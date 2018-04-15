Плантации и джинсы: на что тратит деньги Марк Цукерберг

На этой неделе глава Facebook Марк Цукерберг находился в центре внимания — он давал показания в Конгрессе США. Миллиардер потратил на это в общей сложности десять часов, пытаясь донести свою точку зрения до законодателей и объяснить им, что социальная сеть действует в рамках закона.

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Конечно, за бизнесменом и без этого пристально наблюдали --

в свои 33 года основатель Facebook находится на шестой строчке рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes с капиталом в $64,2 млрд.

Конечно, это не результат Джеффа Безоса и Билла Гейтса, но тот же «плейбой и филантроп» Илон Маск имеет «всего» $19,6 млрд, хотя тоже по-своему является культовой фигурой последних лет.

Несмотря на свое состояние, Цукерберг считается неприхотливым в еде, одежде и даже автомобилях и при этом успевает жертвовать большие суммы на благотворительность. На что же тратит свои миллиарды Марк Цукерберг?

Дорого и сердито

Как и у многих представителей IT-индустрии, у Цукерберга есть любимая одежда. Как правило, он носит джинсы, а сверху надевает серую футболку или толстовку. Так как эти вещи составляют его ежедневный гардероб, то его шкаф забит одинаковыми вещами.

По словам магната, благодаря этому утром он не тратит свое время на решение вопроса «что надеть», а вместо этого занимается более важными вещами.

Если вам кажется, что эта одежда выглядит слишком дешево для богача, то это не так — все футболки заказываются специально у бренда Brunello Cucinelli и стоят около $300-400 (от 18500 руб. каждая).

Что касается личного авто, то Цукерберг, как правило, водит недорогие модели — он был замечен за рулем Honda и Volkswagen стоимостью около $30 тыс. (около 1,8 млн руб.).

Марк Цукерберг не так часто путешествует, но при этом все его расходы ложатся на плечи компании. Сообщается, что в 2015 году Facebook потратила около $5 млн на его передвижения по миру.

В 2017 году, когда бизнесмен отправился в путешествие по Америке с целью посетить все штаты, эта цифра явно увеличилась. В том же году появился любопытный слух о том, что Цукерберг планирует баллотироваться в президенты США, поэтому и затеял свое «большое американское путешествие».

Плантатор и домовладелец

А вот на недвижимость создатель Facebook не скупится. В мае 2011 года Цукерберг приобрел дом площадью свыше 450 квадратных метров за $7 млн. Поместье Цукерберга, его супруги Присциллы Чан и их двух дочек располагается в парке в городе Пало-Альто. По слухам, этот дом оснащен личным персональным ассистентом, созданным на базе искусственного интеллекта. Прямо как у миллиардера Тони Старка — героя фильма Marvel «Железный человек».

Однако на этом Марк Цукерберг не остановился — в поисках приватности он скупил еще четыре дома в округе, которые планирует перестроить.

На текущий момент эта реновация обошлась бизнесмену в дополнительные $30 млн.

В 2014 году Цукерберг решил выйти за пределы материка и расширить свое влияние чуть дальше. Ему приглянулся один из Гавайских островов — Кауаи. Миллиардер не стал скупать весь остров целиком, а ограничился двумя участками — бывшей сахарной плантацией на 144 гектара, а также куском земли с собственным пляжем из белого песка площадью 159 гектаров.

Вложения в Гавайи стоили Цукербергу $100 млн. По словам основателя Facebook, они с женой решились на приобретение, чтобы сохранить «чистую красоту этой земли».

Клуб миллиардеров

Как и многие миллиардеры мира, Марк Цукерберг является филантропом. Когда в 2015 году у него родилась первая дочь Макс, он пообещал, что в течение всей своей жизни постепенно пожертвует 99% своих акций Facebook на благотворительность, чтобы «сделать мир лучше».

По данным на февраль 2018 года, Цукерберг продал акций своей компании на $357 млн.

Кроме того, Цукерберг является участником кампании «Клятва дарения», которую запустили Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Она объединяет самых богатых людей мира, которые намерены отдать большую часть своего состояния нуждающимся.

У Цукерберга и Чан есть и собственная компания Chan Zuckerberg Initiative, которая ставит своей целью борьбу с самыми серьезными болезнями мира. В 2016 году супруги пообещали в течение следующего десятилетия пожертвовать $3 млрд на спонсирование медицинских исследований.