателя Facebook в тупик.

Когда мероприятия закончились и дача показаний осталась позади, большинство СМИ отметили, что Марк Цукерберг выдержал испытание с честью — конгрессменам ни разу не удалось поставить его в тупик, он отвечал уверенно и спокойно. Как оказалось, в том, что оба заседания прошли успешно, есть и заслуга создателя Microsoft — миллиардера Билла Гейтса.

Согласно данным The New Yorker, Гейтс всегда негласно считался ментором Цукерберга. Этих IT-магнатов часто сравнивают друг с другом — они оба бросили учебу в Гарвардском университете и оба были вызваны в Вашингтон для того, чтобы отчитаться за деятельность своих компаний.

Билл Гейтс предстал перед Сенатом 20 лет назад по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Тогда он заявил сенаторам, что «компьютерная индустрия в порядке, и не нужно пытаться ее починить». По мнению Гейтса, именно его наглый и вызывающий тон привел к тому, что Microsoft в течение трех лет не мог выбраться из вороха судебных исков, инициированных Министерством юстиции США.

Глава Microsoft не забыл этого и решил поделиться своим опытом с 34-летним Цукербергом. По его словам, «это был не тот опыт, который я захотел бы повторить».

Перед тем, как Цукерберг отправился на слушания в Конгресс, специальная команда юристов устроила ему «пробное заседание», на котором учила его отвечать со смирением и покорностью. Гейтс также посоветовал создателю Facebook открыть офис в Вашингтоне и отвечать на каждый запрос властей.

«Марк так и сделал, и он мне должен за это», — заявил Билл Гейтс.

Впрочем, не нужно полагать, что руководитель Microsoft действительно ожидает какую-либо компенсацию — отношения у двух миллиардеров, быть может, не самые тесные, но дружелюбные. Многие люди из близкого окружения Цукерберга считают его высокомерным, но Билл Гейтс придерживается другой точки зрения.

«Если ты умный и богатый, и не признаешь свои проблемы достаточно быстро, то люди назовут тебя заносчивым. Это идет в нагрузку к высокому званию. Но я бы не сказал, что Марк — заносчивый человек», — сообщил Гейтс.

Про самого Цукерберга и говорить нечего — в одном из своих интервью он открыто назвал Билл Гейтса своим кумиром, историей успеха которого он вдохновлялся с ранних лет.

«Билл Гейтс был моим учителем еще до того, как я с ним познакомился», — заявил создатель Facebook.

Главное — сохраняйте спокойствие

В прошлую среду, 5 августа, в Сенате состоялись новые слушания, в которых принимали участие представители Кремниевой долины. На этот раз Вашингтон посетили генеральный директор Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг. Цукерберга, который уже и так отчитался перед законодателями, в этот раз решили не беспокоить.

Темой слушаний стала возможная роль социальных сетей во влиянии на политические процессы в стране. На заседание была также приглашена компания Google, которая намеревалась отправить одного из своих вице-президентов. Когда же сенаторы потребовали присутствия сооснователя Ларри Пейджа или гендиректора Сундара Пичаи, компания приняла радикальное решение и полностью проигнорировала мероприятие.

Шерил Сэндберг держалась уверенно — очевидно, она тоже прошла «школу Гейтса» и пробные слушания, чтобы достойно представить Facebook. Впрочем, ей не впервой выступать на публике — она часто принимает участие в массовых мероприятиях.

А вот глава Twitter Джек Дорси выглядел напуганным. Он, как и Цукерберг в апреле, решил признать, что Twitter виноват перед американским народом за неумение контролировать распространение дезинформации, но делал это практически в каждом ответе, что в целом создало довольно жалкое впечатление. Кроме того, он заметно волновался — позднее в твиттере Дорси сообщил, что во время допроса его пульс подскочил до 109 ударов в минуту, хотя в спокойном состоянии он составляет всего 44 удара. Может быть, к следующему заседанию Сената Дорси следует подружиться с Биллом Гейтсом?