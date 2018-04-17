«Работает нормально»: как ускользает Telegram

Казалось бы, причем тут Amazon?

16 апреля Роскомнадзор объявил об официальном начале блокировки Telegram в России. В связи с этим ведомство разослало соответствующие предписания операторам связи, обязав их ограничить доступ абонентов к мессенджеру. Таким образом, вся блокировка должна занять пару дней.

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Однако изначального списка из нескольких тысяч собственных IP-адресов, которыми пользуется Telegram, Роскомнадзору оказалось мало. Заявив о том, что Telegram «мигрирует», РКН начал добавлять в реестр запрещенных сайтов и другие адреса, напрямую не связанные с опальным мессенджером.

«Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время.

Ожидаем, что к исходу суток это даст результат», — цитирует главу Роскомнадзора Александра Жарова издание «Ведомости».

Так как Telegram пользовался IP Amazon, то в черный список надзорного ведомства попали адреса этой крупной американской корпорации, которая формально ничего не нарушала.

Но, как отметил Жаров, третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру.

К концу первого дня отключения заблокированными оказались около миллиона IP-адресов Amazon, а также компании Google. К сожалению, этими же адресами пользовался не только Telegram, но и многие другие сервисы и бренды.

О проблемах с доступом к своим компьютерным системам заявила как минимум одна крупная онлайн-школа английского языка, сеть супермаркетов, служба курьерской доставки, а также мессенджер Viber, чье положение в России тоже весьма шатко — не исключено, что он может стать следующим в очереди на блокировку.

Some users in Russia are experiencing problems making calls on Viber. These issues seem to come from connectivity problems to Amazon Web Services in Russia. Our team is working around the clock to restore access to users. — Viber (@Viber) 16 апреля 2018 г.

Директор по развитию облачных услуг компании КРОК Максим Березин рассказал «Газете.Ru», что Роскомнадзор проводит ковровые блокировки IP-адресов Amazon и Google, так как технически очень сложно заблокировать только лишь адреса Telegram, которые периодически меняются.

То есть регулятор блокирует не отдельные адреса, а целые сети, в результате чего страдают совершенно не причастные к работе мессенджера сервисы.

«Собственно, пока Роскомнадзор не объявит победу над Telegram, ситуация не изменится. Компании, использующие иностранный хостинг, но при этом работающие в России, должны осознавать риски. Мы рекомендуем им переходить на российские аналоги американских облачных платформ, так как отечественные провайдеры смогут под влиянием действующего закона блокировать запрещенные учетки без вреда для правопослушных пользователей», — отметил эксперт.

«Газета.Ru» направила запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить блокировку адресов Amazon, но не смогла получить оперативный комментарий.

А что Telegram?

Но как действия Роскомнадзора отразились на Telegram, ради которого и затевалась масштабная выгрузка сотен тысяч «айпишников»? Вчера в 15:35 создатель мессенджера Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» рисунок, который назвал «символом цифрового сопротивления». Он представляет собой маскот ВК — собаку, на которую надет черный капюшон.

Скриншот «ВКонтакте» // vk.com

Не прошло и десяти минут, как всем пользователям Telegram пришло сервисное уведомление. «Власти России начали блокировать Telegram. Сервис может работать нестабильно без VPN. Мы будем информировать Вас о развитии событий с помощью пуш-уведомлений от Telegram», — говорится в сообщении.

Некоторое время спустя во многих популярных Telegram-каналах появились сообщения о том, что мессенджер восстановил нормальную работу даже у тех, кто не пользовался средствами обхода блокировки.

На момент написания этой заметки Telegram работает у абонентов всех мобильных операторов «Большой тройки».

Накануне блокировки Павел Дуров успокоил пользователей и пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, тем не менее на текущий момент доподлинно неизвестно, как именно мессенджер снова вернулся к работе.

Есть версия, что метод, о котором говорил Дуров, был неожиданно активирован вчера — в тот момент, когда пользователям начали приходить пуш-уведомления с новыми настройками. Как считает автор портала iGuides Александр Кузнецов, если Telegram действительно использует такую схему, то блокировка IP-адресов не принесет никаких плодов.

В мессенджере используется сервисный пуш, который привязан к ID-номеру смартфона и приходит не от сервера Telegram, а с серверов Google, Apple или Microsoft. При обработке пушей приложение может получать новые адреса серверов Telegram.

«Для блокировки такого пуша глупо вносить в «черные списки» миллионы адресов Amazon и других хостеров. В теории Роскомнадзор мог бы узнать, какие IP-адреса используются для доставки уведомлений на смартфоны, и заблокировать их, но в этом случае абсолютно все приложения перестанут получать пуши», — отмечает Кузнецов.

Отмечается, что в веб-версии Telegram нет такого сервисного пуша, так что она рискует остаться заблокированной.

Пойдет ли Роскомнадзор дальше в своем стремлении заблокировать «как можно больше интернета», пока неясно. Тем не менее, если теория с пуш-уведомлениями верна, то это позволит Telegram без проблем функционировать на территории России.

А как там VPN?

В периоды, когда Telegram работал нестабильно — начиная с решения суда о немедленной блокировке 13 апреля — пользователей неизменно выручали разнообразные способы обхода блокировки, например, VPN-сервисы или использование протокола SOCKS5. Несмотря на то, что их применение довольно просто, и настроить обход по инструкции сможет любой пользователь смартфона, такие сервисы иногда давали сбой из-за большого числа желающих. Telegram подключался к сети с задержкой, которая иногда составляла две-три минуты.

Тем не менее, несмотря на мелкие проблемы, методы обхода помогли пользователям остаться на связи и читать любимые Telegram-каналы, которые решили принципиально не менять платформу и не искать мессенджеру замену.

Неудивительно, что Роскомнадзору это не понравилось — сразу несколько владельцев бесплатных VPN-сервисов пожаловались на получение письма-предупреждения от ведомства.

«Знаете что? РКН просит нас отключить наш прокси, как сайт, содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка»», — пишет владелец канала «Сайберсекьюрити и Ко.», прикрепив копию письма.

Пока не совсем понятно, как именно VPN-сервис призывает к беспорядкам, но очевидно, что Роскомнадзор не намерен останавливаться и заблокирует все, что так или иначе связано с функционированием Telegram. Тем более, что с ноября 2017 года в России действует закон о запрете анонимайзеров, которые откажутся блокировать доступ к запрещенным в стране сайтам.

Этот закон, однако, абсолютно не касается обычных пользователей, которые решат воспользоваться средствами обхода блокировок. «У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, отвечая на вопрос, законно ли пользоваться Telegram в текущей ситуации.