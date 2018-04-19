Обход закрыт: Google подставил Telegram

Google помог Роскомнадзору

Компания Google запретила разработчикам приложений пользоваться своей сетью для обхода блокировок, сообщает The Verge. Как рассказали в пресс-службе поисковика, это изменение было запланировано давно.

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Речь идет о технологии сокрытия конечного адреса (Domain fronting), которую Google отказался поддерживать. Благодаря Domain fronting и обходному маневру пользователи могли игнорировать государственные блокировки и заходить даже на запрещенные сайты.

Интересно, что первыми нововведение заметили разработчики браузера Tor, который используется для сохранения анонимности в интернете, а, значит, является популярным среди хакеров, торговцев наркотиками и прочих нарушителей закона.

Эта новость привлекла внимание Роскомнадзора, который продублировал ее в своих официальных социальных сетях.

Это не случайно — своим обновлением Google невольно помог российскому ведомству, которое с 16 апреля пытается заблокировать Telegram на всей территории России.

После того, как первый этап ограничения доступа к мессенджеру Дурова провалился из-за миграции Telegram на новые IP-адреса, Роскомнадзор принялся в массовом порядке блокировать «айпишники» облачных сервисов Amazon и Google. Это привело к перебоям в работе сайтов многих компаний, которые не были связаны с Telegram, но пользовались заблокированными подсетями крупных хостеров.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что все действия ведомства сопровождались перепиской с администрацией Amazon и Google

«Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы», — сообщил Жаров, выразив надежду, что эти компании окажут необходимое содействие Роскомнадзору, что будет означать их желание продолжить свою работу на территории России.

Совпадение или нет, но вскоре после этого Google отказался от возможности использовать свой домен для обхода блокировок.

Российского файрвола не будет

Тем временем блокировка Telegram остается одной из самых популярных тем текущей недели, причем ее обсуждают как обычные пользователи, так и чиновники на самом высшем уровне.

Советник президента по интернету Герман Клименко заявил о том, что «имело бы смысл» извиниться за действия Роскомнадзора, которые повлекли за собой сбои в работе ряда компаний.

«Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сообщил Клименко.

С просьбой прокомментировать безуспешную войну Роскомнадзора и Telegram обратились и к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который ответил, что «по-прежнему не будет ничего говорить.»

«Понятно, что для исполнения закона нужно время.

Вполне можно согласиться и понять, что это не вопрос одного дня — исполнение этого закона. Поэтому давайте какое-то время еще подождем.

Я бы не стал говорить какой-то дискредитации или еще о чем-то», — прокомментировал Песков, добавив, что блокировка Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов.

Кроме того, пресс-секретарь президента опроверг слухи о том, что Россия планирует построить «великий файрвол» по аналогии с китайской системой, которая фильтрует запросы пользователей в интернете.

«Нет, я никогда об этом не слышал», — ответил Песков.

Российские СМИ сообщают, что Роскомнадзор и сам осознает, что выбранная тактика была неудачной — по информации «Коммерсанта», ведомство задумалось о поиске новых путей и даже провело встречу с представителями крупнейших операторов связи. Впрочем, пресс-служба надзорного органа опровергает «рабочее совещание» с мобильными операторами.

На текущий момент единое решение так и не было найдено, а мессенджер Telegram пока продолжает относительно стабильно работать на территории России.