«Ну, за Telegram»: Роскомнадзор блокирует Google

Роскомнадзор (РКН) обновил список IP-адресов, доступ к которым должны заблокировать российские интернет-провайдеры. К почти 18 млн «айпишников», в числе которых адреса Amazon и Miscrosoft, присоединились 63 IP-адреса поисковой системы Google, сообщает НСН.

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Таким образом РКН пытается остановить мессенджер Telegram, использовавший указанные в списке заблокированные IP-адреса.

В американской компании Google уже сообщили, что получают жалобы от российских пользователей и разбираются с проблемами, передает RT. В сообщении Роскомнадзора в твиттере говорится, что

Google не удовлетворила требования РКН и «в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России».

Проблемы с доступом к сервисам «Гугла» испытывают в течение дня воскресенья, 22 апреля, пользователи из таких российских городов, как Красноярск, Казань, Санкт-Петербург, Ижевск, Москва, Пермь, Самара, Тольятти, Новосибирск, Омск и Кемерово.

Кроме того, о проблемах с Google сообщают пользователи из Киева и Минска. Сбои, по словам юзеров, носят хаотический характер. Большинство проблем возникает у клиентов «Ростелекома».

Напомним, что 16 апреля в «черный список» Роскомнадзора попали IP-адреса Amazon, из-за этого в ряде московских супермаркетов на некоторе время перестали функционировать кассовые аппараты. Проблемы с доступом испытывали также такси-сервис Gett, пообещавший, что «все будет хорошо», и другой мессенджер — Viber.

Кроме того, РКН потребовал удалить приложение Telegram из магазинов Apple и Google — AppStore и PlayMarket.

Ранее Таганский районный суд Москвы постановил — иск Роскомнадзора к Telegram удовлетворить и обязать руководство компании предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования. Однако создатель Telegram Павел Дуров отказался сотрудничать с российскими спецслужбами, и в результате РКН решил заблокировать мессенджер.

Представители Telegram ходатайствовали о переносе заседания, однако судья Юлия Смолина сочла просьбу злоупотреблением правом, поскольку у ответчика было время для ознакомления с иском.

При этом после блокировки Telegram все равно продолжает работать и мессенджер доступен для многих российских пользователей, как использующих proxy-шифрование, так и подключающихся без него.

Представители Telegram в суде заявляли на незаконности требования предоставлять ФСБ ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, которая охраняет право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

Впоследствии «Интерфакс» сообщил, что Роскомнадзор начал рассылать уведомления о грядущих блокировках владельцам прокси-серверов, которые позволяют обходить блокировку Telegram. Также отметим, что после начала блокировки Telegram сайт Роскомнадзора попал под DDoS-атаку.

Ранее глава РКН Александр Жаров заявил, передает ФАН, что

«в силу того, что мы получили вчера требование прокуратуры, которая рассматривает те VPN-сервисы, которые обеспечивают доступ, в том числе к террористическим и экстремистским аккаунтам в Telegram, и у нас есть перечень этих VPN-сервисов. Мы такое требование получили, и в соответствии с ним, мы в выгрузку по 398-му закону эти ресурсы отправили».

Жаров также заявлял, что РКН заблокирует на территории Российской Федерации Facebook — если по итогам проверки до конца 2018 года социальная сеть Марка Цукерберга не будет отвечать ожиданиям российского законодательства, в частности — локализовать данные пользователей из РФ на территории страны.

Советник президента по интернету Герман Клименко заявил, что стоило бы извиниться за акцию РКН, а также что действовать стоит «аккуратнее». Однако при этом он отметил, что «какого-то глобального катаклизма не произошло».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии, но добавил, что стоит подождать, пока РКН завершит свои манипуляции. Песков отметил, что не стал бы говорить о какой-то дискредитации, и подчеркнул, что блокировка Telegram не должна вести к «падению» других интернет-сервисов.

Неделю спустя после начала официальной блокировки мессенджера его создатель Павел Дуров написал на своей странице «ВКонтакте» сообщение следующего содержания:

«Мы продержались 7 дней под самым масштабным актом интернет-цензуры за историю России. Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени. Через час после акции имеет смысл устроить небольшой субботник — собрать те самолетики, которые Вы найдете у Вашего дома».

Он также поблагодарил пользователей Telegram за поддержку и заявил, что эта неделя «останется в истории».

При этом пользователи могут обходить блокировки сайтов и мессенджеров, не нарушая законы РФ. «У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о том, законно ли пользоваться Telegram в сложившемся коммуникационном кризисе.