Штраф вместо тюрьмы: за репосты перестанут сажать

Репосты признали неопасными

В Государственную думу был внесен законопроект об отмене уголовного наказания за экстремистские репосты в интернете. С соответствующей инициативой к спикеру Госдумы Володину обратились депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов.

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Речь идет о внесении изменений в в статью 282 Уголовного кодекса РФ, которая носит название «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Согласно российскому законодательству, действия, направленные на возбуждение ненависти или унижение достоинства человека, совершенные публично или в социальных сетях, являются уголовным преступлением. Максимальное наказание для нарушителей — лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Депутаты Журалев и Шаргунов посчитали существующий закон чрезмерным и призвали

к «установлению справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности», что в первую очередь касается репостов чужих публикаций на личных страницах в социальных сетях.

Законодатели призвали установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти наступает лишь в том случае, если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой. Таким образом, из формулировки пропадет фраза «с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»», что должно исключить социальные сети и прочие сайты из сферы действия данного закона.

Как следует из пояснительной записки, это поможет исключить «излишне репрессивный уклон» 282 статьи УК РФ.

Кроме того, возбуждение вражды и ненависти, в случае принятия законопроекта, повлечет за собой не уголовную, а административную ответственность — штраф до 20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Не доводите до маразма

Один из авторов законопроекта, депутат и писатель Сергей Шаргунов, может быть уже знаком тем, кто внимательно следил за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным 7 июня 2018 года. Он задал вопрос главе государства, попросив его разобраться с несправедливым преследованием по статье 282.

«В последнее время я получаю достаточно много тревожных сигналов с разных мест, особенно из провинции. Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстрим, это некоторые хостинги в социальных сетях, лайки, репосты. И речь идет не о прямых призывах к насилию, что я категорически осуждаю, а просто о зачастую нелепых или резких суждениях, с чем можно не соглашаться. Но не преследовать же», — заявил Шаргунов в ходе общения с президентом.

Депутат предложил разобраться с теми, кто безосновательно «на полной скорости решил закатывать чужие мнения», добавив, что несколько раз ситуация доходила до абсурда.

Владимир Путин пообещал попросить «Общероссийский народный фронт» проанализировать и разобраться с существующей проблемой. «Не нужно доводить все до маразма и до абсурда, как Вы сказали. Полностью с Вами согласен», — отметил президент.

26 июня по итогам «прямой линии» был опубликован список поручений Путина, куда в том числе вошло предложение в адрес Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и Генпрокуратуры. Глава России поручил провести анализ использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Делиться стоит осторожно

К сожалению, в российском законодательстве действительно отсутствует четкая правовая формулировка понятия «экстремизм», что приводит к большому количеству уголовных дел за публикации в интернете, число которых растет с каждым годом.

Как следует из доклада «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация» правозащитной организации «Агора»,

если в первом полугодии 2016 года по статье 282 УК РФ было вынесено 168 приговоров, то в том же периоде 2017 года – уже 205.

В 2017 году чувашский активист Дмитрий Семенов понес административную ответственность за репост фотографии депутата Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть». Несмотря на то, что ответчик заявил об отрицательном отношении к этому лозунгу, суд постановил наказать Семенова.

Годом ранее житель Омска Александр Еделев был приговорен к обязательным работам после того, как систематически публиковал на своей страничке в социальной сети ксенофобные записи. Еделев утверждал, что именно из-за большого числа приезжих он не может устроиться на хорошую работу. Суд постановил удалить из соцсети все оскорбительные публикации.

Но наиболее резонансным стало дело воспитательницы Евгении Чудновец, получившей пять месяцев лишения свободы за репост ролика в интернете. На видео, которым Чудновец поделилась на своей странице, был зафиксирован факт насилия над ребенком. Несмотря на то, что женщина прокомментировала запись в отрицательном ключе, ее неожиданно обвинили в распространении детской порнографии. Спустя несколько месяцев судебного процесса воспитательницу полностью оправдали.