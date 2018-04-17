«Работает нормально»: как ускользает Telegram

Казалось бы, причем тут Amazon?
16 апреля Роскомнадзор объявил об официальном начале блокировки Telegram в России. В связи с этим ведомство разослало соответствующие предписания операторам связи, обязав их ограничить доступ абонентов к мессенджеру. Таким образом, вся блокировка должна занять пару дней.
Однако изначального списка из нескольких тысяч собственных IP-адресов, которыми пользуется Telegram, Роскомнадзору оказалось мало. Заявив о том, что Telegram «мигрирует», РКН начал добавлять в реестр запрещенных сайтов и другие адреса, напрямую не связанные с опальным мессенджером.
«Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время.
Ожидаем, что к исходу суток это даст результат», — цитирует главу Роскомнадзора Александра Жарова издание «Ведомости».
Так как Telegram пользовался IP Amazon, то в черный список надзорного ведомства попали адреса этой крупной американской корпорации, которая формально ничего не нарушала.
Но, как отметил Жаров, третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру.
К концу первого дня отключения заблокированными оказались около миллиона IP-адресов Amazon, а также компании Google. К сожалению, этими же адресами пользовался не только Telegram, но и многие другие сервисы и бренды.
О проблемах с доступом к своим компьютерным системам заявила как минимум одна крупная онлайн-школа английского языка, сеть супермаркетов, служба курьерской доставки, а также мессенджер Viber, чье положение в России тоже весьма шатко — не исключено, что он может стать следующим в очереди на блокировку.
Директор по развитию облачных услуг компании КРОК Максим Березин рассказал «Газете.Ru», что Роскомнадзор проводит ковровые блокировки IP-адресов Amazon и Google, так как технически очень сложно заблокировать только лишь адреса Telegram, которые периодически меняются.
То есть регулятор блокирует не отдельные адреса, а целые сети, в результате чего страдают совершенно не причастные к работе мессенджера сервисы.
«Собственно, пока Роскомнадзор не объявит победу над Telegram, ситуация не изменится. Компании, использующие иностранный хостинг, но при этом работающие в России, должны осознавать риски. Мы рекомендуем им переходить на российские аналоги американских облачных платформ, так как отечественные провайдеры смогут под влиянием действующего закона блокировать запрещенные учетки без вреда для правопослушных пользователей», — отметил эксперт.
«Газета.Ru» направила запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить блокировку адресов Amazon, но не смогла получить оперативный комментарий.
А что Telegram?
Но как действия Роскомнадзора отразились на Telegram, ради которого и затевалась масштабная выгрузка сотен тысяч «айпишников»? Вчера в 15:35 создатель мессенджера Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» рисунок, который назвал «символом цифрового сопротивления». Он представляет собой маскот ВК — собаку, на которую надет черный капюшон.
Не прошло и десяти минут, как всем пользователям Telegram пришло сервисное уведомление. «Власти России начали блокировать Telegram. Сервис может работать нестабильно без VPN. Мы будем информировать Вас о развитии событий с помощью пуш-уведомлений от Telegram», — говорится в сообщении.
Некоторое время спустя во многих популярных Telegram-каналах появились сообщения о том, что мессенджер восстановил нормальную работу даже у тех, кто не пользовался средствами обхода блокировки.
На момент написания этой заметки Telegram работает у абонентов всех мобильных операторов «Большой тройки».
Накануне блокировки Павел Дуров успокоил пользователей и пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, тем не менее на текущий момент доподлинно неизвестно, как именно мессенджер снова вернулся к работе.
Есть версия, что метод, о котором говорил Дуров, был неожиданно активирован вчера — в тот момент, когда пользователям начали приходить пуш-уведомления с новыми настройками. Как считает автор портала iGuides Александр Кузнецов, если Telegram действительно использует такую схему, то блокировка IP-адресов не принесет никаких плодов.
В мессенджере используется сервисный пуш, который привязан к ID-номеру смартфона и приходит не от сервера Telegram, а с серверов Google, Apple или Microsoft. При обработке пушей приложение может получать новые адреса серверов Telegram.
«Для блокировки такого пуша глупо вносить в «черные списки» миллионы адресов Amazon и других хостеров. В теории Роскомнадзор мог бы узнать, какие IP-адреса используются для доставки уведомлений на смартфоны, и заблокировать их, но в этом случае абсолютно все приложения перестанут получать пуши», — отмечает Кузнецов.
Отмечается, что в веб-версии Telegram нет такого сервисного пуша, так что она рискует остаться заблокированной.
Пойдет ли Роскомнадзор дальше в своем стремлении заблокировать «как можно больше интернета», пока неясно. Тем не менее, если теория с пуш-уведомлениями верна, то это позволит Telegram без проблем функционировать на территории России.
А как там VPN?
В периоды, когда Telegram работал нестабильно — начиная с решения суда о немедленной блокировке 13 апреля — пользователей неизменно выручали разнообразные способы обхода блокировки, например, VPN-сервисы или использование протокола SOCKS5. Несмотря на то, что их применение довольно просто, и настроить обход по инструкции сможет любой пользователь смартфона, такие сервисы иногда давали сбой из-за большого числа желающих. Telegram подключался к сети с задержкой, которая иногда составляла две-три минуты.
Тем не менее, несмотря на мелкие проблемы, методы обхода помогли пользователям остаться на связи и читать любимые Telegram-каналы, которые решили принципиально не менять платформу и не искать мессенджеру замену.
Неудивительно, что Роскомнадзору это не понравилось — сразу несколько владельцев бесплатных VPN-сервисов пожаловались на получение письма-предупреждения от ведомства.
«Знаете что? РКН просит нас отключить наш прокси, как сайт, содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка»», — пишет владелец канала «Сайберсекьюрити и Ко.», прикрепив копию письма.
Пока не совсем понятно, как именно VPN-сервис призывает к беспорядкам, но очевидно, что Роскомнадзор не намерен останавливаться и заблокирует все, что так или иначе связано с функционированием Telegram. Тем более, что с ноября 2017 года в России действует закон о запрете анонимайзеров, которые откажутся блокировать доступ к запрещенным в стране сайтам.
Этот закон, однако, абсолютно не касается обычных пользователей, которые решат воспользоваться средствами обхода блокировок. «У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, отвечая на вопрос, законно ли пользоваться Telegram в текущей ситуации.