«Эта война никогда не закончится»

Развод во время войны

Наступил тринадцатый день попыток заблокировать мессенджер Telegram в России, но пока Роскомнадзор не может похвастаться особыми успехами — за это время были заблокированы несколько добросовестных ресурсов. нарушена работа интернет-компаний, а приложение Павла Дурова, хоть и с перебоями, продолжает функционировать.

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал РИА «Новости», что противостояние Роскомнадзора и Telegram может продолжаться бесконечно.

«Заблокировать его [Telegram] посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — заявил Мариничев.

По его словам, сложность полной блокировки вызвана тем, что Telegram — это не сайт, а приложение, разработчики которого имеют возможность постоянно обновлять программное обеспечение и обходить все запреты.

Интернет-омбудсмен назвал выбранный Роскомнадзором способ борьбы неэффективным и предложил ведомству заняться авторами нелегального контента, а не мессенджером Дурова.

Тем временем советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко рассказал, что война Роскомнадзора и Telegram напоминает ему бракоразводный процесс.

«Знаете, это тот случай, когда врачи боятся давать диагноз. Мы все пытаемся урегулировать систему взаимоотношений. К моменту появления у людей вопроса о разводе они очень долго к этому моменту шли, с момента свадьбы. Роскомнадзор и Telegram шли к этому моменту больше трех лет. То, что сейчас происходит, — не момент выяснения отношений», — пояснил Клименко.

Нынешняя ситуация с блокировкой Telegram уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом, рассказал «Газете.Ru» руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин.

«Сейчас «интернет-зависимой» стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику», — считает глава компании.

Федчин призвал отнестись серьезно к сложившейся ситуации и выступил против любых ограничений в интернете.

Первая ласточка

Действительно, «ковровые блокировки» Роскомнадзора зацепили не только социальные сети и мессенджеры, но и российский бизнес. В арбитражный суд Москвы был подан первый иск против надзорного органа.

Предприниматель Александр Вихарев считает, что ведомство виновато в том, что его бизнес понес убытки — из-за действий Роскомнадзора оказались заблокированы серверы его компании. «Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — говорится в заявлении истца.

Вихарев требует от Роскомнадзора компенсацию в размере 5 млн руб. из-за репутационных потерь его компании.

Не исключено, что иск бизнесмена станет первым, но далеко не последним в сложившейся ситуации. Ранее эксперты оценили косвенные потери от блокировок Telegram в $2 млрд.

В свою очередь Роскомнадзор не собирается признавать вину и перекладывает ответственность на иностранные компании, которые не желают сотрудничать с ведомством. По словам представителя пресс-службы, к неполадкам в работе сайтов привели действия иностранных хостинг-провайдеров, продолжающих оказывать мессенджеру поддержку.

Ведомство отметило, что зарубежные компании, в частности Google и Amazon, «осознанно препятствуют исполнению решения Таганского районного суда Москвы» о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Напомним, что в ночь на 27 апреля в «черный» список Роскомнадзора попали IP-адреса «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, «Яндекса» и других компаний. Надзорный орган заявил о своевременном удалении этих адресов из реестра и объяснил блокировку «технологическими особенностями системы».