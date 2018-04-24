Блокируйте на здоровье: война Telegram никого не задела

Непопулярный мессенджер

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на злобу дня и выяснил, как россияне отнеслись к блокировке мессенджера Павла Дурова Telegram на территории всей страны.

Реклама

Как выяснилось, Telegram — далеко не самый популярный мессенджер в России и занимает одно из самых последних мест. Из всех активных юзеров смартфонов лишь 12% заявили о том, что пользуются мессенджером для общения.

По-видимому, этот фактор и определил общее отношение граждан РФ к блокировке Telegram --

64% опрошенных заявили о том, что им не важна доступность мессенджера Дурова в стране.

Актуальной проблему интернет-блокировок назвали только 24%. ВЦИОМ отмечает, что эта доля значительно выше среди молодого населения в возрасте 18-24 лет — 45%.

Блокировка Telegram в России стартовала 16 апреля. На текущий момент, спустя неделю, мессенджер потерял лишь 3% активной аудитории (той, которая заходила в Telegram менее трех дней назад). По данным сервиса Combot, если на 15 апреля активная аудитория приложения составляла 77,7%, то на 22 апреля — 74,7%.

Что интересно, снижение количества пользователей никак не отразилось на общей активности — число публикаций за неделю выросло на 6%. Кроме того, возрос и суммарный охват Telegram-каналов, что говорит о совсем незначительном проседании в статистике мессенджера.

Павел Дуров не преминул прокомментировать «итоги» первой недели блокировки Telegram на своей официальной странице «ВКонтакте». По его словам, он и его последователи борются «за цифровое будущее России», неотъемлемыми частями которого являются свободный интернет и оконечное шифрование.

«Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни», — заявил бизнесмен.

По словам Дурова, контроль личной переписки пользователей опасен тем, что доступ рано или поздно окажется в руках третьих лиц с недобрыми намерениями, что в конечном итоге приводит к снижению общего уровня информационной безопасности в стране.

Пробелы в законодательстве

Тем временем Роскомнадзор внес дополнения в приказ, который регулирует противодействие блокировкам, в том числе с помощью VPN-сервисов и анонимайзеров. С новым проектом нормативного правового акта под названием «Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам» можно ознакомиться на правительственном портале.

В документ было добавлено еще одно основание для внесения интернет-ресурса в список запрещенных сайтов — «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».

Некоторые эксперты полагают, что таким образом Роскомнадзор пытается узаконить свои действия, предпринятые в рамках блокировки мессенджера Telegram — якобы ранее у надзорного органа не было юридических оснований для внесения в «черный список» миллионов IP-адресов.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал «Газете.Ru», что эта ситуация наглядно показывает, как все российское законодательство, посвященное ограничению доступа, далеко от совершенства. По мнению Казаряна, внесение изменений в приказ Роскомнадзора, безусловно, связано с блокировкой Telegram, так как

ранее ведомство еще ни разу не блокировало интернет-сервисы за нарушение режима ОРИ (организаторов распространения информации).

Правовой аналитик «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов, в свою очередь, считает, что дефекты нормативной базы никогда не являлись для Роскомнадзора препятствием.

«Например, однозначное указание Закона «О СМИ» на то, что принудительное прекращение или приостановление деятельности СМИ возможно лишь по решению суда, не мешало блокировать сетевые СМИ по распоряжению генпрокуратуры. Поэтому я не думаю, что внесение изменений в данном случае связано с необходимостью легализовать блокировку Telegram», — заключил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт.

В самом Роскомнадзоре «Газету.Ru» заверили, что проект приказа никакого отношения к ситуации вокруг Telegram не имеет.

Приказ разработан на основании части 2.1 статьи 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его цель — формирование правовых оснований для внесения доменных имен интернет-ресурсов в реестры для блокировки операторами связи, если в соответствующих решениях судов и иных уполномоченных органов содержатся технические ошибки, отметили в регуляторе.

«Практика показала, что иногда написание указателей доменных имен в решениях судов и иных уполномоченных органов содержат технические ошибки (ошибка в букве, слэш направлен не в ту сторону и т.д.). В таком случае внести указатель доменного имени в реестр не представляется возможным. Приказ дает возможность избегать таких ситуаций... Иных целей приказ не преследует», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.