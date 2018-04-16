Сажать за утечки: как Apple борется со шпионами

Этой весной скандалы, связанные с приватностью, будоражат всю Кремниевую долину. Одной из причин этому глобальная утечка личных данных десятков миллионов пользователей Facebook, из-за которой основатель компании Марк Цукерберг был вынужден дать показания перед конгрессом США.

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Большими массивами данных обладают и другие крупные техгиганты, например, Google и Amazon, которым, однако, удалось избежать крупных расследований в связи с «русским делом» о вмешательстве Кремля в президентские выборы 2016 года.

Apple тоже не могла остаться в стороне — глава компании Тим Кук заявил, что ситуация с Facebook и утечкой данных в компанию Cambridge Analytica настолько серьезна, что этой сфере срочно необходимо государственное регулирование.

Через некоторое время после этого Кук во всеуслышание заявил, что никогда бы не оказался на месте Цукерберга. Но, как стало известно Bloomberg, с утечками в «яблочной» корпорации все не так безоблачно, как хотелось бы.

Уголовку за утечку

В секретном письме, которое, по иронии судьбы, быстро утекло в сеть, руководство Apple Inc. предупреждает своих сотрудников о последствиях утечек информации о текущих продуктах и будущих планах компании. Спектр этих последствий включает в себя судебное разбирательство и даже уголовные дела.

Bloomberg отмечает, что это одна из наиболее агрессивных мер, принятых в Долине в попытке контролировать распространение внутренней информации за пределами компании.

Люди, которые совершают утечку, делают это потому, что надеются уйти безнаказанными, говорится в письме. Но, по данным Apple, возмездие настигает многих, будь они сотрудниками Apple, подрядчиками или поставщиками деталей.

В сообщении говорится о том, что за 2017 год было обнаружено 29 человек, сливавших засекреченные данные. Двенадцать из них были арестованы.

«Эти люди не просто лишились работы в Apple — в будущем они столкнутся с большими трудностями в поиске нового места», — угрожающе заявляет руководство компании из Купертино.

В письме приводились в пример несколько ситуаций, с которыми Apple столкнулась в прошлом — например, инцидент с публикацией пакета программ, в коде которых были обнаружены данные об еще не вышедшем на рынок iPhone X.

При этом ущерб, к которому приводит слив данных, распространяется не только на конкретных сотрудников или участников проекта, но и на всю компанию в целом. Информация, которая попадает в интернет вследствие утечки, может привести к ухудшению продаж будущего продукта, а также даст конкурентам преимущество, говорится во внутреннем мемо Apple.

Желание сохранить в секрете такие данные естественно и понятно — Кремниевая долина давно пытается отслеживать и контролировать тот объем данных, которым их сотрудники могут делиться с окружающими без последствий. Однако, утечки происходят с завидной регулярностью, а даже честные и добросовестные работники этих компаний вынуждены страдать от жестких мер.

Западные СМИ не преминули заметить, что внутреннее письмо об утечках практически моментально слили в интернет,

что явно не делает чести компании Тима Кука — а ведь пару недель назад он публично объявил о том, что Apple никогда не столкнется с таким скандалом, как Facebook.

Однако не стоит исключать вероятность того, что мемо было выложено в широкий доступ нарочно, чтобы показать всему миру, что «яблочный» бренд до последнего будет отстаивать свое право на приватность и свою репутацию самой скрытной техкомпании в Долине.

Никогда такого не было, и вот опять

Apple действительно славится своей суперспособностью хранить секреты о своих будущих продуктах, но именно поэтому любая новость об утечке воспринимается руководством очень болезненно.

Буквально накануне ежегодной презентации Apple 12 сентября 2017 года инсайдер слил все горячие подробности, спрятав их в прошивке новой версии операционной системы iOS 11.

Таким образом, «вау-эффекта» достичь не удалось — количество устройств, их названия и даже функция «анимодзи» были известны обывателям еще до официального мероприятия.

Судьбу этого инсайдера узнать не удалось, и вполне вероятно, что он пока находится на свободе, будучи непойманным внутренней службой безопасности. А вот еще одному сотруднику Apple повезло гораздо меньше — мужчину уволили из компании после того, как его дочь Брук Амелия Питерсон сняла видео в штаб-квартире Apple Park.

Девушка сделала обзор iPhone X до того, как он поступил в продажу, показав своим подписчикам на YouTube весь функционал гаджета. К сожалению, это действие является прямым нарушением правил конфиденциальности Apple, из-за чего отец Брук Амелии лишился своей работы.